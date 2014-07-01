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Жизнь
Знакомились с морозом и старались понравиться

Дата публикации: Сегодня, 11:51

Две сотни солдат из эстонского Скаутского батальона и 503-го полка армии США за три дня прошли путь от Вока до Нарвы, через Силламяэ и Усть-Нарву. По пути они делали остановки для выступлений перед школьниками и студентами. В Нарве во время встречи в колледже американцам пришлось также отвечать и на неудобные вопросы.

 

Знакомились с морозом и старались понравиться

Фото: Американские военные заверили, что после трёхдневного похода все чувствуют себя нормально, хотя оказаться в тепле - большое облегчение. Николай Андреев

 

Из дошедших до Нарвы военных на встречу в Нарвском колледже ТУ явился десяток американских солдат и офицеров Организаторы приглашали пообщаться с партнёрами Эстонии по НАТО всех желающих. В зале собралась, в основном молодёжь, но пришли посмотреть на американских военных и несколько пенсионеров, представляющих местные общественные организации - Союз российских граждан Нарвы и Общество малолетних узников концлагерей.

Общались американцы с нарвской молодёжью на английском. Один из солдат даже отметил как особенность Эстонии по сравнению с другими странами, в которых он побывал, что здесь многие понимают по-английски. Изначально встреча задумывалась ради культурного обмена - познакомить местную молодёжь с жизнью американских военных, а самих военных - с местными жителями. Поэтому общение началось с шуток, обсуждения эстонского пива и красоты местных девушек. У американцев спрашивали, что лучше - “Пепси кола” или “Кока кола”, и какие фильмы они недавно смотрели. Но были и гораздо более острые вопросы.

- У вас у всех добрые лица, - сказал один из представителей Союза российских граждан. - Но при виде вашей формы у нас возникает сомнение, что появились вы здесь с мирными целями.

Капитан Салисбери из армии США ответил на это, что за 6 месяцев, пока американцы расквартированы в Тапа, они побывали во всех частях Эстонии, и это часть их подготовки.

- Мы здесь, чтобы изучить те навыки, которыми владеют местные силы, и которыми не владеем мы, - сказал капитан. - Например, недавно нас учили, как ходить на лыжах, что делать при падении в замёрзшее озеро, и вообще, как выживать в суровых зимних условиях. Это для нас было делом совершенно новым, потому что две трети взвода, участвовавшего в обучении, родом из тех мест, где зимой температура редко опускается ниже +20.

 

Николай Андреев

 

Военные ушли, следы остались...

Интересно, что в социальной сети Facebook в связи с появлением американских солдат в Нарве разгорелась горячая дискуссия. Поводом для нее стал снимок, на котором гости запечатлены на фоне Ивангородской крепости, держащими в руках развернутый флаг своего государства. Некоторые пользователи Facebook увидели в этом опасную демонстративность, другие сочли, что ничего особенного в этом нет — красивый вид, здесь обычно фотографируются все туристы, почему бы не сделать этого и американским солдатам? А третьи напомнили, что эти отдельно взятые парни попали под обстрел критики не столько из-за своего порыва, сколько из-за общей картины эстоно-российских отношений, в улучшении которых наша страна, даже после смены участников правящей коалиции, заинтересованности пока не обнаруживает.

Остается добавить, что когда верстался номер, в редакцию поступило обращение, которое подписали руководители сразу три ветеранских организаций: Н.Алексеев (Союз бывших малолетних узников фашизма), Р.Рот (Союз блокадников), В.Карзанов (Союз ветеранов ВОВ). В своем письме они отмечают, что представляемые ими Союзы «озабочены участившимися в последнее время провокационными «играми» и маневрами на границе с Россией и, в частности, в Нарве. Эти «игры» нагнетают напряженность и не способствуют добрососедским отношениям между Эстонией и Россией». «Мы помним, к чему приводят эти действия и не хотим, чтобы наши дети, внуки и правнуки повторили нашу судьбу, наши страдания и муки, которые мы испытали во время второй Мировой войны», - такими словами завершается это послание, предназначенное руководству и общественности города.

 

Знакомились с морозом и старались понравиться

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Знакомились с морозом и старались понравиться Знакомились с морозом и старались понравиться Знакомились с морозом и старались понравиться Знакомились с морозом и старались понравиться Знакомились с морозом и старались понравиться Знакомились с морозом и старались понравиться
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