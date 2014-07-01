Этим летом Maxima готова трудоустроить 500 школьников

ЖизньЭтим летом Maxima готова трудоустроить 500 школьников
Этим летом крупнейший работодатель Эстонии предоставит возможность заработать свои деньги 500 учащимся в возрасте не менее 16 лет. О своем желании работать в магазине, логистическом центре или производственном подразделении Maxima Eesti следует сообщить в отдел персонала розничной сети не позднее мая.
Школьники, работавшие на зимних каникулах. Фото: Maxima Eesti
Прием на работу учеников на период школьных каникул уже стал в Maxima доброй традицией. «Например, во время последних зимних каникул мы предоставили возможность заработать свои деньги работая в магазине почти 200 школьникам. Для большинства из них работа в нашей команде стала первым опытом. Многим гибкая и разносторонняя работа в хорошей команде понравилась настолько, что они продолжают работать и сегодня», – сказал руководитель операций Maxima Eesti Марко Пыдер будучи ответственным за работу магазинов, логистического центра и производственных подразделений.
Предстоящим летом Maxima ждет на работу не менее 500 учащихся по всей Эстонии. «Школьник может выбрать работу на основании согласованного с ним графика в магазине рядом с домом или в туристическом регионе, в логистическом центре или в производственном подразделении. Наряду с достойной оплатой труда и весомым рабочим опытом молодой работник также получит рабочую форму и питание на месте», – пояснил Марко Пыдер.
О своих предпочтениях относительно места и времени работы заинтересованным в опыте работы молодым людям следует сообщить не позднее мая. «Чем раньше к нам поступит заявка, тем быстрее мы сможем договориться и оформить все необходимые документы начиная с родительской доверенности и заканчивая медицинской справкой. Заявки принимают наши специалисты из отдела персонала, связаться с которыми можно как посредством приведенных на сайте контактных данных, так и с помощью Facebook. К ним же можно обратиться и с вопросами. В эту среду мы ждем школьников на проходящей в Таллинне ярмарке вакансий для несовершеннолетних «Летом на работу – 2017» (Suveks tööle 2017)», – добавил руководитель операций Maxima Eesti Марко Пыдер.
Катя Любобратец
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