Нарвитяне болеют много, но не больше других эстоноземельцев

ЖизньНарвитяне болеют много, но не больше других эстоноземельцев
Жизнь большинства людей в современном мире полна стрессов. Не это ли причина ухудшающегося здоровья и нерадостных статистических выкладок? Согласно данным Департамента социального страхования, за год количество жителей города трудоспособного возраста, имеющих заболевания от средней до глубокой степени, увеличилось на 281 человека, или примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.
Врачи без дела не останутся: в Нарве за год стало на 10% больше людей, у которых установлена средняя или глубокая степень заболевания. Иллюстративное фото
Детей с недостатками здоровья стало больше на 59 человек, или на 8%. Много это или мало для почти 60-тысячного города?
14% нарвитян больны
Статистика неумолимо демонстрирует, что ситуация со здоровьем нарвитян, как физическим, так и психическим, постоянно не намного, но - ухудшается. Людей, которым поставлен тот или иной диагноз и назначена средняя, тяжёлая или глубокая степень заболевания, становится год от года больше: на 1 января 2017 года их уже 8214, что составляет почти 14% всех жителей города. Добавим к этому отток населения в 1000 человек в год и рост числа пенсионеров, у которых в силу возрастных изменений заболевания диагностируются чаще, и картина вырисовывается нерадостная. Но вполне типичная.
Если мы посмотрим данные в свободном доступе, то увидим, что рост проблем со здоровьем наблюдается по всему миру, это касается практически всех известных недугов – от диабета до шизофрении.
Полезно сравнить цифры в пределах Эстонии: по состоянию на начало 2016 года в стране было 97 459 пенсионеров по нетрудоспособности, и их число в период 2005–2015 годов выросло на 61%. За 2015 год прибавилось 14 490 человек, которых в первый раз признали постоянно нетрудоспособными.
Чем болеют эстоноземельцы?
Итак, 3139 нарвитян трудоспособного возраста (от 18 до 65 лет) имеют ту или иную степень тяжести заболевания. Наиболее часто встречающиеся случаи – это двигательные нарушения (654), психические расстройства (625), умственная отсталость (219).
Если посмотреть общегосударственную статистику, обнародованную Госконтролем на прошлой неделе, то наиболее распространенные диагнозы при первом установлении нетрудоспособности — это заболевания опорно-двигательной системы и соединительной ткани, расстройства психики и поведения, заболевания органов кровообращения. По меньшей мере одно из входящих в эти три группы заболеваний было у 56% пациентов. Так что Нарва находится, как говорится, «в тренде», ничего выбивающегося из общей картины не наблюдается.
Берегите психику
Согласно цифрам, 844 человека работоспособного возраста, 170 пожилых и 67 детей в нашем городе страдают психическими расстройствами и умственной отсталостью. При этом впервые такой диагноз был установлен в отношении 33 детей и 72 взрослых допенсионного возраста. Только за год число детей, у которых определено психическое расстройство, увеличилось вдвое: в прошлом году – 23 ребёнка, в этом – уже 46 детей.
Однако людей с нездоровой психикой на самом деле может быть значительно больше. В данных департамента есть категория «множественные нарушения», которая подразумевает, что у человека могут быть, например, одновременно как проблемы с двигательным аппаратом, так и с психикой.
Пол имеет значение
По словам вице-мэра по социальным вопросам Татьяны Пацановской, представившей данные журналистам, статистика отвечает и на такой вопрос: кто страдает тем или иным заболеванием чаще. По Нарве вырисовывается следующая картина: среди горожан трудоспособного возраста, страдающих психическими и множественными заболеваниями, женщины встречаются чаще. Представительницы прекрасного пола лидируют и в самой возрастной категории (65+), они имеют, в основном, психические, двигательные и множественные нарушения здоровья. Это объясняется тем, что женщины живут дольше мужчин и их просто больше в этой целевой группе.
В то же время среди детей от 0 до 15 лет растёт доля мальчиков, получающих диагноз «умственная отсталость». С каждым годом увеличивается количество детей, которым в качестве основного заболевания ставят диагноз «нарушение речи». Если в 2014 году таких было всего 9, то в 2017 стало 32, среди них тоже больше мальчиков.
