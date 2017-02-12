На помощь попавшему в беду — не думая о себе

ЖизньНа помощь попавшему в беду — не думая о себе
Во вторник министр внутренних дел Андрес Анвельт и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару вручили знаки отличия за спасательную службу. В числе награжденных - и обычные люди, отвага которых спасла жизни.
Кирилл Иванов получает медаль за спасение ребёнка из-подо льда. Спасательный департамент
На торжественной церемонии, которая состоялась в аудитории Художественного музея Эс- тонии (KUMU), наградили спасателей, а также граждан Эстонии, проявивших особенную отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесших значительный вклад в развитие спасательной деятельности. Всего в этом году к наградам было представлено 54 человека; среди наград - один золотой крест (им за 18 лет награждали только 13 раз), три серебряных креста, 35 медалей за вклад в развитие спасательной службы, одна медаль II класса и 14 медалей III класса за спасение жизни. Также были вручены медали за выполнение миссии, благодарности генерального директора и Министерства внутренних дел с ценными сувенирами.
Как сообщила нашей газете руководитель коммуникационной службы Восточного центра Спасательного департамента Евгения Парв, в числе награжденных есть несколько человек из нашего региона. Медали «За развитие спасательной службы», конкретно - за участие в превентивной работе удостоены советник Восточного спасательного центра Наталья Лебедева и начальник Нарвской спасательной команды Ярмо Юхансон.
Спасатели Райт Йоханнес и Роман Куликов были отмечены медалями «За спасение жизни» III класса. В декабре минувшего года Центр тревоги получил сообщения о пожаре на четвертом этаже пятиэтажного дома в Нарва-Йыэсуу, внутри которого могли находиться люди. Старший команды Райт Йоханнес принял решение, что внутрь зайдут он и Роман Куликов. В задымленной и охваченной пламенем квартире спасателям удалось обнаружить находившегося без сознания человека. Пострадавшего вынесли из квартиры, оказали ему первую помощь, а затем передали прибывшим на место происшествия медикам.
Такой же награды был удостоен четвероклассник Славянской школы Дмитрий Царинный. Дмитрий оказался «спасателем поневоле». 13 ноября он со своим другом пошел кататься на санках в городской парк Кохтла-Ярве. Друг Димы случайно съехал на тонкий лед паркового водоема и провалился. «Я искал место, откуда буду катиться, а когда поднял глаза, увидел, что друг барахтается в воде. Я быстро сбежал с лестницы и подал ему руку. Пожилая женщина, проходившая мимо, помогла нам», - рассказывает мальчик.
Смелый поступок другого добровольного спасателя, нарвитянина Кирилла Иванова, стал достоянием общественности в ноябре прошлого года. Напомним эту историю. В Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Нарве на проспекте Выйду 11-летний ребенок провалился под лед водоема. В это время мимо пруда вместе с другом проезжал 27-летний Кирилл Иванов, спешивший на помощь к жене, которая осталась на дороге с двумя малышами, потому что ее машина не завелась.
Увидев происходящее на пруду, Кирилл попросил друга остановиться, набрать номер 112, и поспешил на выручку утопающему. Сначала он планировал вытащить ребенка с помощью троса для буксира, но до него было порядка 30 метров, и веревки не хватило. Тогда Кирилл вошел в пруд, при этом провалившись под лед, добрался до мальчика, зафиксировал его, и они вместе поплыли в сторону берега. Самостоятельно выбраться на берег им не удалось, поскольку лед перед берегом было не проломить. Кирилл держал голову ребенка над водой до приезда спасателей. И мальчик, и его спаситель получили сильное переохлаждение, но остались живы.
Кирилл Иванов был удостоен медали «За спасение жизни» III класса.
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