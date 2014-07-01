Жизнь«Если есть работа, мы в безопасности»
К такому выводу пришли участники общедоступной дискуссии, которая прошла в Нарвском колледже Тартуского университета в понедельник, 27 марта, в рамках серии мероприятий “Euroopal veab, Eesti veab!», посвященных председательству Эстонии в Совете Европейского Союза.
Вице-канцлер по вопросам энергетики и строительства Министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман (слева) и вице-канцлер по вопросам налогообложения и таможенной политики Министерства финансов Дмитрий Егоров не столько дискутировали, сколько отвечали на вопросы. Светлана Зайцева
На встречу с общественностью в Нарву прибыл целый десант столичных чиновников - в том числе два вице-канцлера, руководители служб и отделов Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства окружающей среды, советники Секретариата по делам Европейского Союза Государственной канцелярии.
Подобные мероприятия - а они именуются серией дискуссий под общим названием “Euroopal veab, Eesti veab!” - уже прошли и еще готовятся пройти также в Таллинне, Тарту, Пярну. В целом на март было запланировано шесть дискуссий на тему председательства Эстонии в Евросоюзе. Как известно, Эстония впервые станет страной-председателем в Совете Европейского Союза с июля 2017 года и до конца декабря.
Почему дискуссии?
- Потому что Европейский Союз - это дебаты. За столом переговоров часто появляются не одно, а 28 мнений, из которых под руководством председателя должна родиться единая политика, - объясняет советник по вопросам иностранных дел и обороне Секретариата по делам Европейского Союза Государственной канцелярии Мартин Карнер. - В Совете Европейского Союза государства стремятся найти консенсус в вопросах, представляющих для всех интерес, и пробуют найти баланс между национальными интересами и решениями, подходящими для всей Европы.
В рамках серии мероприятий “Euroopal veab, Eesti veab!” министры, политики и чиновники выступают с короткими докладами, а после их выступлений следуют дискуссии в небольших группах с участниками мероприятия. Предполагается, что предложения, рожденные в рамках этих обсуждений, по возможности будут учтены при планировании программы председательства Эстонии в ЕС. Сама же программа председательства Эстонии в Совете Европейского союза будет утверждена правительством в июне этого года.
Как прозвучало по итогам дискуссий в Нарвском колледже в этот понедельник, организаторы мероприятия увезли с собой в столицу около 40 различных предложений от нарвитян.
|ВОПРОС ИЗ ЗАЛА:
- При обсуждении в структурах ЕС вопроса, как будет в будущем работать рынок электроэнергии внутри Европы, может возникнуть угроза закрытия Нарвских электростанций?
Андо Леппиман,вице-канцлер по вопросам энергетики и строительства Министерства экономики и коммуникаций ЭР:
- Нарвские электростанции никуда не денутся; они будут оставаться экспортером электроэнергии и в 2030 и даже в 2050 году. Вопрос в том, как мы будем формировать «портфель топлива» и какой вес в нем будут иметь сланец, биотопливо, щепа, каменный уголь.
В фокусе - 4 приоритета
По словам выступающих в НКТУ, во время своего председательства в Совете Европейского союза Эстония сосредоточится на четырех основных темах - развитие инноваций, дигитализация, вовлечение и безопасность в Европе. Вокруг них и шел разговор в аудиториях Нарвского колледжа, где на протяжении почти трех часов работали 4 фокус-группы под руководством чиновников министерств. В одной из групп особое внимание было уделено энергетике и открытому энергорынку.
По мнению вице-канцлера по вопросам энергетики и строительства Министерства экономики и коммуникаций Андо Леппимана, Эстония может многое предложить в качестве инноваций в самых различных сферах:
- И если говорить, например, об энергетике (а именно в этой области от Эстонии многое ожидается), мы можем дать странам Евросоюза целый пакет ключевых тем для обсуждения и реализации, а также уже накопленный собственный опыт: возобновляемая энергия, которая тесно связана с экологией, солнечная энергия, формирование общего для ЕС рынка электроэнергии - вплоть до 2030 года и разработка принципов, по которым он должен функционировать, как его приблизить к потребителю, вопросы разумного потребления электроэнергии как большими и малыми предприятиями, так и частными лицами. Например, жители многих стран Евросоюза в отличие от эстоноземельцев еще не знакомы с тем, что можно выбирать различные энергопакеты для своего пользования. Эстония - пока единственная страна в ЕС, где есть счетчики удаленного считывания электроэнергии, и мы хотели бы познакомить с этой инновацией всех остальных.
Почувствовать себя защищенными и в безопасности
В одной из рабочих групп обсуждались вопросы безопасности и защиты Европы. Дискутирующие были единодушны во мнении: чем больше в обществе людей, у которых есть работа, которые заняты учебой или хотя бы своими увлечениями, стремятся быть образованными и общественно активными, тем более безопасной становится среда обитания.
И, наверное, с этим трудно не согласиться.
Светлана Зайцева
Дежурный по городу
Задай вопрос специалисту по европроектам...
Анне Веево - руководитель Отдела проектов Департамента развития....
В мире
СМИ: Мэй уведомила Брюссель о начале Brexit...
Представитель Великобритании при ЕС вручил письмо главе Европейского совет....
Лидеры ЕС в Римской декларации: Наш союз целостный и...
Признана возможность и различия в скорости интеграции....
+Видео. В Киеве убит бывший депутат Госдумы Вороненков...
Вороненков вместе с охранником шли на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей...
Есть анекдот!
Маскарад...
Встречали по одежке, провожали по уму. Короче, избили дважды....
ОТБОРное видео
Дуют все!...
Угадайте, в чем прикол?...
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска
Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ
В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Акция "Сбежавшие невесты"
Сбежавшие невесты-2017. Мы начинаем!...
Дорогие друзья! Мы объявляем начало нового сезона акции «Сбежавшие невесты»!...
От редакции
На конкурс "Cветлая Пасха" начали поступать работы...
Алексей Щетинин и Александр Гриценко первыми принесли свои работы на конкурс....
Выбор редакции
Педагоги и город Нарва заключили договор...
После трёхлетних переговоров был заключён коллективный договор....
+Галерея. «Нарва — любопытное и заманчивое место для работы...
Четыре дня в Нарве живут и работают студенты, магистранты и преподаватели отделения...
Идея из Москвы: давайте дадим гражданство всем соседям...
Владение русским языком и рождение на территории бывшего СССР - основной критерий....