Евгений Осиновский: никакой платной медицины!

Дата публикации: Сегодня, 14:23

На встрече с общественностью в Нарве 11 января в стенах Нарвского колледжа Тартуского университета министру здоровья и труда Евгению Осиновскому пришлось отвечать на самые разнообразные вопросы, начиная со статуса Нарвской больницы и заканчивая приютом для домашних животных.

После окончания встречи министра Евгения Осиновского еще долго не отпускали, продолжая задавать ему свои индивидуальные вопросы. Светлана Зайцева

В Нарве министр здоровья и труда побывал в ходе своего рабочего визита по Ида-Вирумаа. В Йыхви он посетил бюро Кассы по безработице, а в Нарве встретился со стоматологами и уже к вечеру прибыл в колледж, чтобы пообщаться с народом. Заметим, на встречу с Евгением Осиновским приехали также жители Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви.

В приоритете - уменьшение неравенства

Не трудно догадаться, что свое выступление Е. Осиновский начал с основательного рассказа о работе и планах нового правительства (хотя, заметил он, правительство не проработало еще ста дней, после которых традиционно интересуются о проделанной работе) и подведомственного ему Министерства социальных дел.

«Самая главная цель нового правительства - это уменьшение социального, экономического и регионального неравенства в Эстонии», - сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский, напомнив, что рост неравенства - удручающий тренд современности, и он прослеживается по всему миру. Что касается нашей страны, то, по словам министра, до начала экономического кризиса в 2007 году «неравенство падало». Но уже к 2013 году мы начинаем «лидировать» среди европейских стран по этому печальному показателю: в Эстонии разница в доходах жителей разных регионов страны одна из самых больших в Европе. Например, в 2015 году средняя зарплата в городе Калласте была ниже 700 евро, в то же время в Виймси - 1450 евро, то есть в два раза больше.

Особую озабоченность у нового правительства, сказал Е. Осиновский, вызывает уровень детской бедности. «Мы поставили перед собой цель к 2019 году достичь уровня Северных стран по показателям детской бедности», - проинформировал министр.

Правительство, по словам Е. Осиновского, разработало и еще будет разрабатывать и внедрять ряд мер, которые помогут изменить положение дел. Некоторые из них уже хорошо известны: дополнительные пособия для многодетных семей, реформа подоходного налога, фонд алиментной помощи, компенсация за лечение зубов для взрослых пациентов, бесплатные обеды в гимназии и проч.

Еще одна спецпрограмма

Что касается Ида-Вирумаа, то, по словам министра, к апрелю этого года различные министерства должны подготовить и представить свои инвестиционные планы, касающиеся региона, и тогда будет создана специальная программа инвестиций для Северо-Востока.

Но уже сегодня можно записать в нее несколько пунктов. С мая 2016 года в Ида-Вирумаа выплачивается пособие на создание новых рабочих мест. С этого момента Касса по безработице заключила договора с шестью предприятиями, которые с этой помощью создали 177 новых рабочих мест. И, по словам Осиновского, на подходе еще 10 предприятий, с которыми Касса готовится заключить договоры. К получению уровневого образования (новая возможность для поднятия конкурентоспособности людей, потерявших работу на предприятиях Eesti Energia, Nitroferet,VKG) приступили 124 человека. 1 млн евро от государства получила Нарвская больница на реновацию отделения экстренной медицины.

- Следующий приоритет - строительство нового корпуса Ида-Вируской центральной больницы. Планируем выделить на это около 30 млн евро, - продолжил Евгений Осиновский. - Правительство собирается решить вопрос о переводе Академии внутренней безопасности из Таллинна в Нарву, есть разные варианты, которые мы вскоре будем обсуждать.

Подводя итог сказанному, министр здоровья и труда Евгений Осиновский пообещал, что Ида-Вирумаа останется приоритетным регионом для правительства и в новом году. В частности, программа по созданию новых рабочих мест будет продолжена, и уже с мая этого года запускается абсолютно новая программа по дополнительному обучению работающих людей. Правительство надеется, что с помощью этого в ближайшие годы уровень безработицы в регионе снизится до среднего по Эстонии.

Вопросы и ответы

После выступления министра у пришедших на встречу была возможность обратиться к нему с мест со своими вопросами. И надо сказать, народ этим активно воспользовался. Приводим, на наш взгляд, самые интересные из вопросов и ответов.

- Можете ли вы как министр помочь вернуть Нарве статус административного центра уезда и, следовательно, вернуть Нарвской больнице статус центральной больницы?

