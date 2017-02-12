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Жизнь
Родителям следует самим обращаться за помощью

Дата публикации: Сегодня, 13:11

Одна из мам, чей ребёнок имеет недостаток здоровья, обратилась в редакцию «НГ» с просьбой задать вопросы Татьяне Пацановской, отвечающей за социальную сферу в нашем городе.

 

Родителям следует самим обращаться за помощью

На вопросы читателей ответила вице-мэр Нарвы по социальным вопросам Татьяна Пацановская. Николай Андреев

 

- Согласно нынешней ситуации, в Нарве дети с недостатками здоровья до 12 лет получают новогодние подарки от города. Лица, достигшие 16 лет, - рождественское пособие (пенсионное). Получается, что подростки от 13 до 16 ничего не получают к празднику, почему?

- Подобный вопрос возникал уже не раз. Хочу заметить, что пенсионное пособие не является именно рождественским, на самом деле получают его в сентябре-октябре. Если мы говорим о помощи непосредственно к Рождеству, то она прездназначена, к сожалению, только детям от 2 до 12 лет. Эта та категория горожан, которая нуждается в новогодних мероприятиях и активно и с удовольствием принимает в них участие. Дети посещают праздничное представление и забирают новогодний подарок после окончания мероприятия. Подростки от 13 до 16 лет уже не желают посещать «ёлки», поэтому мы не видим особого смысла включать их в эту целевую группу. В ближайшем будущем Социальный департамент не планирует каким-то образом менять такое положение вещей.

- На новогодних "ёлках" от Социального департамента не всегда дети с недостатками здоровья чувствуют себя уютно под косыми взглядами других участников праздника. Возможно, было бы правильнее проводить для них отдельные праздничные мероприятия?

- Ребёнку с недостатком здоровья приходится жить в обществе, где какие-то насмешки или непонимание случаются. Если обстоятельства позволяют, такие дети посещают школу, гуляют на улице, общаются с разными людьми. Поэтому я считаю правильным проводить «ёлки» совместно, чтобы дети учились общаться. Думаю, что это идёт на пользу всем. Я против того, чтобы делить детей на какие-то категории. Отдельно новогодние праздничные мероприятия, где собираются только семьи, имеющие детей с недостатками здоровья, проводит некоммерческое объединение ProSpero.

- На каких принципах ведётся работа с родителями детей с недостатками здоровья? Есть мнение, что не все родители в полной мере оповещены о возможностях получения пособий, или иной помощи от ОМС и государства. Говорят, что необходимо создать регистр таких детей; довести до сведения их семей список возможной помощи, так как разные пособия и компенсации выделяются их разных средств и от разных организаций…
- На мой взгляд, в Нарве эта работа поставлена хорошо. Далеко не в каждом городе имеется специалист по работе с семьями, воспитывающими детей с недостатками здоровья. У нас такой человек имеется - это Влада Коваль, специалист отдела защиты детства, телефон 35 69614. Она владеет всей информацией, которая касается помощи от города. Детальной информации в отношении мер государственной поддержки она, конечно, не даст, но посоветует, куда обратиться. Жалоб на её работу ко мне не поступало. Что касается регистра, то все дети, получающие активную помощь от Социального департамента, есть в наших списках. Мы пользуемся этими данными, когда составляем приглашения на «ёлки» или раздаём путёвки в летние лагеря. Создать отдельный регистр практически невозможно, даже если бы мы захотели, потому что мы не имеем контактных данных семей, которые получают пособия от государства. Поэтому если есть какие-то вопросы у родителей, им следует самим обращаться в Нарвский социальный департамент.

 

Подготовила Софья Боборенко

Родителям следует самим обращаться за помощью

 

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