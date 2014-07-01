Участники TEDx Narva: не надо бояться границ

Дата публикации: Вчера, 13:29

В Нарвском колледже ТУ прошла конференция TEDx. Это популярный во всём мире формат, когда перед собравшимися выступают люди, добившиеся серьёзных успехов в своих областях. Выступают, чтобы поделиться опытом, может быть, научить, но главное - вдохновить людей самим раздвигать границы возможного. Тема нынешнего TEDx Narva так и звучала - “Без границ”.

Организаторы пригласили выступить на конференции людей, добившихся больших успехов - например, триатлониста Александра Латина. TEDx Narva

Границы - полезны или вредны?

Как заметила главный организатор конференции Яна Павленкова, на этот раз в Нарве собрались выступающие, говорящие, как минимум, на семи различных языках - выступали они на русском, эстонском или английском, но приехали не только из Эстонии, но также из Украины, Германии, Латвии и Турции.

Участники рассуждали о самых разных границах - от географических и межгосударственных, до тех, что мы называем “самоограничение”, находя в них как плохие стороны, так и хорошие.

Предприниматель Тоомас Вялья рассказал историю своей жизни, которая на первый взгляд могла показаться сумбурной, но в которой, на самом деле, были своя логика и закономерности. Тоомас поступил учиться на инженера, но перевёлся в группу пилотов вертолёта в Эстонской лётной академии в Тарту. Он с юности увлекался компьютерами и брался за самые разные проекты в интернете, пока не дорос до должности руководителя разработки ПО в одной из перспективных эстонских IT-фирм. Многочисленными делами он всегда занимался параллельно, и сам не понимает, как умудряется всех их разместить в сутках, где всего 24 часа.

- Был такой голливудский фильм “Yes man” или в русском переводе “Всегда говори да”, - рассказал Тоомас. - В нём главный герой на любое, даже самое безумное предложение всегда отвечал “да”. Я не такой экстремал, но самое главное моё качество - открытость.

После выступлений, выдержанных в таком духе, холодным душем для аудитории стал спич психиатра и психотерапевта из Кохтла- Ярве Натальи Дробот, которая сейчас работает в Финляндии. Она заявила, что основа личного успеха - способность поставить границы для других людей и научиться говорить “нет”. Психиатр считает, что только так человек может жить своей жизнью, избавившись от тех, кто постоянно просит его о помощи, тем самым неосознанно им манипулируя.

- Скажите, а вы совсем исключаете такое понятие как “нравственность”? - в замешательстве спросили из зала.

- Нет, но вы ведь не можете взять в маленькую лодку 20 человек так, чтобы все они не утонули, - ответила Наталья Дробот.

В Нью-Йорк - через изучение эстонского

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев считает, что желание помогать другим - это всё-таки необходимое для успеха качество, хотя границы бывают и полезны. Например, архитектура - это, по сути, искусство создавать границы, отделяющие уют комнаты от мокрой и грязной дикой природы.

- Но единственные места, где границ быть не должно - это голова и сердце, - сказал Иван.

Он призвал слушателей не ограничивать самих себя, приведя в пример свой опыт.

- Я преподаю архитектуру в одной из нарвских гимназий, и уроки должны быть на эстонском языке, - сказал он. - Конечно, возник вопрос, а почему бы нам не говорить по-русски… И тут меня осенило, я посмотрел на свой путь по-другому. Я был единственным за много лет человеком, поступившим на факультет архитектуры Академии художеств из Нарвы. Единственным, потому что преподавание проходит на эстонском. Потом я отдал много сил, чтобы попасть на учёбу в США, потом на практику в архитектурное бюро в Нью-Йорке, в которое мечтал попасть, но если бы в своё время не выучил эстонский в Нарве, я не добился бы всего этого.

СОВЕТЫ УСПЕШНЫХ: ЧТО ВЫСТУПАВШИЕ НА TEDх NARVA СОВЕТОВАЛИ СЛУШАТЕЛЯМ Янис Линде, предприниматель из Латвии: “Установите себе конкретную цель и реальный срок её достижения. После этого, что бы ни случилось, не сворачивайте с намеченного пути. А чтобы отступать было некуда, сразу объявите о своей цели публично”. Тоомас Вялья, предприниматель из Эстонии: “Ты не можешь учиться на опыте, которого у тебя не было, которому ты сказал “нет”.

Иван Сергеев, главный архитектор Нарвы: “Не ограничивайте себя, не подрезайте себе крылья. Если вы сможете формировать себя под свою цель, вы до неё дойдёте”.

Когда весь мир - твой дом

Раздвинул для себя географические границы и нарвский триатлонист Александр Латин, сильнейший в этом виде спорта в Эстонии. В прошлом году “НГ” следила за его движением к Олимпиаде через отборочные соревнования в разных частях света. Попасть в Рио Александр не сумел и сейчас, по его словам, решил сосредоточиться на учёбе в Таллиннском техническом университете.

Александр привел в пример психологический приём, когда ребёнка просят построить из песка замок своей мечты. А потом просят разрушить его и восстановить в мельчайших деталях. Сначала это воспринимается как трагедия, но когда ребёнок отстраивает замок вновь, он понимает, что ему всё по силам.

- Я ломал и строил свой замок много раз, - сказал триатлонист. - После каждой тяжёлой травмы приходилось начинать всё сначала.

Александр вспоминает самую серьёзную границу, которую ему пришлось преодолеть: после тяжёлой травмы два года врачи не могли помочь ему восстановиться. Но он познакомился со знаменитым спортивным хирургом, который сейчас живёт в Финляндии. К нему “под нож” ложились Дэвид Бекхем, Хайле Гебреселассие и другие великие спортсмены. Через 8 месяцев после операции у него Александр смог вернуться в спорт, чтобы снова расширять границы возможного и свои личные географические границы.

- Благодаря спорту я смог расширить границы своего дома: от маленького городка на берегу реки Наровы, до всего мира, - сказал он.

Николай Андреев