Сжигание сухой прошлогодней травы опасно и наказуемо

ЖизньСжигание сухой прошлогодней травы опасно и наказуемо
Для спасателей начался напряженный сезон выездов на пожары, вызванные горением сухой прошлогодней травы. Несмотря на то, что с каждым годом таких случаев становится меньше, все-таки, они случаются довольно часто.
«К сожалению, чаще всего возгорание сухой травы вызвано небрежным обращением с огнем и преднамеренными поджогами», констатирует начальник Йыхвиской спасательной команды Андрес Сулг.
Важно еще раз напомнить, что что поджигание прошлогодней травы очень опасно и запрещено законом по всей территории Эстонии. Частой причиной возгорания сухой травы становится брошенная спичка или окурок сигареты. К сожалению, возгорание сухой травы может стать причиной больших пожаров, которые влекут за собой нанесение ущерба жилым зданиям, и, как показывает опыт прошлых лет, могут стать причиной трагической гибели в огне людей.
При возгорании сухой травы огонь распространяется очень быстро и может охватить большие площади. Вдобавок к опасности возгорания зданий, гибнут в огне живущие в траве мелкие животные и начавшие гнездование птицы.
Как предупредить?
Конечно, тем, кто намеренно поджигает сухую траву, следует помнить, что это проступок, и за ним, согласно закону, следует наказание. Чаще всего этим грешат дети, с которыми нужно все время проводить беседы на тему пожаробезопасности, объясняя, что такая шалость, как поджог сухой травы, может привести к печальным последствиям, вплоть до того, что пострадает сам поджигающий. А родителям придется заплатить штраф.
Что же касается непреднамеренных действий, то хочется напомнить о том, что небрежное обращение с огнем, особенно во время курения и вблизи такого легковоспламеняющегося материала, как сено или солома, может привести к печальным последствиям.
Тем, кто живет в частных домах с прилегающей к ним территорией, рекомендуется убирать сухую траву еще осенью, тогда весной загораться будет просто нечему. Самое лучшее предупреждение пожара на своей территории – содержание этой территории в чистоте от любого мусора, прошлогодней травы и веток деревьев.
Костры: безопасность прежде всего!
Раньше, чем вы решите что-то сжечь в костре, помните о правилах безопасности. До того, как развести костер, следует ознакомиться с правовыми актами местного самоуправления, в котором вы живете – разведение костров может быть незаконным или же их разведение ограниченным.
Разводить костер можно по меньшей мере не ближе, чем в полуметре от легковоспламеняющихся и горючих материалов, чтобы открытое пламя, высокая температура или же искры не подожгли находящиеся рядом предметы.
Костер желательно разводить в безветренную погоду или же при легком (до 5,4 метров в секунду) ветре. Следите также за направлением ветра, чтобы он не усилил пламя до такой степени, когда что-то может загореться.
Важно помнить!
- Костер, размером до одного метра в диаметре нужно располагать по меньше мере в 10 метрах от зданий и лесного массива.
- Костер, превышающий эти размеры следует разводить по меньшей мере в 15 метрах от дома и в 20 метрах от лесного массива.
- Если костер превышает три метра (например, на различных публичных мероприятиях), то в этом случае необходимо иметь разрешение спасательного учреждения.
- Ни в коем случае не оставляйте костер без присмотра, уйти можно только после того, как он догорит, а вы зальете его водой или просыплете песком.
- В лесах костры можно разводить только в специально предусмотренных для этого местах или с разрешения владельца.
- Важно проследить, чтобы костер не стал причиной возгорания сухой травы. Любое поджигание сухой травы в Эстонии запрещено!
Евгения Парв,
Руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Спасательного департамента
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