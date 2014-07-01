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Пока дело не дошло до диагноза, проверься в аптеке

Дата публикации: Сегодня, 12:18

Нарвитяне пока еще не оценили возможность пройти контроль здоровья, когда для обращения к врачу особых причин нет. Между тем побольше знать о некоторых характеристиках своего организма не мешает ни здоровому человеку, ни тем более имеющему наметившиеся проблемы… Исходя из этого сеть аптек BENU стала проводить регулярные кампании по тестированию.

 

Пока дело не дошло до диагноза, проверься в аптеке

Кристи Мехине: косметический контроль поможет найти верные решения для проблем вашей кожи. Фото: Татьяна Завьялова

 

Скажи мне правду, аппарат...

Вся процедура занимает не более десяти минут. Специальные измерительные приборы делают необходимые замеры, анализируют данные и делают выводы. Все это фиксируется в  отчете, так называемом рапорте. А консультант затем комментирует полученные сведения и дает прошедшему тестирование рекомендации.

Аптеки BENU сейчас проводят 3 вида исследования: показатели работы сердца, состояние кожи и состав массы тела. Стоимость  исследования состава тела вполне доступна - 2 евро для клиента аптеки, 4 - для всех остальных.

Периодически аптеки проводят бесплатные кампании. В марте это был  анализ состава тела, в ходе контроля  которого выяснялась минеральная масса скелета исследуемого, показатели базового обмена веществ, метаболический возраст, процент жира и содержание воды, другие показатели.

Надо сказать, многим из прошедших тестирование  после визита в аптеку пришлось серьезно призадуматься. Моложавая нарвитянка пятидесяти с лишним лет, проходившая тестирование в аптеке «Мегамаркета», узнала, что по позиции «метаболический возраст» ей 60 лет. Но паниковать причин нет. Важнее, что это вовремя выяснилось, и проблему можно взять под контроль. «В вашем случае нужно больше двигаться», - говорит даме  консультант Кристи Мехине. А если взять в учет другие показатели, нужно больше пить - 2,2 л воды в сутки и не помешало бы купить капсулы, помогающие справиться с чувством голода и препятствующие образованию жира.

- Самое большое открытие для наших клиентов, которые прошли проверку массы тела, это то, что внутри нас имеется внутренний (висцеральный) жир, - говорит заведующая Кесклиннаской аптекой г. Нарва Татьяна Платонова.-  Когда его норма превышается (более 8-10 процентов от массы тела), такой жир становится токсичным и действует на некоторые внутренние органы и эндокринную систему губительно.

Парадокс в том,  отмечает провизор, что превышение может наблюдаться даже у людей худощавых: если человек мало двигается, если в его питании перебор с быстрыми углеводами (мучное, сладости, картофель и пр.),  в нем этот жир накапливается.

Хорошая новость: в связи с тем, что в сети BENU в Нарве появился русскоязычный консультант,  проверку массы тела в Нарве теперь можно будет пройти каждый день в одной из аптек  BENU в Нарве, или раз в неделю в определённой аптеке (всего в пяти аптеках BENU).

Пока нет нужды в таблетках

Бесплатная кампания по проверке массы тела проводилась в рамках месяца здоровья, каковым в системе аптек BENU является март. А апрель здесь значится как месяц здоровья пожилых людей и здоровья сердца. Поэтому есть бесплатная кампания и в апреле: по проверке рисков сердца. Она предназначена для людей, не принимающих постоянно лекарств от болезней сердца. То есть для тех, кто может подправить свое здоровье изменением образа жизни и привычек в питании.

Как правило, это люди в возрасте  от 35 до 50 лет. У них будут измеряться уровень сахара, холестерина, триглицеридов, давление, объем талии и бедер, пульс, вес. В результате, как уже упоминалось, клиент получит на руки рапорт.

Проверить риски для сердца можно только в Центральной аптеке, по вторникам и средам, с 10.00 до 16.00. Для экономии времени предварительно стоит позвонить по тел. 359 2378.

Крем для лица — не навреди

И совсем без оплаты Кесклинна аптека проводит косметический контроль. Татьяна Платонова объясняет это тем, что не так давно организация приобрела собственный анализатор, к тому же, в отличие от других проверок здоровья, в этом случае не требуется тест-полосок, стоимость которых доходит до 2 евро за штуку. Здесь тоже есть изменения: проверка состояния будет проводиться еженедельно в каждой из пяти аптек, а не 2 раза в месяц, как прежде.

Косметический контроль показывает уровень мелатонина в коже, то есть подскажет, с каким фактором вам нужен солнцезащитный крем, - поясняет г-жа заведующая. - Показывает влажность кожи, жирность, эластичность. В итоге компьютер выдает рекомендацию, какой крем вам подходит — их можно будет выбрать из всей имеющейся у нас косметики. Другие сети аптек этим тоже занимаются, но их рекомендации делают фирмы - производители, и они рекомендуют крема своей линии.

О том, насколько целесообразно приобретать косметику, «заглянув» внутрь своей кожи, Татьяна прокомментировала на своем примере.

- Как светлокожий человек, я считала, что мне нужен солнцезащитный крем с фактором 50. Оказалось — нет, мелатонина  у меня достаточно, поэтому мне стоит ограничиться фактором 20.  То же было и с кремами по уходу:  аппарат помог мне найти решение для восполнения влажности кожи. Важно, что  эффективность принятых мер благодаря повторным проверкам можно отслеживать.

Заведующая говорит, что в их аптеке есть клиенты, которые  восприняли аппаратные исследования как руководство к действию: к примеру, один 80-летний мужчина уже приобрел несколько косметических кремов, его кожа сейчас выглядит как минимум ухоженной.

На прохождение интересующего вас тестирования следует забронировать подходящее время в одной из аптек на сайте www.benu.ee  или  по телефону узнать в своей домашней аптеке, когда измерения будут проводиться в данном регионе.

Лишь бы продать?

Татьяна Платонова сожалеет, что при аншлаге в других аптеках BENU, в Нарве контроль массы тела прошли примерно 4 десятка человек. «Вероятно, сказался недостаток информации на русском языке, - предполагает заведующая аптекой. - Надеюсь, такая возможность в скором времени станет более востребованной и у нас». Татьяна также опровергает предположение, что контроль здоровья — прежде всего удачный маркетинговый ход BENU apteek, своего рода активные продажи аптечных товаров.

- Совсем нет, - говорит фармацевт.- Нам хочется, чтобы наши горожане поправляли здоровье не с помощью средств, которые увидели в телевизионной рекламе, или которыми лечится их сосед, а принимали то, в чем нуждается их собственный организм. Если они при этом что-то купят в нашей аптеке, естественно, мы будем рады. Но многим на самом деле достаточно того, чтобы больше двигаться и изменить пищевые привычки.

 

Татьяна Завьялова

Пока дело не дошло до диагноза, проверься в аптеке

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