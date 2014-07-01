Что языковая инспекция может сделать с нарвскими таксистами?

Дата публикации: Сегодня, 10:49

Летом нарвских таксистов собирается проверить Языковая инспекция, которая требует от них знания эстонского на категорию В1. Уже сейчас понятно, что подавляющее большинство таксистов соответствующий экзамен не сдаст. Но лишать ли за это разрешения на таксоизвоз, решает не Языковая инспекция.

Языковая инспекция может проверять и штрафовать таксистов за незнание эстонского. Но не может лишать их лицензии. Николай Андреев

Язык выучить к лету

Ещё осенью Языковая инспекция разослала примерно двумстам нарвским таксистам уведомления о необходимости сдать к июлю 2017 года экзамен о владении государственным языком на уровень В1.

При этом руководитель инспекции Ильмар Томуск заявлял в сентябре, что вопрос о санкциях к тем, кто экзамен не сдаст, не стоит.

- Языковая инспекция может назначить таксофирмам штраф или же выписать таксистам предупреждение о принудительном взыскании, но на данном этапе речь о санкциях не идет, - сказал он в интервью ERR. - В первую очередь мы хотим понять, какова ситуация, и обсудить, какие есть возможности для улучшения языковых навыков среди нарвских таксистов.

Новые возможности изучения языка после этого как раз появились. Как ранее писала “НГ”, осенью 2017-го будут организованы языковые игровые курсы для таксистов. В проекте смогут принять участие 60 человек.

“Курсы - это просто бизнес”

На прошлой неделе руководители таксофирм были приглашены на комиссию горсобрания по городскому имуществу и хозяйству, чтобы обсудить сбой в выдаче разрешений на таксоизвоз (“НГ” писала об этом в прошлом номере), но разговор зашёл и о наболевшем - об эстонском языке.

- Люди ждут этих курсов, - сказала Ирина Ковалёнок, член правления Sõprade Takso. - Но хочу заметить, что это не языковые курсы на нужную нам категорию, это просто общение на эстонском в игровой форме. Люди, конечно, получат документ, что прошли это обучение, но это не будет свидетельством о категории. А в Законе о языке указано, что у таксистов должна быть категория B1.

- В Нарве больше 300 таксистов, процентов 5 из них разговаривают на уровне нужной категории, - считает руководитель Ida Takso Cтанислав Пахомов. - Сейчас открываются игровые курсы на 60 человек. Это хорошо! Я приветствую все потуги для изучения эстонского языка, но это не решение вопроса. Это станет понятно 17 июня, когда к нам приедет Языковая инспекция.

Станислав Пахомов интересовался, что ещё для решения проблемы собираются делать городские власти.

- Это вопрос не к городу, - парировал Александр Куксин, старший специалист по организации дорожного движения Департамента городского хозяйства. - Каждый человек, решивший стать таксистом, должен понимать, что на этой работе есть определённые языковые требования.

- Даже у многих таксистов, имеющих категорию В1, она есть лишь на бумаге - они сдавали экзамен когда-то в 90-х годах, но реально говорить уже давно не могут, - считает Станислав Пахомов. - И это проблема города, потому что 17 июня мы можем остаться без основного общественного транспорта в Нарве. Я знаю ситуацию изнутри, я дважды проходил курсы в течение 6 месяцев, но на экзамен не пошёл - так и не решился, потому что не был готов. Люди с языковыми способностями могут его сдать. А остальные… Мы же с вами понимаем, что все эти курсы - это просто бизнес.

- Я сдавала экзамен в 90-х годах, - поддержала его Ирина Ковалёнок. - Сейчас снова сдала - честно, “с потом и кровью”, выучила и сдала. А через два дня ничего не помнила. У нас нет языковой среды!

В ходе дискуссии один из таксистов заметил: языковая инспекция не может ведь уволить таксиста или лишить его разрешения на таксоперевозки. Она может только оштрафовать. А городская управа уже может выдать или не выдать таксисту разрешение на основании этого.

- При наличии у человека двух нарушений выдача разрешения не производится, - подтвердил Александр Куксин. - Но на такое нарушение, как недостаточное знание языка, можно закрыть глаза. На наш взгляд, это не является для таксиста настолько серьёзным недостатком, чтобы отказывать ему в выдаче документов.

Николай Андреев