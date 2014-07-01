В защиту нарвского центра собрано 600 подписей

Дата публикации: Сегодня, 13:45

Нарвский центр социально-психологической помощи Lapsele Oma Kodu передал большой группе опекаемых им семей медицинские наборы. Что, безусловно, можно считать сигналом: организация жива, действует и, как прежде, стремится помогать.

30 нарвских семей получили наборы профилактических и лечебных средств и препаратов стоимостью около 80 евро с двух- и трехгодичным сроком действия. Татьяна Завьялова

Тема продолжения существования Lapsele Oma Kodu («Ребенку — свой дом») упоминается здесь неспроста. Напомним, что в декабре некоммерческой организации, помогающей семьям, имеющим несовершеннолетних детей, было отказано в финансировании из городского бюджета. В последние годы эта сумма составляла 32 тысячи евро в год.

А в феврале нынешнего года оба ведущих специалиста Lapsele Oma Kodu — Наталия Умарова и Светлана Горбачева - были уволены по сокращению и из Кесклиннаской гимназии, где трудились на полставки каждая. Светлана сегодня — клиент Кассы по безработице. Наталия по-прежнему является руководителем организации.

Пропасть не дают

Каково же сегодняшнее состояние центра, появившегося в Нарве благодаря государственной Программе по оказанию помощи семье 22 года назад, а затем сумевший перейти на самостоятельные рельсы? И каковы его перспективы?

- Lapsele Oma Kodu живет и работает, - говорит Наталия Умарова. И продолжает: а куда же мы денемся от своих семей, от детей, которых «вели»? Они ведь к нам идут и идут. Наши «трудные дети» на этом новом этапе судьбы центра меня часто удивляют: приходилось слышать и просьбы «не бросайте нас!», и слова поддержки, иногда в очень оригинальной по-молодежному форме.

Впрочем, считает она, в Нарве нет трудновоспитуемых детей, просто для такого конкретного ребенка пока не нашелся специалист.

Наталия говорит, что не предполагала, что в Нарве окажется столько людей, которые захотели бы поддержать жизнеспособность ее организации своим вкладом.

По-прежнему обращаются в Lapsele Oma Kodu ее постоянные партнеры. Вот и медицинские наборы центр выдал по просьбе организаторов акции - BENU Apteek Eesti OÜ и МTÜ Dharma, руководит которым олимпийский медалист Юрий Тамм.

Руководитель НКО говорит, что с целью привлечения дополнительных средств центром было подано несколько проектных заявок в инвестиционные фонды, сейчас они рассматриваются.

Наталия Умарова:

- Я думаю, что оставив нашу организацию без финансирования, город лишил чего-то не меня, а лишился сам. Практически он ударил по системе, которая складывалась многие годы — это взаимодействие различных структур по работе с проблемными семьями. Мы в ней были звеном индивидуальной работы. И ни с какими другими организациями этой системы, как пытаются преподнести наши оппоненты, работа центра не дублируется.

Наградили по ошибке?

Но, не скрывает Наталия Умарова, работы в прежнем объеме уже не получится: нет денег на оплату привлекаемых специалистов.

- Сейчас для меня в числе первоочередных задач - сохранение помещений центра: в прошлом году, когда пришлось попрощаться с нашим домиком на территории Молодежного центра (очень, кстати, для нас удобным), мы заняли 2-й этаж здания на Тулевику, 7. В нынешней ситуации для центра это очень затратно.

Г-жа Умарова не скрывает, что считает абсурдной политику нарвских городских властей в отношении возглавляемого ею центра как к одной из социальных структур города.

- Тогда как во всей Эстонии сегодня только и говорят, что о развитии социальной сферы, в Нарве закрывают НКО с 22-летним опытом работы, поучиться у которой приезжали даже из других стран, - говорит она.

Наталия Умарова считает, что центр поплатился за то, что она, будучи депутатом горсобрания, проголосовала против отставки мэра Эдуарда Эаста, считая, что тогдашний глава исполнительной власти не сделал ничего такого, за что должен был поплатиться своей должностью.

Руководитель центра в курсе, что не все из ее коллег по депутатскому корпусу приветствовали методы ее работы, считая, что «Умарова много себе позволяет». Но утверждает, что ее твердость была направлена только на добросовестное выполнение обязанностей и на благо города.

А вот городская власть любит поиграть мускулами, часто поступая абсолютно нелогично, считает Наталия Умарова.

- Было решено, что наша работа городу не нужна, что поддержки она не заслуживает. А что делать с другими оценками? В 2005 мне было дано гражданство Эстонии за заслуги в развитии социальной сферы, в том числе и за легализацию 7 тысяч человек, в 2010 году я получила грамоту ЮНИСЕФ: тогда у нас закрылся Кренгольм и сколько семей, детей, получили психологическую помощь через нас! В 2015 году была удостоена почетного знака за заслуги перед Нарвой…

Подписали 600 человек

Надо сказать, что в поддержку центра Lapsele Oma Kodu, за необходимость его финансирования из горбюджета была подготовлена петиция, под которой свои подписи поставили около 600 нарвитян. Документ был отправлен на имя премьер-министра Юрия Ратаса. А на прошлой неделе Lapsele Oma Kodu неожиданно получило поддержку от влиятельного медиа: Наталия Умарова имела возможность рассказать о своих бедах в передаче «Время решать: Трудные дети» на канале ЭТВ+.

И после передачи в Facebook появилось следующее обращение шеф-редактора программы Натальи Китам, касающееся руководителя опального нарвского центра:

- … Мне кажется, эта история из другой эпохи, из другой страны. Это наши дети, это вопрос нашей безопасности, в конце концов. Прошу всех обратить внимание — человек держится из последних сил, но он продолжает работать, детей не бросает. На чьей вы стороне?

Татьяна Завьялова