Впервые в Нарве: кулинарные мастер-классы для всех

ЖизньВпервые в Нарве: кулинарные мастер-классы для всех
Студию кулинарных мастер-классов для детей и взрослых открыли несколько месяцев назад на свой страх и риск две молодые нарвитянки, Надежда и Марина, ощутив, что идея буквально носится в воздухе: научиться готовить вкусно, разнообразно и грамотно хотят многие, но при этом - не тратя на обучение уйму времени.
Мастер-класс по тесту оказался интересен участницам от пятнадцати до шестидесяти. Елена Крайнева
А ведет мастер-классы профессиональный повар, автор книг по кулинарии и просто интересный собеседник – Ева Пунш.
Как это происходит? «ВП» в минувшее воскресенье побывал в уютной Stuudio 56, где в течение трех часов (с перерывом на чаепитие с выпечкой собственного изготовления) проходил мастер-класс по тесту. Участницы - от 15 до 60: смотрят, слушают, записывают и пробуют готовить сами.
Секреты теста
В воскресенье в студии учились готовить: кексы, бисквит, заварное тесто, лаваш, багет. Подоспев как раз к чайному перерыву и вдохнув аппетитный запах свежей выпечки, понимаю, что отказаться от кекса просто выше человеческих сил. Кекс благоухает и тает во рту, и его рецепт хочется немедленно взять на вооружение.
«Чем разрыхляли и ароматизировали?»,- спрашиваю у участниц. «Ничем, - отвечают дамы с гордостью, - здесь просто правильное сочетание продуктов».
Таких важных мелочей в искусстве приготовления теста, оказывается, немало. Например, участницы узнают, что избавиться от своеобразного запаха яиц в бисквите, который далеко не всем нравится, можно не только с помощью добавления в тесто специй или небольшого количества алкоголя, но и более элементарным способом – сняв оболочки с яичных желтков. «Покажите, как их снимать!» - тут же раздаются удивленные голоса. (Честно говоря, я тоже впервые в жизни вижу оболочку желтка).
Гимназистка Кристина (15) узнала о мастер-классе от своей мамы, которая в субботу побывала на конференции TEDx в Нарвском колледже (Ева Пунш была там одной из выступающих): «Здесь весело и интересно, думаю, что я еще приду. Люблю готовить, но до сих пор не знала, что бывает столько сортов пшеничной муки и что выбор муки так влияет на качество выпечки».
Молодая мама Валентина (37) говорит, что нынешний мастер-класс - ее первый «выход в свет» после рождения второго ребенка: «Муж отпустил сюда, а сам остался сидеть с детьми. Думаю, он не пожалеет. Теперь я знаю, как сделать вкусное дрожжевое тесто, и что на самом деле с ним не так уж много хлопот, как мне казалось. Еще обязательно приду на мастер- класс по мясу - ведь скоро весна и лето, время гриля и шашлыков, поэтому новые знания будут как раз кстати».
Марина Волкова (слева) и Ева Пунш во время мастер-класса по тесту в Stuudio 56. Елена Крайнева
Не нужно знать 100 рецептов
Ева признается, что мастер-класс по тесту – один из ее самых любимых. Сегодня она учит не только готовить кексы и профитроли, но и разъясняет общие приемы, которые позволят хозяйкам в будущем смело экспериментировать и создавать оригинальную выпечку по собственному вкусу. Кстати, одна из книг Евы так и называется: «Кухня по правилам и без: что надо знать, чтобы начать экспериментировать».
А действительно, что надо знать? «Я уже довольно давно веду мастер-классы, и именно по их результатам написала свои книги по кулинарии. Нужно понимать, что кулинария – это наука, и для того, чтобы уметь хорошо готовить, вовсе не обязательно освоить сотню рецептов», - рассказывает Ева, приехавшая в Эстонию полтора года назад из России, где и мастер-классы вела, и работала ресторанным критиком в Москве и Петербурге.
Главное – знать технологию и понимать, почему один продукт обязательно кладется в холодную воду, а другой, наоборот, в кипящую; почему в одном случае вы нарезаете продукты мелким кубиком, а в другом – крупными ломтиками, и так далее. То есть к приготовлению еды надо подходить, как к технологическому процессу со своими четкими правилами.
