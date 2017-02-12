«Люди со странностями» лечатся самостоятельно

Дата публикации: Сегодня, 16:21

После опубликования статьи «Нарвитяне болеют много, но не больше других эстоноземельцев» (№ 8 нашей газеты) в редакцию поступило несколько звонков от обеспокоенных читателей.

Выделяться из толпы можно и в хорошем смысле, но так бывает далеко не всегда. Фото: Николай Андреев

Согласно эстонским законам, человека направляют

на принудительное лечение только в случае, если в результате тяжёлого психического расстройства он представляет опасность для себя или других людей. В таком случае требуется решение судьи, который и принимает решение о назначении принудительного лечения на срок более 48 часов. Как только состояние человека стабилизируется, он направляется на амбулаторное лечение.

«Дело не во мне»

«Так это действительно нездоровых людей стало много, а то я думаю, что происходит? Работая продавцом, постоянно сталкиваюсь с тем, что покупатели странно себя ведут, вопросы задают нелепые, подходят, рассказывают о своей жизни. Кто с косточками по магазину гуляет, грызёт их, кто начинает сразу разговаривать на повышенных тонах. Думала, что это я чем-то вызываю такую реакцию, но теперь понимаю, что дело не во мне», - говорит Людмила, работающая в продуктовом магазине. В самом деле, многие из работающих в сфере обслуживания могут поделиться забавными и не очень-то весёлыми историями на тему «Приходил тут чудик какой-то». Именно они часто сталкиваются с неадекватным поведением горожан. И редакция газеты – не исключение из этого правила, «странные люди» бывают в гостях и у журналистов.

«Меня преследует полиция»

Например, не так давно к нам обратился человек с информацией о том, что его преследуют полиция и КАПО. Поначалу рассказ вызвал интерес: ситуации – из ряда вон выходящие, подробности - куда там криминальным драмам! Спасать надо нашего гостя, причем срочно... Но спустя десять минут стало ясно, что человек, мягко говоря, не в себе. А позднее он и сам между делом признался, что состоит на учете у психиатра. Впечатление от разговора осталось очень тяжёлое: как этот парень живёт среди обычных людей, как справляется с повседневными делами, имея такую картину мира в голове? И каково при этом приходится его семье?

Вспомнилось, как в прошлом году агрессивное поведение одного молодого человека на нарвском променаде вызвало очень активное обсуждение среди нарвитян в соцсетях, даже попало в СМИ. В итоге полиция сообщила, что этот человек получил наказание и сел в тюрьму, несмотря на свой подтверждённый медицинский диагноз.

Больных лечат амбулаторно

Неудивительно, что нарвитяне задаются вопросом, а как реагировать на людей с проблемами в психике? Тем более, говорят наши читатели, что в Нарве закрыли психиатрическое отделение… Куда можно определить человека, чьё состояние может быть опасным для окружающих и для него самого?

Разбираясь в этой теме, мы выяснили, что в нашем гуманном (и небогатом) государстве в большинстве случаев люди с расстройствами лечатся амбулаторно. То есть врач составляет для них план реабилитации, им назначается лечение, больные находятся под контролем специалиста. Для некоторых больных план реабилитации может предусматривать лечение на определённый срок в стационаре.

Для того, чтобы попасть к психиатру впервые, направление от семейного врача не требуется. В Нарве очередь составляет от 1 месяца и более – в зависимости от конкретного врача. Согласно эстонским законам, человека направляют на принудительное лечение только в случае, если в результате тяжёлого психического расстройства он представляет опасность для себя или других людей. В таком случае требуется заключение судьи, который и принимает решение о назначении принудительного лечения на срок более 48 часов. Как только состояние человека стабилизируется, он направляется на амбулаторное лечение.

Мест на всех не хватает

Если же мы говорим о желании родственников отправить больного на лечение или под присмотр специалистов, то применительно к нарвитянам ситуация, прямо скажем, аховая. Нарвский дом попечения подобных услуг не оказывает вовсе. По словам Юлара Уускюла, члена правления ЦУ «Попечительский дом Нарва-Йыэсуу», их учреждение рассчитано на 42 места для людей с психическими расстройствами. 40 из них оплачивается государством (но при этом пациент платит за место 85% от своей пенсии), а 2 места предоставляются на платной основе. Количество мест в учреждении определяется государством. Очередь из желающих отправить родственника в Попечительский дом под круглосуточный присмотр на сегодня составляет более 400 человек. Работающие в этой области здравоохранения специалисты полагают, что в скором времени неадекватных людей на улицах станет ещё больше.

В Нарве психиатрическое отделение закрыто, но психиатры ведут приём

Пилле Летюка, руководитель лечебной работы Нарвской больницы, прокомментировала ситуацию следующим образом: «В Нарвской больнице амбулаторно принимают 3 психиатра, они при необходимости направляют пациентов на стационарное лечение или в Ахтме, или в больницы высшего этапа (Клиника Тартуского университета и Западно-Эстонская Региональная больница). С коллегами из всех названных больниц наши специалисты имеют хорошие профессиональные контакты.

Что касается вопроса, какие есть возможности у родственников, то однозначного ответа дать невозможно. Ответ в каждом случае зависит от очень многих факторов. Такие советы могут давать только те врачи, которые занимаются конкретным пациентом непосредственно. При острых состояниях нужно звонить в Центр тревоги (тел.112 - ред.), там специалист решает, направлять на место только бригаду скорой помощи или вместе с полицией, если ситуация становится опасной для окружающих».

Софья Боборенко