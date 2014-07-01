Важнейшие изменения при декларировании доходов

Дата публикации: Сегодня, 11:14

Оплата курсов по вождению на категорию А теперь не рассматривается в качестве расходов на обучение. Иллюстративное фото.

Налогово-таможенный департамент помог порталу ERR составить список важнейших изменений.

С 2016 года в качестве расходов на обучение не рассматриваются расходы, произведенные за курсы по вождению моторно-транспортного средства категории АМ, категории А (подкатегории А1 и А2), а также категории B (подкатегория B1).

Также теперь из доходов нельзя будет вычесть расходы на обучение в школе по интересам, если учащемуся в ней на 1 января 2016 исполнилось 18 лет или он еще старше. В связи с этим предприятия, организующие услуги обучения, больше не будут предоставлять такую информацию в досрочно заполненную декларацию человека.

Важно также напомнить об изменении, касающемся декларирования дохода от сдачи внаем жилого помещения. Если до сих пор налогом облагался весь доход, полученный от найма, то теперь налогом будет облагаться 80% дохода.

Читайте полный обзор изменений при декларировании доходов на портале rus.err.ee