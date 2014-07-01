Половина нарвитян не против объединиться с Нарва-Йыэсуу

ЖизньПоловина нарвитян не против объединиться с Нарва-Йыэсуу
Как выяснилось в ходе проведенного в Нарве в ноябре 2016 года социологического опроса, 53% нарвитян положительно отнеслись к идее возможного объединения Нарва и Нарва-Йыэсуу.
Напомним, что 1 января завершился важный этап административной реформы. Каждая административная единица, имеющая в своём составе менее 5 тысяч жителей, должна была решить, с кем из соседей она желает объединиться. До 15 февраля самоуправления ещё могут подавать ходатайства, чтобы правительство сделало исключение из правил и согласилось утвердить новые образования с меньшей численностью, чем предусмотрено законом.
Для Нарвы с её почти 60-тысячным населением административная реформа актуальна только в том смысле, присоединят ли к ней принудительно какое-то соседнее самоуправление. Известно, что горуправа Нарвы делала предложения об объединении властям Нарва-Йыэсуу, которое, однако, сразу было отвергнуто. Одновременно в самом курортном городе развернулась настоящая битва между населением и горуправой, имеющими на этот вопрос прямо противоположные взгляды. И если мы знаем, что жители города-курорта собрали порядка 400 подписей за объединение с Нарвой, то жителей самой Нарвы никто официально не спросил: поддерживают ли они подобное решение?
С этой точки зрения представляют интерес результаты опроса почти 268 нарвитян, проведённого в ноябре 2016 года. («ВП» подробно писал о нём в предыдущем номере). Согласно цифрам, 75% опрошенных не могли выразить своего отношения к административной реформе в целом, но в то же время 53% нарвитян положительно отнеслись к идее возможного объединения Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Ещё примерно треть респондентов не могли определиться в этом вопросе, а против высказались 18% жителей Нарвы. Социолог Рауль Ватсар, представивший результаты опроса журналистам, отметил, что те отвечавшие, кто не поддерживает идею объединения, иногда в анкетах писали и причины своего решения.
- У них есть возражения, потому что общий «суп» станет немного жиже – в том смысле, что деньги из бюджета будут тратиться на большее количество населения, и каждый человек получит меньше благ, чем сейчас. С другой стороны, люди надеются, что общая сумма доходов возрастёт, можно будет осуществлять большие общие проекты. Если мы смотрим по возрасту, то нельзя сказать, кто больше поддерживает – молодёжь или пожилые люди, женщины или мужчины- цифры примерно одинаковые, то есть наблюдается определённое единодушие, - прокомментировал он данные опроса.
Софья Боборенко
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