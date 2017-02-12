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Жизнь
Нарвитяне болеют много, но не больше других эстоноземельцев

Дата публикации: Сегодня, 08:41

Жизнь большинства людей в современном мире полна стрессов. Не это ли причина ухудшающегося здоровья и нерадостных статистических выкладок? Согласно данным Департамента социального страхования, за год количество жителей города трудоспособного возраста, имеющих заболевания от средней до глубокой степени, увеличилось на 281 человека, или примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

 

Нарвитяне болеют много, но не больше других эстоноземельцев

Врачи без дела не останутся: в Нарве за год стало на 10% больше людей, у которых установлена средняя или глубокая степень заболевания. Иллюстративное фото

 

Детей с недостатками здоровья стало больше на 59 человек, или на 8%. Много это или мало для почти 60-тысячного города?

 

14% нарвитян больны

Статистика неумолимо демонстрирует, что ситуация со здоровьем нарвитян, как физическим, так и психическим, постоянно не намного, но - ухудшается. Людей, которым поставлен тот или иной диагноз и назначена средняя, тяжёлая или глубокая степень заболевания, становится год от года больше: на 1 января 2017 года их уже 8214, что составляет почти 14%  всех жителей города. Добавим к этому отток населения в 1000 человек в год и рост числа пенсионеров, у которых в силу возрастных изменений заболевания диагностируются чаще, и картина вырисовывается нерадостная. Но вполне типичная.

Если мы посмотрим данные в свободном доступе, то увидим, что рост  проблем со здоровьем наблюдается по всему миру, это касается практически всех известных недугов – от диабета до шизофрении.

Полезно сравнить цифры в пределах Эстонии: по состоянию на начало 2016 года в стране было 97 459 пенсионеров по нетрудоспособности, и их число в период 2005–2015 годов  выросло на 61%. За 2015 год прибавилось 14 490 человек, которых в первый раз признали постоянно нетрудоспособными.

 

Чем болеют эстоноземельцы?

Итак, 3139 нарвитян трудоспособного возраста (от 18 до 65 лет) имеют ту или иную степень тяжести заболевания.  Наиболее часто встречающиеся случаи – это двигательные нарушения (654), психические расстройства (625), умственная отсталость (219).

Если посмотреть общегосударственную статистику, обнародованную Госконтролем на прошлой неделе, то наиболее распространенные диагнозы при первом установлении нетрудоспособности — это заболевания опорно-двигательной системы и соединительной ткани, расстройства психики и поведения,  заболевания органов кровообращения. По меньшей мере одно из входящих в эти три группы заболеваний было у 56% пациентов. Так что Нарва находится, как говорится, «в тренде», ничего выбивающегося из общей картины не наблюдается.

 

Нарвитяне болеют много, но не больше других эстоноземельцев

Берегите психику

Согласно цифрам, 844 человека работоспособного возраста,  170 пожилых и 67 детей в нашем городе страдают психическими расстройствами и умственной отсталостью. При этом впервые такой диагноз был установлен в отношении 33 детей  и 72 взрослых допенсионного возраста. Только за год число детей, у которых определено психическое расстройство, увеличилось вдвое: в прошлом году – 23 ребёнка, в этом – уже 46 детей.     
Однако людей с  нездоровой психикой на самом деле может быть значительно больше. В данных департамента есть категория «множественные нарушения», которая подразумевает, что у человека могут быть, например, одновременно как проблемы с двигательным аппаратом, так и с психикой.  

 

Пол имеет значение

По словам вице-мэра по социальным вопросам Татьяны Пацановской, представившей данные журналистам, статистика отвечает и на такой вопрос: кто страдает тем или иным заболеванием чаще. По Нарве вырисовывается следующая картина: среди горожан трудоспособного возраста, страдающих психическими и множественными  заболеваниями, женщины встречаются чаще. Представительницы прекрасного пола лидируют и в самой возрастной категории (65+), они имеют, в основном, психические, двигательные и множественные нарушения здоровья. Это объясняется тем, что женщины живут дольше мужчин и их просто больше в этой целевой группе.

В то же  время среди детей от 0 до 15 лет растёт доля мальчиков, получающих диагноз «умственная отсталость». С каждым годом увеличивается количество детей, которым в качестве основного заболевания ставят диагноз «нарушение речи». Если в 2014 году таких было всего 9, то в 2017 стало 32, среди них тоже больше мальчиков.

Та же картина в категории «множественные нарушения». Получается, что среди подрастающего поколения именно мальчики находятся в группе риска.

