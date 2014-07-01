Пока дело не дошло до диагноза, проверься в аптеке

ЖизньПока дело не дошло до диагноза, проверься в аптеке
Нарвитяне пока еще не оценили возможность пройти контроль здоровья, когда для обращения к врачу особых причин нет. Между тем побольше знать о некоторых характеристиках своего организма не мешает ни здоровому человеку, ни тем более имеющему наметившиеся проблемы… Исходя из этого сеть аптек BENU стала проводить регулярные кампании по тестированию.
Кристи Мехине: косметический контроль поможет найти верные решения для проблем вашей кожи. Фото: Татьяна Завьялова
Скажи мне правду, аппарат...
Вся процедура занимает не более десяти минут. Специальные измерительные приборы делают необходимые замеры, анализируют данные и делают выводы. Все это фиксируется в отчете, так называемом рапорте. А консультант затем комментирует полученные сведения и дает прошедшему тестирование рекомендации.
Аптеки BENU сейчас проводят 3 вида исследования: показатели работы сердца, состояние кожи и состав массы тела. Стоимость исследования состава тела вполне доступна - 2 евро для клиента аптеки, 4 - для всех остальных.
Периодически аптеки проводят бесплатные кампании. В марте это был анализ состава тела, в ходе контроля которого выяснялась минеральная масса скелета исследуемого, показатели базового обмена веществ, метаболический возраст, процент жира и содержание воды, другие показатели.
Надо сказать, многим из прошедших тестирование после визита в аптеку пришлось серьезно призадуматься. Моложавая нарвитянка пятидесяти с лишним лет, проходившая тестирование в аптеке «Мегамаркета», узнала, что по позиции «метаболический возраст» ей 60 лет. Но паниковать причин нет. Важнее, что это вовремя выяснилось, и проблему можно взять под контроль. «В вашем случае нужно больше двигаться», - говорит даме консультант Кристи Мехине. А если взять в учет другие показатели, нужно больше пить - 2,2 л воды в сутки и не помешало бы купить капсулы, помогающие справиться с чувством голода и препятствующие образованию жира.
- Самое большое открытие для наших клиентов, которые прошли проверку массы тела, это то, что внутри нас имеется внутренний (висцеральный) жир, - говорит заведующая Кесклиннаской аптекой г. Нарва Татьяна Платонова.- Когда его норма превышается (более 8-10 процентов от массы тела), такой жир становится токсичным и действует на некоторые внутренние органы и эндокринную систему губительно.
Парадокс в том, отмечает провизор, что превышение может наблюдаться даже у людей худощавых: если человек мало двигается, если в его питании перебор с быстрыми углеводами (мучное, сладости, картофель и пр.), в нем этот жир накапливается.
Хорошая новость: в связи с тем, что в сети BENU в Нарве появился русскоязычный консультант, проверку массы тела в Нарве теперь можно будет пройти каждый день в одной из аптек BENU в Нарве, или раз в неделю в определённой аптеке (всего в пяти аптеках BENU).
Пока нет нужды в таблетках
Бесплатная кампания по проверке массы тела проводилась в рамках месяца здоровья, каковым в системе аптек BENU является март. А апрель здесь значится как месяц здоровья пожилых людей и здоровья сердца. Поэтому есть бесплатная кампания и в апреле: по проверке рисков сердца. Она предназначена для людей, не принимающих постоянно лекарств от болезней сердца. То есть для тех, кто может подправить свое здоровье изменением образа жизни и привычек в питании.
Как правило, это люди в возрасте от 35 до 50 лет. У них будут измеряться уровень сахара, холестерина, триглицеридов, давление, объем талии и бедер, пульс, вес. В результате, как уже упоминалось, клиент получит на руки рапорт.
Проверить риски для сердца можно только в Центральной аптеке, по вторникам и средам, с 10.00 до 16.00. Для экономии времени предварительно стоит позвонить по тел. 359 2378.
Крем для лица — не навреди
И совсем без оплаты Кесклинна аптека проводит косметический контроль. Татьяна Платонова объясняет это тем, что не так давно организация приобрела собственный анализатор, к тому же, в отличие от других проверок здоровья, в этом случае не требуется тест-полосок, стоимость которых доходит до 2 евро за штуку. Здесь тоже есть изменения: проверка состояния будет проводиться еженедельно в каждой из пяти аптек, а не 2 раза в месяц, как прежде.
Косметический контроль показывает уровень мелатонина в коже, то есть подскажет, с каким фактором вам нужен солнцезащитный крем, - поясняет г-жа заведующая. - Показывает влажность кожи, жирность, эластичность. В итоге компьютер выдает рекомендацию, какой крем вам подходит — их можно будет выбрать из всей имеющейся у нас косметики. Другие сети аптек этим тоже занимаются, но их рекомендации делают фирмы - производители, и они рекомендуют крема своей линии.
О том, насколько целесообразно приобретать косметику, «заглянув» внутрь своей кожи, Татьяна прокомментировала на своем примере.
- Как светлокожий человек, я считала, что мне нужен солнцезащитный крем с фактором 50. Оказалось — нет, мелатонина у меня достаточно, поэтому мне стоит ограничиться фактором 20. То же было и с кремами по уходу: аппарат помог мне найти решение для восполнения влажности кожи. Важно, что эффективность принятых мер благодаря повторным проверкам можно отслеживать.
Заведующая говорит, что в их аптеке есть клиенты, которые восприняли аппаратные исследования как руководство к действию: к примеру, один 80-летний мужчина уже приобрел несколько косметических кремов, его кожа сейчас выглядит как минимум ухоженной.
На прохождение интересующего вас тестирования следует забронировать подходящее время в одной из аптек на сайте www.benu.ee или по телефону узнать в своей домашней аптеке, когда измерения будут проводиться в данном регионе.
Лишь бы продать?
Татьяна Платонова сожалеет, что при аншлаге в других аптеках BENU, в Нарве контроль массы тела прошли примерно 4 десятка человек. «Вероятно, сказался недостаток информации на русском языке, - предполагает заведующая аптекой. - Надеюсь, такая возможность в скором времени станет более востребованной и у нас». Татьяна также опровергает предположение, что контроль здоровья — прежде всего удачный маркетинговый ход BENU apteek, своего рода активные продажи аптечных товаров.
- Совсем нет, - говорит фармацевт.- Нам хочется, чтобы наши горожане поправляли здоровье не с помощью средств, которые увидели в телевизионной рекламе, или которыми лечится их сосед, а принимали то, в чем нуждается их собственный организм. Если они при этом что-то купят в нашей аптеке, естественно, мы будем рады. Но многим на самом деле достаточно того, чтобы больше двигаться и изменить пищевые привычки.
Татьяна Завьялова
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