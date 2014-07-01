Касса по безработице предлагает: работай и учись!

ЖизньКасса по безработице предлагает: работай и учись!
С 1 мая 2017 года Касса по безработице начала предлагать услуги, направленные на предупреждение безработицы. Добавлены 4 новые услуги для работающих людей. Об этом в рамках традиционного инфочаса для журналистов в понедельник рассказала Айна Антсон, консультант Töötukassa по услугам.
Услуги по предупреждению безработицы предусмотрены для работников, которым необходима поддержка во время смены или сохранения рабочего места в связи с тем, что у них отсутствуют или устарели необходимые навыки; чтобы поддержать работодателей в поиске рабочей силы с необходимыми им навыками, а также при подготовке и проведении реструктуризации.
По словам госпожи Антсон, добавились следующие новые услуги:
- пособие на участие в уровневом обучении для работников или зарегистрированных безработных, которые поступают учиться для получения прикладного образования, высшего прикладного образования или степени бакалавра;
- обучение для рынка труда с учебной картой для работников, которые находятся под риском потерять работу;
- услуга по поддержке получения квалификации для работников, которые прошли обучение для рынка труда или обучение при поддержке учебного пособия;
пособие для работодателя на организацию обучения, направленное на развитие знаний и навыков работников при их трудоустройстве и адаптацию к изменениям, связанным с хозяйственной деятельностью работодателя.
- Если человек чувствует, что нуждается в переобучении, он может обратиться к нам за консультацией. Мы смотрим, соответствует ли каждый конкретный случай условиям получения услуги. Если да, то для клиента составляется индивидуальный план. Замечу, что человек может рассчитывать на подобную услугу, если его месячная зарплата за предыдущий календарный год была меньше, чем 731 евро ( 8 772 евро в год). В отношении людей, которые не могут продолжить работу на нынешнем месте работы по состоянию здоровья, требования о зарплате не применяются, - рассказала консультант.
Предпринимателям о новых услугах работники Кассы по безработице более подробно расскажут на инфодне, который состоится 16 мая по адресу Кереса 3, Нарва (в нарвском бюро Кассы по безработице). Инфодень начнётся в 14 часов, рабочий язык – русский. О своём участии просят заранее сообщить по телефону 33 21 826 или по электронной почте olga.jefremova@tootukassa.ee.
Софья Боборенко
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