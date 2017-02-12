Курсы эстонского для таксистов: запись продлится до осени

Дата публикации: Сегодня, 13:09

Почти половина из запланированных для обучения эстонскому языку мест для нарвских таксистов уже занята. Никаких персональных предложений организаторы курсов рассылать не намерены. Тем, кто хочет попасть в программу, следует сообщить о таком желании, указав свои данные, на электронный адрес areng@narva.ee.

Специально для нарвских таксистов составят русско-эстонский разговорник с наиболее распространёнными фразами пассажиров. Николай Андреев

Напомним, что в середине февраля Департамент Городского развития и экономики города Нарвы сообщил, что целевое учреждение Innove решило удовлетворить ходатайство о реализации проекта «Изучение эстонского языка нарвскими таксисами, с целью увеличения их конкурентоспособности на рынке труда». Проект поддерживает Европейский социальный фонд в рамках программы "Обучение в соответствии с потребностями рынка труда". Сумма поддержки фонда - 4320 евро, при этом доля самофинансирования города равна 0%.

Согласно планам, действия по проекту начнутся в марте и продолжатся до начала 2018 года. В ходе I этапа реализации проекта будет составлен эстонско-русский разговорник, в котором будут представлены часто употребляемые слова и фразы, необходимые для беседы между таксистом и клиентом. Разговорник появится на городском сайте и будет доступен для скачивания любым желающим. После этого начнется II этап, в рамках которого будут организованы языковые игровые курсы для таксистов. В проекте смогут принять участие 60 человек.

Георгий Игнатов, руководитель департамента, выразил уверенность в том, что свободных мест на курсах не будет, так как проект был разработан с учётом мнения руководителей таксофирм, которые предоставили свои практические предложения по лучшей организации и виду обучения.

Женщина-таксист средних лет, в машине которой ехала ваш корреспондент, на вопрос, пойдёт ли она на курсы, предлагаемые департаментом, ответила, что про предложение слышала, но особо в него не вникала.

- Если меня пригласят, если учиться бесплатно и если буду успевать – наверное, пойду. С другой стороны, у меня дома лежит свидетельство о получении категории D – и что с того? Тем более, что поправку к закону о том, что получить лицензию на таксоизвоз можно только сдав на категорию В1, отменили.

А вообще недавно я подвозила эстонца, так мы без проблем поняли друг друга, даже немного пообщались. Но ведь права говорить за рулём во время движения я не имею, так что беседы мне всё равно вести с пассажирами не придётся. А понять, куда везти и ответить на элементарные вопросы я могу, в этом проблемы нет. Вот и получается, что лично мне такие курсы не особо нужны, - сказала она, попросив сохранить её анонимность.

Мужчина более старшего возраста, также не пожелавший открыть своё имя, отвечая на вопрос, сказал, что на курсы идти не собирается:

- Стар я уже для таких экспериментов, голова не та. Клиенты в Нарве все говорят по-русски, название улицы и так понятно, куда везти. Пусть молодые учат, им пригодится.

По словам Ангелины Лийв, занимающейся данным проектом от Департамента развития и экономики, по состоянию на 28 число почти половина из запланированных 60 мест на обучение нарвских таксистов уже занята. Никаких особых предложений департамент рассылать не намерен. Тем, кто хочет попасть в программу, следует написать о своём желании, указав свои данные, на электронный адрес areng@narva.ee.

«Ближе к моменту проведения курсов (по планам, они начнутся осенью) со всеми, изъявившими желание, свяжутся специалисты нашего департамента и дадут более подробную информацию», - сказала она.

Софья Боборенко