Та же картина в категории «множественные нарушения». Получается, что среди подрастающего поколения именно мальчики находятся в группе риска.
Куда пойдёт бюджет: на больных или на здоровых?
- К сожалению, показатели здоровья, в том числе и психического, ухудшаются как у взрослых, так и у детей. Почему так происходит? Возможно, люди чаще обращаются к врачам, диагностика стала лучше, - так прокомментировала статистику вице-мэр и добавила, что Нарвская горуправа не проводит серьёзного анализа данных (этим должны заниматься профильные организации), но учитывает их при планировании городского бюджета и составлении стратегии развития города.
- Мы видим, что горожан с проблемами с психикой у нас много, поэтому рассматриваем развитие деятельности Центра социальной работы в этом направлении. Например, в прошлом году мы обсуждали на городском собрании вопрос развития услуги совместного проживания для людей с психическими расстройствами, можно было бы приспособить для этих целей здание на Маслова, 3. К сожалению, депутаты нас не поддержали, но мы будем продолжать работать в этом направлении, оно является приоритетом и для государства. Видим, что пожилых людей становится больше, поэтому будем и дальше развивать услуги для этой категории горожан, - сказала госпожа Пацановская.
Не произойдёт ли так, что часть бюджетных средств, идущих сейчас на молодёжные нужды, перейдёт в статьи расходов для пожилого населения? И перспективность Нарвы в глазах ее молодых жителей станет еще скромнее?
- Пока такого риска нет, я не вижу причин жертвовать молодёжными проектами и мероприятиями. Мы укладываемся в нынешний бюджет, и всё остаётся по-старому, - заверила вице-мэр.
Почему заболеваемость растет?
- Причин, почему люди болеют больше, - много. Тут и увеличение продолжительности жизни, и социальные факторы, и изменение образа жизни (с развитием компьютеров и интернета меньше двигаемся), и так далее. Мы не знаем точно, как именно влияют на здоровье современные технологии и материалы…
Что касается статистики, то при её анализе нужно учитывать ряд факторов. Например, то, как собираются данные. Касаются ли эти цифры диагнозов, установленных только психиатрами или и другими специалистами также. На статистические выкладки могут также влиять приемы кодирования. Каждый диагноз имеет свой код. В Международной классификации болезней в разделе психические нарушения есть более 500 различных кодов/диагнозов, начиная с эмоциональных расстройств и нарушения сна - до тяжелых органических нарушений и психозов. На статистику влияют и изменения критериев диагностирования. Обобщая, можно сказать (и это как раз показывают представленные цифры), что по заболеваемости ситуация в Нарве не отличается существенно от тех тенденций, какие можно наблюдать в других местах Эстонии.
- Среди детей с особенностями развития, действительно, большую часть составляют дети с недостатками в речевом развитии. Однако эту проблему необходимо разделить на 2 составляющие: количество детей с нарушениями речи не увеличивается значительно, однако в последнее время наблюдается увеличение числа детей дошкольного возраста с задержками речевого развития.
Это зачастую связано с тем, что партнером по общению у ребенка становится телевизор, телефон или какой-либо другой гаджет, но не близкий взрослый. Для развития речи и психического развития особенно важно в первые годы жизни родителям активно общаться со своим ребенком в процессе совместной деятельности (игра, бытовая деятельность, путешествия и др.). Развитие речи в раннем детстве напрямую связано с интеллектуальным, социальным развитием, общей осведомленностью и подготовленностью ребенка к школьному обучению.
- Безусловно, на состояние здоровья населения оказывают влияние многие факторы - как социальные, так и экологические. Мы не можем дать точного ответа, в чем причина увеличения количества людей с нарушением здоровья. Влияет в том числе и более точная и своевременная диагностика этих проблем, что в определенной мере носит позитивный характер. Например, дети могут получать лечение и помощь специалистов на более раннем этапе развития. Это позволяет улучшить социальную адаптацию и успешность их обучения.
Если говорить о нарушениях здоровья у детей, то действительно они в раннем детстве больше встречаются у мальчиков, впрочем, как и раньше. О причинах этого учеными выдвигается много версий, но однозначного ответа нет.
Мы должны учитывать все факторы риска и создавать благоприятную среду для роста и развития ребенка.
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