Е. Осиновский:

- Статус больницы никак не зависит от статуса или месторасположения города; он напрямую связан с количеством пациентов, которые находятся в сфере влияния этого медицинского учреждения. В Ида-Вирумаа сегодня проживает около 145 000 человек. Из них в Нарве - 60 тысяч. В зоне обслуживания Нарвской больницы находится Нарва, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ.

Все остальное население, а понятно, что его гораздо больше, чем в названных трех городах, - это сфера обслуживания Ида-Вируской центральной больницы. Статус больницы зависит от конкретной работы, которую она ведет.

В дополнение к этому как министр здоровья и труда повторю уже не единожды сказанное: наша цель - сохранить в Нарве все сегодняшние медицинские специальности. И надеюсь, что в сотрудничестве Нарвской больницы с больницами более высокого этапа - Ида-Вируской центральной и клиникой Тартуского университета это удастся.

- Все чаще в средствах массовой информации поднимается вопрос о платной медицине, плата за визит к врачам растет. На фоне разговоров о дефиците бюджета Больничной кассы в 25 млн чего нам ждать в ближайшее время?

Е. Осиновский:

- Один новостной портал сделал новость из интервью одного человека...что тут скажешь?! Оснований для страхов нет: напротив, мы двигаемся в другом направлении - уменьшение самофинансирования со стороны пациента, как при покупке различных медицинских услуг, так и лекарств. Никакой платной медицины! Максимальная плата за визит - 5 евро, причем, за первый визит. Бюджет Больничной кассы в этом году 1 млрд 100 млн евро. Доступность медицинских услуг в стране повысится.

- В Эстонии остро не хватает медицинских работников. Получив бесплатное образование, они резво уезжают за границу. Не думаете ли вы, что пора делать получение медицинского образования платным или заставлять выпускников отрабатывать его здесь?

Е. Осиновский:

- Не поддерживаю эту идею по двум причинам. Во-первых, удерживать людей насильно - неправильно в принципе, особенно в случае медицины. Я не хотел бы идти на прием к врачу, который не хочет работать там, где ему приходится. Во-вторых, решение этого вопроса лежит не в плоскости насильственного удержания, а в создании нужных условий для работы, проживания, достойной зарплаты и проч. К тому же привлекательность медицинских специальностей резко бы упала, введи мы платное обучение. В целом я не вижу ничего плохого в том, что молодые врачи едут в другие страны, набираются там опыта и возвращаются. Должен вам сказать, что в последние два года количество уезжающих медиков резко упало. Все больше врачей возвращаются в Эстонию. Так что проблема отъезда медперсонала за границу сильно преувеличена. Хотя, да, у нас по-прежнему не хватает медиков во многих уездных центрах, не хватает медсестер.

- Муж после инфаркта получил направление в Пуру. Но у нас нет собственной машины, и мы, добираясь до больницы, чуть не остались на улице без ночлега. Как-то будет решаться этот вопрос?

Е. Осиновский:

- За исключением Таллинна, вопрос с транспортом - один из самых острых. Знаю, что транспортное сообщение ме-жду Йыхви и Пуру очень плохое, не раз говорил с главврачом о том, что надо организовать проезд пациентов на микроавтобусах. Беру этот вопрос под контроль.

Доступность медицинской помощи в уездах - один из основных принципов нашей системы здравоохранения. Сейчас мы собираем и анализируем информацию, в течение года придем к определенным решениям.

- Врач сказал, что мне ждать операции по замене сустава 3-4 года, а у меня нет сил терпеть эти боли. Что мне делать?

- Я удивлен, почему врач сказал вам о таком сроке. Уточните у него. Средняя очередь по Эстонии в ожидании клинической операции - 9 месяцев. В сравнении с другими странами это достаточно короткий срок.

- Как вы планируете улучшать эффективность работы Больничной кассы, например, не собираетесь ли сократить чиновничий аппарат?

Е. Осиновский:

- По мировым меркам наша Больничная касса работает очень эффективно. Расходы на администрацию составляют всего один процент от бюджета Больничной кассы.

- Вы строите свою политику на основе докладов заинтересованных учреждений. А есть ли у вас обратная связь с пациентами больниц, медицинских центров?

- Обратная связь есть: все жалобы регистрируются, Больничная касса проводит ежегодные опросы населения. С их результатами вы можете познакомиться: они вывешены на сайте Больничной кассы. Некоторые больницы в Эстонии начали внедрять системный подход к этому вопросу. То есть сама больница собирает данные, анализирует и строит свою работу с их учетом. Но, к сожалению, большинство больниц этого не делают.

Светлана Зайцева







