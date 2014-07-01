«Если есть работа, мы в безопасности»

Дата публикации: Сегодня, 11:43

К такому выводу пришли участники общедоступной дискуссии, которая прошла в Нарвском колледже Тартуского университета в понедельник, 27 марта, в рамках серии мероприятий “Euroopal veab, Eesti veab!», посвященных председательству Эстонии в Совете Европейского Союза.

Вице-канцлер по вопросам энергетики и строительства Министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман (слева) и вице-канцлер по вопросам налогообложения и таможенной политики Министерства финансов Дмитрий Егоров не столько дискутировали, сколько отвечали на вопросы. Светлана Зайцева

На встречу с общественностью в Нарву прибыл целый десант столичных чиновников - в том числе два вице-канцлера, руководители служб и отделов Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства окружающей среды, советники Секретариата по делам Европейского Союза Государственной канцелярии.

Подобные мероприятия - а они именуются серией дискуссий под общим названием “Euroopal veab, Eesti veab!” - уже прошли и еще готовятся пройти также в Таллинне, Тарту, Пярну. В целом на март было запланировано шесть дискуссий на тему председательства Эстонии в Евросоюзе. Как известно, Эстония впервые станет страной-председателем в Совете Европейского Союза с июля 2017 года и до конца декабря.

Почему дискуссии?

- Потому что Европейский Союз - это дебаты. За столом переговоров часто появляются не одно, а 28 мнений, из которых под руководством председателя должна родиться единая политика, - объясняет советник по вопросам иностранных дел и обороне Секретариата по делам Европейского Союза Государственной канцелярии Мартин Карнер. - В Совете Европейского Союза государства стремятся найти консенсус в вопросах, представляющих для всех интерес, и пробуют найти баланс между национальными интересами и решениями, подходящими для всей Европы.

В рамках серии мероприятий “Euroopal veab, Eesti veab!” министры, политики и чиновники выступают с короткими докладами, а после их выступлений следуют дискуссии в небольших группах с участниками мероприятия. Предполагается, что предложения, рожденные в рамках этих обсуждений, по возможности будут учтены при планировании программы председательства Эстонии в ЕС. Сама же программа председательства Эстонии в Совете Европейского союза будет утверждена правительством в июне этого года.

Как прозвучало по итогам дискуссий в Нарвском колледже в этот понедельник, организаторы мероприятия увезли с собой в столицу около 40 различных предложений от нарвитян.

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА:

- При обсуждении в структурах ЕС вопроса, как будет в будущем работать рынок электроэнергии внутри Европы, может возникнуть угроза закрытия Нарвских электростанций?

Андо Леппиман,вице-канцлер по вопросам энергетики и строительства Министерства экономики и коммуникаций ЭР:

- Нарвские электростанции никуда не денутся; они будут оставаться экспортером электроэнергии и в 2030 и даже в 2050 году. Вопрос в том, как мы будем формировать «портфель топлива» и какой вес в нем будут иметь сланец, биотопливо, щепа, каменный уголь.

В фокусе - 4 приоритета

По словам выступающих в НКТУ, во время своего председательства в Совете Европейского союза Эстония сосредоточится на четырех основных темах - развитие инноваций, дигитализация, вовлечение и безопасность в Европе. Вокруг них и шел разговор в аудиториях Нарвского колледжа, где на протяжении почти трех часов работали 4 фокус-группы под руководством чиновников министерств. В одной из групп особое внимание было уделено энергетике и открытому энергорынку.

По мнению вице-канцлера по вопросам энергетики и строительства Министерства экономики и коммуникаций Андо Леппимана, Эстония может многое предложить в качестве инноваций в самых различных сферах:

- И если говорить, например, об энергетике (а именно в этой области от Эстонии многое ожидается), мы можем дать странам Евросоюза целый пакет ключевых тем для обсуждения и реализации, а также уже накопленный собственный опыт: возобновляемая энергия, которая тесно связана с экологией, солнечная энергия, формирование общего для ЕС рынка электроэнергии - вплоть до 2030 года и разработка принципов, по которым он должен функционировать, как его приблизить к потребителю, вопросы разумного потребления электроэнергии как большими и малыми предприятиями, так и частными лицами. Например, жители многих стран Евросоюза в отличие от эстоноземельцев еще не знакомы с тем, что можно выбирать различные энергопакеты для своего пользования. Эстония - пока единственная страна в ЕС, где есть счетчики удаленного считывания электроэнергии, и мы хотели бы познакомить с этой инновацией всех остальных.

Почувствовать себя защищенными и в безопасности

В одной из рабочих групп обсуждались вопросы безопасности и защиты Европы. Дискутирующие были единодушны во мнении: чем больше в обществе людей, у которых есть работа, которые заняты учебой или хотя бы своими увлечениями, стремятся быть образованными и общественно активными, тем более безопасной становится среда обитания.

И, наверное, с этим трудно не согласиться.

Светлана Зайцева