«Тогда рецепты вообще не нужны: не нужно гадать, что именно приготовить, не нужно переживать, отмеряя ингредиенты с точностью до миллиграмма. Ты видишь, скажем, кусок мяса, и сразу понимаешь, что с ним надо делать: отбивать ли, мариновать или просто жарить», - поясняет Ева.
Означает ли это, что научиться классно готовить и удивлять родных и друзей роскошной и оригинальной домашней едой может практически каждый, конечно, если есть желание и любовь к этому делу? «Смысл мастер-классов как раз заключается в том, чтобы снять страх перед приготовлением чего-то нового: когда сделаешь что-то один раз своими руками, понимаешь, что все это не так уж и сложно».
Рискнули… и не пожалели
А теперь – несколько слов об организаторах студии. Надежда Баринова - инженер-строитель, Марина Волкова - секретарь. Они давние подруги и кулинария - их общее хобби, но... у обоих - работа, семьи, маленькие дети. Перед открытием студии они почти месяц практически жили в ней. «Нас очень поддержали наши семьи. На плечи наших мужчин легли все домашние дела в это время, но и в студии они нам также помогали с новой проводкой и сборкой мебели».
Где подруги находят время еще и на кулинарную студию? «Хотелось попробовать сделать что-то новое, необычное, интересное, получить новый опыт. Начать было непросто, мы действительно опасались, что не справимся. Думали и решались долго - после того, как идея возникла, прошло больше года. Но теперь жалеем только об одном – о том, что не открыли студию еще раньше», - признается Надежда.
Как возникла идея? Во- первых, им самим хотелось учиться тонкостям кулинарии, но оказалось, что в Нарве ни мастер-классов, ни каких-либо краткосрочных кулинарных курсов выходного дня для занятых работающих людей нет. После посещения кулинарных мастер-классов в Санкт-Петербурге и Таллинне их осенило: почему бы не попробовать организовать нечто подобное и в Нарве? «Первоначально мы планировали организовать только детские мастер-классы: и у нас самих, и у многих наших знакомых дети примерно одного возраста, и довольно остро не раз вставал вопрос, как интересно провести детский праздник», - рассказывает Надежда.
Лишь после знакомства с Евой Пунш, на которую вышли через соцсети, Надежда и Марина решили мастер-классы проводить и для взрослых.
Но пока наибольший интерес к кулинарии проявляют все-таки дети и подростки.«Как ни странно, больше интереса проявляют мальчишки - есть уже постоянные клиенты, причем некоторые специально приезжают из Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ».
Приходят мальчишки с тетрадками, куда старательно записывают рецепты. Иногда бывает так, что приезжают в Нарву из других городов родители с детьми, и пока родители ходят по магазинам, дети занимаются в студии: у Stu-udio 56 есть программы, где дети сначала часа полтора учатся готовить, потом – поедают приготовленное, а потом играют и рисуют под руководством аниматора Оксаны.
Взрослые же участники мастер-классов отмечают, что наличие игровой комнаты и аниматора – дополнительный плюс: можно прийти на занятие вместе с ребенком, если его не с кем оставить дома.
Есть также у студии популярные программы проведения детских дней рождения и других праздников… Cловом, в последнее время у подруг редко выдаются выходные, свободные от подобных мероприятий.
«Ну, мы же только перед началом мастер-класса закупаем продукты, необходимые для его проведения, и немного помогаем Еве на кухне, так что нагрузка небольшая. К тому же мы и сами учимся постоянно чему-то новому, и наши собственные дети, которые приходят в студию вместе с нами, тоже теперь заинтересовались готовкой, и дома с удовольствием нам помогают», - довольна Надежда, мама двух сыновей.
Как записаться на мастер-класс и от чего зависит его тема? Тема может быть любой, в том числе – и предложенной самими участниками мастер-класса. Главное - чтобы ею заинтересовалось достаточное число людей. Чтобы пообщаться с организаторами или узнать, какие мастер-классы будут проходить в ближайшее время, можно зайти на страничку Stuudio 56 в Facebook.
Елена Крайнева
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