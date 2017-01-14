Дата публикации: Сегодня, 10:19

С 1 января реформа трудоспособности вступила в действие в полном объёме: Касса по безработице начала оценивать трудоспособность всех людей с постоянными нарушениями здоровья и выплачивать людям с частичной или отсутствующей трудоспособностью пособие на трудоспособность.

Для правильного и быстрого оценивания необходимо в течение шести месяцев до подачи ходатайства об оценке трудоспособности обратиться со своими проблемами здоровья к врачам и сделать необходимые обследования и анализы. Иллюстративное фото

Когда у пенсионеров по нетрудоспособности наступит срок повторной экспертизы, они должны будут обратиться в Кассу по безработице для оценки трудоспособности на новых основаниях. О новых положениях оценки и наступлении срока повторной экспертизы каждый пенсионер по нетрудоспособности также будет уведомлён отдельным письмом.

По словам председателя правления кассы по безработице Меэлиса Паавела, проведённые в Кассе по безработице за прошедшие полгода оценки трудоспособности показали, что новая методика оценивания, по сравнению с прежней, даёт заметно больше информации об ограничениях человека, связанных с его состоянием здоровья. Также - информацию о том, как помочь человеку с помощью различных услуг и найти ему посильную работу, которая даст ему возможность самоутвердиться.

«Если в прошлом году об оценке трудоспособности в Кассе по безработице ходатайствовали чуть более 5000 человек, которые впервые обратились для оценивания трудоспособности, то в этом году мы ждём в Кассу по безработице более 50 000 человек с постоянной нетрудоспособностью на новую оценку. Очень важно обратиться в Кассу по безработице в срок повторной экспертизы, это обеспечит человеку плавный переход из одной системы в другую», - добавил Паавел.

Для оценки трудоспособности необходимо, чтобы данные о здоровье подтверждали бы оценку самого человека своего здоровья и способностей к действиям. Для правильного и по возможности быстрого оценивания необходимо в течение шести месяцев до подачи ходатайства об оценке трудоспособности обратиться со своими проблемами здоровья к семейному врачу, врачу-специалисту или врачу по гигиене труда, а также сделать необходимые обследования и анализы.

На основе уже имеющегося опыта трудности и долгое время оценки возникали в случаях, когда лечащий врач совсем не занёс или занёс не всю информацию о проблемах человека в инфосистему о здоровье. «Наша просьба к врачам, чтобы в инфосистеме были бы отражены важные данные о состоянии здоровья человека и о его лечении», - сказал Паавел.

Ходатайство об оценке трудоспособности можно подать на месте в любом уездном представительстве Кассы по безработице, отправить заполненное ходатайство по почте или по электронной почте, а также подать ходатайство через самообслуживание портала Кассы по безработице www.tootukassa.ee. Ходатайство о пособии на трудоспособность можно подать вместе с ходатайством об оценке трудоспособности.

Определением недуга по-прежнему занимается департамент Cоциального страхования. Ходатайствовать об оценке трудоспособности и определении недуга можно одновременно. В этом случае можно подать единое ходатайство Кассе по безработице или департаменту социального страхования. В то же время можно также подать ходатайство о пособии на трудоспособность и социальном пособии для людей с ограниченными возможностями. Касса по безработице принимает решение по трудоспособности, департамент социального страхования определяет тяжесть недуга.

Дополнительная информация www.tootukassa.ee/toovoime-reform

Екатерина Калиничева,

Касса по безработице



NB! Когда у пенсионеров по нетрудоспособности наступит срок повторной экспертизы, они должны будут обратиться в Кассу по безработице для оценки трудоспособности на новых основаниях. О новых положениях оценки и наступлении срока повторной экспертизы каждый пенсионер по нетрудоспособности будет уведомлён отдельным письмом. Ходатайство об оценке трудоспособности можно подать на месте в любом уездном представительстве Кассы по безработице, отправить заполненное ходатайство по почте или по электронной почте, подать ходатайство через самообслуживание портала Кассы по безработице www.tootukassa.ee. Определением недуга по-прежнему занимается департамент Cоциального страхования. Ходатайствовать об оценке трудоспособности и определении недуга можно одновременно.





