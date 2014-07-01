Оранжевая паприка стоит дороже 7 евро, цукини — по 9 евро

ЖизньОранжевая паприка стоит дороже 7 евро, цукини — по 9 евро
Кажется, мы уже привыкли к постоянному росту цен то на одни товары, то на другие. Однако в последнюю неделю января просто невозможно было не обратить внимание: стоимость овощей в нарвских магазинах, а также на рынке Narva Centrum поднялась.
Ценники в продуктовых магазинах все больше расстраивают. Светлана Зайцева
Оказалось, это не только мое личное впечатление. Об этом нам просигнализировали и читатели, попутно ссылаясь на услышанные разговоры между продавцами: мол, и те не устают удивляться ценникам, раскладывая товар.
Не полагаясь на эмоции, отправляюсь в выходные по нарвским магазинам, скрупулезно фиксируя в записной книжке цены на овощи и фрукты конкретно в эти дни - 28 и 29 января. Делаю на этом акцент потому, что к четвергу, когда выходит в свет этот номер газеты, может статься, что-то изменится.
Тройка лидеров
Итак, что однозначно удивило - стоимость цукини, баклажанов и паприки, особенно оранжевой.
Например, в магазине Konsum 1 кг цукини сразил наповал - 9.35 евро. В «призерах» в этом же магазине и баклажан - 8.40 евро за 1 кг. Что касается паприки, то красная - 3.39 евро, а вот желтая - почти 6 евро (!), если точнее - 5.99.
В Selverе набор этих же овощей ненамного дешевле: цукини - 7.59 евро, баклажаны - 7.99, красная паприка - 4.49 евро. К слову, огурцы тут тоже претендуют на вхождение в «первую лигу»: длинные эстонские - 5.49 евро за килограмм.
В Maxima XX баклажаны чуть дешевле - 6.20 евро. Цукини я здесь в воскресенье вечером не обнаружила - то ли раскупили, то ли не завезли. Зато цена на оранжевую паприку очень удивила и даже заинтриговала - 7.16 евро (!), при том, что желтая стоит 5.16 евро, а красная 4.49 евро. Как и стоило ожидать, продавцы ответить, чем же так ценен плод оранжевого цвета, не смогли. Надо будет предметно поинтересоваться у специалистов, взяла я себе на заметку.
На фоне предыдущих магазинов Prisma прямо таки обрадовала: надо же, баклажаны «всего» 6.99, цукини вообще «задаром» - 5.99 евро, «таинственная» оранжевая паприка - 6.59 евро, желтая - 4.99 и красная - 3.99.
Rimi поддержал радостное настроение: цукини - 5.99 евро, баклажаны - 5.69 евро, желтая паприка - 4.99, красная - 3.99, оранжевая... ух, слава богу, ее вообще нет!
В Saastumarket, за которым закрепилась репутация магазина дешевых продуктов, ни цукини, ни баклажанов я не обнаружила и увидела лишь один вид паприки - красная, по 3.89 евро за килограмм.
«Даже не берем»
На прилавках в «Нарва Центруме» есть и паприка - 5.00 евро, желтого и красного цвета, и баклажаны - 6.50 евро.
- А вот цукини, признаться, у меня нет, хозяйка не привезла, - рассказывает мне словоохотливая продавщица. - Слышала от покупателей, в магазинах, «Максиме» и «Призме», они чуть ли не по 7 евро! Да неужели правда?! Нет, мы такое даже не берем.
- Цены действительно на все выросли. Мы, продавцы, сами в шоке, - продолжает она. - Хозяйка говорит, что закупочные цены в Таллинне на базе очень поднялись. Но ей все равно брать приходится для ресторана, так что паприку, говорит, продавай по себестоимости, только налог с оборота ставь.
Моя собеседница говорит, что в ближайшее время поднимется цена и на продукт «первой необходимости» - картошку, думает, центов на 10-ть. «Пока продаем ту, что закупали по старым ценам, новые поставки - уже по более высоким», - подключаются к разговору другие продавцы.
