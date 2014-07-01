Пятая часть пенсионеров по инвалидности признаётся работоспособными

Дата публикации: Сегодня, 12:31

Примерно 20% людей, ранее считавшихся частично нетрудоспособными, после вступления 1 июля 2016 года в силу реформы трудоспособности после нового проведения оценки их трудоспособности были признаны полностью трудоспособными и потеряли право на получение пособия от государства.

Руководитель Нарвского бюро Алла Оявере, консультант для работодателей Ольга Ефремова и консультант по услугам кассы по безработице Айна Антсон (слева направо) дают разъяснения по идущей реформе. Софья Боборенко



Об этом журналистам на традиционном инфочасе рассказала Алла Оявере, руководитель Нарвского бюро Кассы по безработице.

По данным Töötukassa, эти цифры отображают ситуацию как в Нарве, так и в Эстонии в целом. С 1 января этого года запущена реформа трудоспособности, и теперь, напомнила госпожа Оявере, оценивается именно трудоспособность человека, а не её отсутствие, как это было ранее.

- Сразу же хочу сказать, что случаются и обратные случаи. Например, ранее у человека была 50-70-процентная потеря работоспособности, а теперь у него отсутствует трудоспособность полностью и он не обязан принимать активные меры по поиску работы. С другой стороны, люди, признанные трудоспособными, могут обжаловать решение Кассы по безработице, пройти дополнительно врачей и предоставить документы, которые дают возможность пересмотреть принятое решение. Многие так и поступают, - ответила Алла Оявере на вопрос о том, как много людей из-за реформы действительно получили другую оценку их трудоспособности. Вероятнее всего, что в конечном счёте число таких людей будет меньше, чем мы видим сейчас.

Каждый случай уникален, и многие люди, страдающие тем или иным недугом или хроническим заболеванием, например, бронхиальной астмой, могут плодотворно трудиться, пояснила Алла Оявере и добавила, что кейс-менеджеры (именно так сейчас называются работники Кассы, выносящие решения по данному вопросу), работают с клиентами индивидуально, учитывая множество факторов, а не только состояние здоровья человека.

Инфодень для врачей

Для того чтобы выявить и устранить недостатки, проявляющиеся в ходе реформы, Касса по безработице проводит встречи с семейными врачами. 18 апреля такая встреча прошла в Кохтла-Ярве, нарвских докторов приглашают 31 мая в 13.00 на информационный день, который пройдёт по адресу Кереса, 3.

Пользуйтесь бюро самообслуживания

В соответствии с требованиями реформы, человеку с той или иной степенью нетрудоспособности необходимо подать ходатайство и зарегистрироваться в местном бюро Кассы по безработице. На сегодняшний день в Нарвском бюро Töötukassa состоят 3 658 человек, из них 851 - с пониженной трудоспособностью. Сначала ходатайства в Нарве поступали достаточно умеренно: с 1 июля по 31 декабря 2016 года было подано всего 333 ходатайства. Но уже за четыре первых месяца этого года зарегистрировано 1549 заявлений.

- Люди предпочитают заполнять ходатайства на месте, приходя к нам на консультацию. Таких было 1199 человек из полутора тысяч. Через почту было оформлено 177 человек, а через портал самообслуживания - 101. Хочу обратиться к тем жителям нашего города, которые собираются пройти процедуру оценивания трудоспособности: просим по возможности больше использовать портал самообслуживания. Он доступен на русском языке, довольно удобен в работе. Одним из несомненных плюсов портала являет- ся возможность начать оформление, прерваться, а затем продолжить заполнение ходатайства, - призвала руководитель Нарвского бюро.

Пособие сохраняется и при нахождении работы

Всего в Нарве проживает 8 тысяч человек трудоспособного возраста, кто ранее получал пенсию по нетрудоспособности. Все эти люди со временем пройдут процедуру оценивания их трудоспособности.

Человек, которого признали частично или полностью трудоспособным, обязан принимать активные меры на рынке труда. Это значит - искать работу, работать, учиться, воспитывать ребёнка до 3 лет (это тоже входит в понятие занятости) и проч. Помочь человеку найти место работы призвана Касса по безработице.

Частично трудоспособный клиент Кассы при выполнении условий будет получать пособие по трудоспособности, дневная ставка которого составляет 6,74 евро, в среднем в месяц получается 202 евро 10 центов. Эти средства человек будет получать и в том случае, если найдёт работу. При этом речь не идёт обязательно о 8-часовом рабочем дне, есть возможность работать всего несколько часов, и этого достаточно, чтобы выполнять требования государства.

По состоянию на 5 мая из числа людей с частичной трудоспособностью, принятых на учёт Нарвским бюро, нашли работу 277 человека.

Если человек отказывается от предложенных ему кейс-менеджером вакансий, то в качестве крайней меры предусмотрено приостановление и даже прекращение выплаты пособия.

- Это крайняя мера воздействия, и пока она ещё ни разу не применялась, - прокомментировала опасения жителей города госпожа Оявере.

Наша справка:

Дневная ставка пособия по безработице сейчас составляет 4,86 евро, за 31 календарный день получается 150 евро 66 сентов.

В случае полного отсутствия трудоспособности назначается пособие в размере 354 евро 60 центов, которое выплачивается без условий по активности. Ежегодно происходит индексация пособий, в этом году пособия в среднем увеличились на 10 евро.

Софья Боборенко





