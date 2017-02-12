Жизнь+Галерея. Зимой на старинном мотоцикле - на любителя
А таких любителей, оказывается, в Эстонии не мало. На 4-й международный фестиваль ретромотоциклов, организованный клубом Classic Riders из Нарва-Йыэсуу, их прибыло более двух десятков.
Романтический дух, витающий над колонной, усиливала музыка тех лет, звучащая из установленных на мотоциклах радиоустройств: «Рио-Рита», «Катюша», «Путь-дорожка фронтовая». Татьяна Завьялова
Через годы и расстояния
Фестиваль состоялся в минувшие выходные. Его участники стартовали с Нарвского речного променада, познакомившись таким образом с одной из новых достопримечательностей города; следующим пунктом назначения мотоциклистов стали казематы в Темном саду. Здесь для приезжих участников была проведена экскурсия.
А гуляющие по Темному саду люди с интересом рассматривали саму колонну: более 20 машин, примчавшихся к нам не только за многие километры, но и прибывших из другого времени.
Зачем, скажите на милость, люди ездят на мотоциклах зимой? Для сегодняшних владельцев ретромотоциклы — это, как пояснил нашей газете участник фестиваля Рихо - полезное и развивающее хобби. Круглый год, вне сезона. Чтобы попасть на слет, наш гость проделал, хоть и не за один день, путь в 174 км.
- Зимний фестиваль мы проводим потому, что летний календарь забит разными событиями. Зимой мероприятий не густо, поэтому такие наши встречи имеет особую ценность. За них нас всегда хвалят, но участвовать сами отваживаются не многие, - с улыбкой отвечает на наш вопрос член правления клуба Владимир Лосев. В этом году таких «экстремалов» оказалось 22.
Как в «Приключениях Шурика»
Что же касается представленных на фестивале машин, то это, по словам Владимира Лосева, в основном «мотоциклы рабочих», советские марки. «Иностранцы» тоже были — в том числе американский «Абрамсон» и использовавшаяся в военных целях шведская «Ява».
Особого внимания удостоилась на слете инвалидная коляска, практически двойник той, что фигурирует в кинофильме про Шурика. Оказывается, по сути это четырехколесный мотоцикл, ведь мотор у нее — мотоциклетный. «Инвалидка» попала в этом году в качестве изюминки фестиваля на общую фотографию участников.
Вообще же на фестиваль могут попасть мотоциклы старше обозначенного организаторами возраста. В этом году — старше 1985-го года выпуска.
Любят драйв и старину
Особое место в программе слете Classic Rider занимают спортивные соревнования, которые на фестивалях ретротехники тоже очень специфичны. И вот результаты IV зимнего фестиваля: ночная стрельба - Ян Силд (Ныо), подъем в гору - Реиго Виллу (Раквере), гонка на равномерность (c заклеенным спидометром)- Анатолий Новохатский (Таллинн), айс рейсинг (гонки на льду) - Марек Тырик (Ныо).
И все-таки — чего в увлечении ретромотоциклами больше? Азарта коллекционера, любви к спорту? К технике?
- Все мы люди искусства, - рассуждает Владимир Лосев, - потому что наши мотоциклы — это не просто техника, это старина. В колонне есть машины с черными номерами, это означает, что они отреставрированы, их оценила специальная комиссия, признала раритетными. Есть не восстановленные… Но для каждого хозяина самый ценный экземпляр — это его мотоцикл.
Наша справка:
Клуб Classic Riders в виде группы любителей старинной техники зародился в 1977 году. Организатор - Павел Петраш, нынешний президент клуба. Активных деятелей Classic Riders - около 10 человек.
Татьяна Завьялова
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