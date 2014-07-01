Нарвские КТ пытаются бороться с чайками

ЖизньНарвские КТ пытаются бороться с чайками
«Чайки постоянно вьют гнезда на крыше нашего дома, каждый год в одном и том же месте. Это создаёт определённые неудобства – крики и шум, разносящиеся по стояку; мусор, экскременты, антисанитария… Пока они не высидят птенцов и не улетят, на крышу зайти невозможно. Летом, когда птенцы начинают ходить под окнами, родители их охраняют, нападают на проходящих мимо людей, сама такое неоднократно видела. Убрать гнездо, как мне сказали, нельзя, - оштрафуют. Не знаю, как с этим бороться. Приходится каждый год в конце лета забираться на крышу и вычищать всё, что оставили пернатые «соседи», большой мешок мусора получается», - рассказывает Нина Астратова, председатель КТ Таллиннское шоссе, 61.
Птенцов, гнезда и яйца трогать нельзя, это строго запрещено законом. Иллюстративное фото.
Убирать ветки каждый день
Так можно ли как-то бороться с гнездованием чаек, или собственник будет каким-то образом наказан, если попытается избавиться от птиц? Тыну Тальви, главный специалист по защите природы Департамента окружающей среды, поясняет:
- Это очень деликатная тема. Конечно, крыша дома является частью владения собственника, и не все согласны терпеть такое шумное и беспокойное соседство. Поэтому есть только один вариант решения проблемы: в тот момент, когда птицы начинают вить гнездо, необходимо каждый день в течение 2-3 недель подниматься на крышу и убирать то, что птицы успели натаскать в течение дня – палочки, веточки и прочее. Тогда чайки поймут, что у этого места есть другой хозяин и вить гнездо тут небезопасно. Если же люди обнаружат готовое гнездо, тем более - с яйцами или птенцами, трогать его уже нельзя, это строго запрещено законом.
«Домик» и сетка от гнёзд не спасают
Подниматься каждый день на крышу, чтобы не дать чайкам свить гнездо – это довольно хлопотно и небезопасно, полагает Альбина Изместьева, председатель КТ домов 25 и 27 по Таллиннскому шоссе. Поэтому люди ищут другие способы бороться с неприятностями, которые возникают из-за птиц.
- К сожалению, в «хрущёвках» нет возможности легко и просто прочистить воздуховоды от костей и мусора, которые там появляются благодаря птицам. Поэтому мы в августе прошлого года поставили на крыше специальные домики над выходами воздушных каналов и натянули сетку, чтобы чайки не могли к ним подобраться. Поможет ли это избежать загрязнения, не знаю, но вижу, что чайки все равно уже начали гнездиться на крыше, - рассказывает она. И добавляет, что летом КТ нанимает фирму для того, чтобы прочистить газоходы дома, и регулярно сталкивается с ситуацией, когда чайки нападают на людей. А ведь находиться на крыше и так довольно опасно.
Не кормите птиц!
Тыну Тальви объясняет, почему чайки выбирают крыши многоэтажек:
- Птицам нравятся плоские каменные крыши, потому, что они напоминают им природные места гнездования – маленькие песчаные и каменные островки в море. Крыша даёт отличную защиту от врагов и позволяет обозревать окрестности далеко вокруг, микроклимат тоже для них подходящий. Если же говорить вообще, почему птицы селятся в городах, то основным фактором является возможность как можно меньше тратить энергии для поиска пропитания. Поэтому вопрос нужно ставить так: надо не столько воевать с птицами, сколько заниматься экологическим просвещением, работать с плохими привычками людей. Нужно бороться с открытыми мусорными баками, свалками бытовых отходов под открытым небом и особенно – с кормлением птиц на улицах. Одно дело подкармливать правильной пищей в зимний период маленьких птичек – это спасает их от холодов, учит детей экологическому поведению. Совершенно другое – кормить булкой голубей и чаек во дворах. Я понимаю, что человек, который это делает, получает позитивный эмоциональный импульс, но он не думает в этот момент о последствиях для других жителей города и для самих птиц.
Угощения для собак или чаек?
За последние годы в нашем городе многие товарищества привели в порядок места сбора мусора – тут и специальные домики, закрывающиеся на ключ, и врытые в землю контейнеры, но птиц, кажется, меньше не становится. Может, некоторым друзьям природы стоит посмотреть на себя со стороны?
- Часто вижу, как люди бросают возле закрытых, даже врытых в землю мусорных контейнеров различную еду, большие кости. Может, они хотят подкормить собак или кошек, но попадают эти кости зачастую именно на крыши домов. Такие большие птицы, как чайки и бакланы, легко подбирают их и уносят, а потом кости попадают в воздушные каналы, канализационные выходы на крышах, и это наносит большой вред дому, - считает Ирина Андреева, председатель нескольких КТ в разных частях Нарвы.
С апреля по июль – трогать нельзя
Зоотехник Таллиннского зоопарка Елена Семёнова объясняет: в Эстонии водится несколько видов чаек, самой распространённой является серебристая чайка. Это крупная птица, которую люди часто путают с бакланами, в основном селящихся на побережье.
Гнездование чаек происходит в марте – апреле, даже мае - и зависит от многих факторов. После того, как птенцы вылупятся, ещё месяц они находятся в гнезде. Потом, примерно, в июне, начинают вылетать, ходят за родителями, прося пищи. Вот тут часто и возникает конфликт между человеком и птицами. И хотя случаев обращения к медикам из-за нападения чайки или баклана на человека в нашем городе сотрудники приёмного покоя Нарвской больницы не припомнили, такая ситуация вполне может произойти, говорит зоолог.
- Порой люди, увидев кричащего птенца, думают, что ему надо помочь, пытаются его взять, куда-то отнести. Делать этого категорически нельзя! В такой ситуации чайки-родители могут атаковать человека, - объясняет она. - Стоит также помнить, что всеядные и свободно живущие чайки могут быть разносчиками болезней как и другие «городские» птицы - голуби, галки, вороны.
Софья Бобренко
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