 

Куда пойдёт бюджет: на больных или на здоровых?

- К сожалению, показатели здоровья, в том числе и психического, ухудшаются как у взрослых, так и у детей. Почему так происходит? Возможно, люди чаще обращаются к врачам, диагностика стала лучше, - так прокомментировала статистику вице-мэр и добавила, что Нарвская горуправа не проводит серьёзного анализа данных (этим должны заниматься профильные организации), но учитывает их при планировании городского бюджета и составлении стратегии развития города.

- Мы видим, что горожан с проблемами с психикой у нас много, поэтому рассматриваем развитие деятельности  Центра социальной работы в этом направлении. Например, в прошлом году мы обсуждали на городском собрании вопрос развития услуги совместного проживания для людей с психическими расстройствами, можно было бы приспособить для этих целей здание на Маслова, 3.  К сожалению, депутаты нас не поддержали, но мы будем продолжать работать в этом направлении, оно является приоритетом и для государства.  Видим, что пожилых людей становится больше, поэтому будем и дальше развивать услуги для этой категории горожан, - сказала госпожа Пацановская.

Не произойдёт ли так, что часть бюджетных средств, идущих сейчас на молодёжные нужды, перейдёт в статьи расходов для пожилого населения? И перспективность Нарвы в глазах ее молодых жителей станет еще скромнее?

- Пока такого риска нет, я не вижу причин жертвовать молодёжными проектами и мероприятиями. Мы укладываемся в нынешний бюджет, и всё  остаётся по-старому, - заверила вице-мэр.


Почему заболеваемость растет?

Пилле Летюка, руководитель лечебной работы Нарвской больницы:

- Причин, почему люди болеют больше, - много. Тут и увеличение продолжительности жизни, и социальные факторы, и изменение образа жизни (с развитием компьютеров и интернета меньше двигаемся), и так далее. Мы не знаем точно, как именно влияют на здоровье современные технологии и материалы…

Что касается статистики, то при её анализе нужно учитывать ряд факторов. Например, то, как собираются данные. Касаются ли эти цифры диагнозов, установленных только психиатрами или и другими специалистами также. На статистические выкладки могут также влиять приемы кодирования. Каждый диагноз имеет свой код. В Международной классификации болезней в разделе психические нарушения есть более 500 различных кодов/диагнозов, начиная с эмоциональных расстройств и нарушения сна - до тяжелых органических нарушений и психозов. На статистику влияют и изменения критериев диагностирования. Обобщая, можно сказать (и это как раз показывают представленные цифры), что по заболеваемости ситуация в Нарве не отличается существенно от тех тенденций, какие можно наблюдать в других местах Эстонии.

Елена Иванова, логопед Ида-Вирумааского государственного центра развития Rajaleidja, оказывающего опорные услуги в сфере образования и карьеры:

- Среди детей с особенностями развития, действительно, большую часть составляют дети с недостатками в речевом развитии. Однако эту проблему необходимо разделить на 2 составляющие: количество детей с нарушениями речи не увеличивается значительно, однако в последнее время наблюдается увеличение числа детей дошкольного возраста с задержками речевого развития.

Это зачастую связано с тем, что партнером по общению у ребенка становится телевизор, телефон или какой-либо другой гаджет, но не близкий взрослый. Для развития речи и психического развития особенно важно в первые годы жизни родителям активно общаться со своим ребенком в процессе совместной деятельности (игра, бытовая деятельность, путешествия и др.). Развитие речи в раннем детстве напрямую связано с интеллектуальным, социальным развитием, общей осведомленностью и подготовленностью ребенка к школьному обучению.

Ирина Родионова, психолог Ида-Вирумааского центра Rajaleidja:

- Безусловно, на состояние здоровья населения оказывают влияние многие факторы - как социальные, так и экологические. Мы не можем дать точного ответа, в чем причина увеличения количества людей с нарушением здоровья. Влияет в том числе и более точная и своевременная диагностика этих проблем, что в определенной мере носит позитивный характер. Например, дети могут получать лечение и помощь специалистов на более раннем этапе развития. Это позволяет улучшить социальную адаптацию и успешность их обучения.

Если говорить о нарушениях здоровья у детей, то действительно они в раннем детстве больше встречаются у мальчиков, впрочем, как и раньше. О причинах этого учеными выдвигается много версий, но однозначного ответа нет.

Мы должны учитывать все факторы риска и создавать благоприятную среду для роста и развития ребенка.

Нарвитяне болеют много, но не больше других эстоноземельцев

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