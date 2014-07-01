Период выплаты пособия для проживающего в одиночестве пенсионера отсчитывается с апреля

Дата публикации: Вчера, 13:07

Период выплаты пособия для проживающего в одиночестве пенсионера будет отсчитываться с 1 апреля, сообщил департамент социального страхования.

Размер разового пособия для одинокого пенсионера составляет 115 евро. Михкель Марипуу

Пенсионер не должен сам ходатайствовать о пособии. Департамент выплатит его автоматически, так как у департамента есть данные о возрасте пенсионера и размере пенсии, информацию о жизни в одиночестве он получает из регистра населения.

Пособие предназначено для лиц, которые в период с 1 апреля по 30 сентября находятся в возрасте пенсии по старости, проживают по данным регистра населения одни, а их пенсия по старости составляет менее 470 евро. Размер пособия 115 евро, оно выплачивается раз в год в октябре.

Советник отдела компенсаций департамента Мерле Сумил-Лаанемаа сказала, что, если пенсионер живет в одиночестве в течение более короткого периода, например, с 1 мая, в текущем году он не считается получателем пособия. «Если пенсионер продолжит жить в одиночестве, пособие он получит в следующем году».

«Пенсионер не должен сам ходатайствовать о пособии, мы выплатим его автоматически. У нас есть данные о возрасте пенсионера и размере пенсии, информацию о жизни в одиночестве мы получаем из регистра населения», - добавила она.

Получатель пенсии от зарубежного государства должен к 31 августа сообщить департаменту социального страхования размер своей иностранной пенсии. С ней сложат полученную в Эстонии пенсию.

Право на получение пособия для проживающих в одиночестве пенсионеров также имеют опекуны, находящиеся под опекой и жители домов призрения. У департамента есть информация об опекунстве, данные о жителях домов призрения собирают в сотрудничестве с домами призрения.

BNS