Nordica приобретает с помощью LHV два дополнительных самолёта

ЖизньNordica приобретает с помощью LHV два дополнительных самолёта
Национальная авиакомпания Nordica пополнит свой авиапарк двумя самолетами типа CRJ900. Для покупки самолетов и сдачи их в аренду компании Nordica принадлежащее государству Transpordi Varahaldus OÜ выпустит в оборот облигации на сумму 25 миллионов евро. В роли покупателей облигаций выступят в равных частях пенсионные фонды LHV и LHV Pank.
Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) эмитирует 8-летние облигации на сумму 25 миллионов евро. В роли покупателей облигаций выступят в равных частях пенсионные фонды LHV и LHV Pank. THV использует полученный капитал для приобретения двух самолетов типа CRJ900 и дальнейшей сдачи их в аренду Nordica. По словам члена правления TVH Эрго Блумфельдта, расширению деятельности коммерческого предприятия, в чью собственность до сих пор входило четыре самолета типа CRJ900, предшествовал основательный финансовый анализ и положительные результаты первого финансового года. Согласно неаудированным данным, прибыль TVH за финансовый год 2015-2016 составила 3 миллиона евро. TVH является государственным коммерческим объединением, функционирующим в качестве инвестиционного предприятия, в чьи цели также входит финансирование и администрирование инвестиций в основные активы в транспортном секторе.
Руководитель пенсионных фондов LHV Андрес Вийсеманн отметил, что Transpordi Varahaldus - молодое, но сильное предприятие, предоставляющее надёжные гарантии по облигациям. „Мы убеждены, что Nordica, в пользование которой будут направлены приобретаемые самолеты, развивается разумно. Каждый серьезный шаг делается только тогда, когда есть достаточная уверенность, что он будет экономически выгоден и улучшит положение как Nordica, так и эстонской авиации в целом“, - сказал Андрес Вийсеманн. „Это именно такая сделка, каких хотелось бы заключать все больше и больше. Мы зарабатываем прибыль клиентам пенсионных фондов, используя для этого способ, от которого выиграет все эстонское общество“, - добавил руководитель пенсионных фондов LHV.
Эстонская национальная авиакомпания Nordica планомерно расширяет свою коммерческую деятельность в области экспортных услуг, и приобретаемые самолеты окажут поддержку росту объема бизнеса. По словам финансового директора предприятия Ахто Пярла, одна из авиамашин будет обслуживать собственную сеть линий Nordica, вторая же приступит к обслуживанию пассажиров на линиях LOT Polish Airline. Пярл сказал, что один имеющийся CRJ700 будет заменен на более крупный CRJ900, и самолет поменьше будет оставлен в качестве запасного самолета на таллиннском аэродроме. ”Парк самолетов и объем полетов Nordica вырос до такого уровня, на котором в экономическом плане разумно иметь свой собственный запасной самолет. Это еще больше повысит качество и стабильность нашей услуги, а также поможет экономить на расходах”, - добавил Пярл.
Согласно договоренностям, первый самолет прибудет в Таллинн в июне, и второй - в июле. Оба воздушных транспортных средства приступят к работе не позднее начала августа. Самолеты были собраны в 2011 году в Канаде на заводе Бомбардье, хорошо обслуживались и равноценны с уже имеющимися в парке Nordica моделями. Эстонская фирма продолжит использовать прежнюю стратегию, позволяющую максимизировать расходоэффективность самолетного парка.
Настоящая сделка представляет собой крупнейшее привлечение коммерческого капитала в эстонскую авиацию за всю историю ее существования. Ранее основными источниками финансирования являлись фирмы-владельцы или партнеры и государство. По словам руководства Nordica, это свидетельствует о том, что у эстонского капитала есть серьезное основание верить в работоспособность и устойчивость бизнес-модели национальной авиакомпании. Облегчить принятие решения инвестору помогла прозрачность предприятия и структура, позволяющая различать риски и предлагать лучшее решение финансирования в соответствии с ними.
”Можно сказать, что по состоянию на сегодняшний день доверие к эстонской авиации поднялось на новый уровень. Мы с самого начала верили в то, что движемся в правильном направлении, и эта сделка - серьезное доказательство работающей стратегии”, - подтвердил Ахто Пярл.
Тоомас Уйбо
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