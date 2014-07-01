Солдаты совершат зимний поход по северо-востоку Эстонии

Дата публикации: Вчера, 10:39

Утром 7 февраля более двухсот военнослужащих из Скаутского батальона и расквартированного в Тапа подразделения 503-го кавалерийского полка армии США начнут в поселке Вока пеший поход в направлении Нарвы, чтобы отработать сотрудничество и познакомить со своей деятельностью школьников северо-востока Эстонии.

Военные просят местное население не пугаться: на протяжении всего похода эстонские и американские солдаты будут в полном походном снаряжении

Во время 53-километрового похода военные встретятся с учащимися Синимяэской основной школы и Нарва-Йыэсууской средней школы. В Нарве солдаты выступят с лекциями перед учащимися Нарвской эстонской гимназии и Кесклиннаской гимназии, а также перед студентами Нарвского колледжа Тартуского университета.

Пеший поход, в течение которого эстонские и американские военные будут отрабатывать совместные действия подразделений на уровне отделения, взвода и роты, начнется в 7 часов утра 7 февраля в поселке Вока. Двигаться военнослужащие будут по шоссе Вока-Силламяэ в направлении Вайвина, затем по шоссе Таллинн – Нарва в сторону Силламяэ. В Силламяэ поход пройдет по улицам Толстого, Кеск, Павлова и Гагарина.

8 февраля солдаты ранним утром выдвинутся в сторону Муммассааре, а оттуда – в Нарва-Йыэсуу. На следующий день поход продолжится в нарвском направлении по шоссе Нарва-Йыэсуу - Нарва. В Нарве военные пройдут по улицам Сепа, Садама Теэ, Йыэ, Рая и Мальми.

Силы Обороны Эстонии вместе с союзниками просят извинения за возможные неудобства и надеются на понимание со стороны участников дорожного движения.

Напомним, что полмесяца назад, 14 января, на территории Нарвы финишировала военно-спортивная игра «Десант Удрия». Это наделало много шума - некоторые горожане, особенно пожилые люди, по-настоящему испугались, ведь ранним утром на улицах города звучали выстрелы.

Ни военные, ни руководство не позаботились в тот раз о том, чтобы предупредить жителей о мероприятии, хотя соответствующие оперативные службы (полиция, погранохрана) были оповещены заранее, в том числе и партнеры в РФ. А вот о горожанах никто и не подумал.

“НГ” по информации Первой пехотной бригады.