Ну а я, раз уж оказалась на рынке, на всякий случай интересуюсь заодно и ценами на мясо.
- Пока цены стабильные, - говорит знакомая продавщица в мясном отделе. - Лопатка - 4.40 евро, грудинка - 3.80, поджарка - 4.90, окорок, шейная вырезка - 4.90, свиной фарш - 3.50.
Едим яблоки, груши, памело
Внимательно изучив ассортимент овощей и фруктов на прилавках нарвских магазинов, не могу не поделиться и такой информацией. Из фруктов в самом большом разнообразии - как по ценам, так и по сортам - представлены, конечно же, яблоки. В Maxima я увидела даже по 35 сентов за килограмм. Но в нарвских магазинах можно встретить яблоки и в 10 раз дороже - по 3.50 евро. Можно купить груши за 99 сентов килограмм. Столько же (например, в «Консуме») стоят мандарины, но в среднем их цена все же выше - 1.50 евро. Дешевы бананы - 0.82 евро. Если их, как советуют, положить в темное место, дозреют, можно будет есть. Много хурмы (2.20), апельсинов, мандаринапельсинов (кстати, первый раз обратила внимание именно на название - 1.40), есть виноград (2.99 - 3.50). Бросилось в глаза, что во всех магазинах продается памело, от 99 сентов за килограмм. Фрукт большого размера и тянет где-то килограмма на полтора или чуть меньше. Так что купить один помело или один килограмм мандарин - приблизительно то на то и выйдет.
Из овощей в тройку лидеров по цене стремятся попасть брокколи (5.89 - 6.99), как я уже говорила, эстонские огурцы. На «старте» - томаты. В принципе, выбор томатов неплохой: есть по 2.25, но «пластмассовые», а те, что красивые на вид и «пахнут помидорами» - 5.49 за килограмм.
Ну, о свекле, луке, моркови, брюкве, капусте не говорю. Если внять советам диетологов по поводу того, что лучше потреблять сезонные местные продукты, то это вдохновляет - есть овощи и фрукты круглый год доступно. Обойдемся без изысков.
Вот только пытаться составить свое меню с таким учетом, чтобы (опять же, следуя советам современных диетологов) на вашем столе ежедневно было пять порций овощей и фруктов, над этим голову поломать придется.
Урожайность ниже – цена выше
И все же, признаюсь, оранжевая паприка по 7.16 евро за килограмм запала мне в душу. Поэтому я решила обратиться со своим вопросом непосредственно к менеджерам торговой сети Maxima, а заодно поинтересоваться и формированием цен на другие фрукты и овощи.
Директор по связям с общественностью Катя Любобратец передала их пояснения:
- Цена на тот или иной продукт – это отражение происходящего на рынке. Его формируют множество факторов, начиная с урожайности сорта и сезона продажи вплоть до производственной себестоимости и налогов.
Востребованные овощи и фрукты мы закупаем, насколько это возможно, у местных фермеров, а также у производителей из Европы и других континентов. Как известно из новостей, уже на протяжении некоторого времени в европейских странах, климат которых обычно позволяет довольствоваться урожаем паприки по два раза в год, наблюдается непривычная и неблагоприятная погода – дожди или снег. В результате и ценность паприки, и затраты на выращивание, и стоимость доставки стали выше. Как следствие, начали расти и цены.
Что касается разницы цен на разные сорта паприки, то они обусловлены, в первую очередь, урожайностью. Точнее, урожайность оранжевой паприки ниже – цена выше.
Такие овощи, как картошка, морковь, капуста появляются в нашей сети из Эстонии или Прибалтики. Как показывает опыт, важное влияние на цены оказывают экономические изменения. Учитывая уже проведенные или планируемые изменения в минимальной заработной плате или налоговой системе, видны предпосылки для роста цен, в том числе на продукты. Мы, заботясь о покупателях и осознавая свою роль как лидера цен в Эстонии, постараемся и впредь сохранить для них лучшие цены.
Светлана Зайцева
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