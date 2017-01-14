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Жизнь
«Матвейка» сердечно благодарит

Дата публикации: Вчера, 13:29

Сумма, которую в этом году собрал «Рождественский благовест» Радио 4 для нарвского детского центра «Матвейка», где проходят реабилитацию дети с особыми потребностями, в том числе опорно-двигательного аппарата, станет известна в марте. Но уже сегодня можно сказать, что  традиционная благотворительная акция привлекла большое количество неравнодушных и добросердечных людей.

 

«Матвейка» сердечно благодарит

Рита Тернос: мы благодарны всем, кто услышал о нас по Радио 4 в дни «Рождественского благовеста» и решил нам помочь. Светлана Зайцева

 

Поскольку, объясняет Ольга Шубин, ответственный редактор Радио 4, которая когда-то была инициатором этой акции и координирует ее на протяжении многих лет, последние телефонные счета от клиентов, делавших звонок на платный автоответчик (а этот взнос и шел в копилку акции), поступят только в феврале, об окончательной сумме можно будет сказать только в марте. «Но хочу отметить, звонков было много. Особенно в последние дни, в сочельник, 6 января, в Рождество, 7 января, - до 150 звонков в день. По моему ощущению, это был плодотворный год для акции», - говорит Ольга.

Ей вторит и заведующая Нарвской студией  Радио 4 Галина Шустрова: «По традиции, кто хотел, мог заглянуть к нам на студию и положить деньги в копилку. И людей приходило много! Кстати, далеко не все высказывали желание сделать музыкальный подарок для своих близких по радио; говорили: мы и так их поздравим, а благотворительный взнос свой хотим сделать. И кстати сказать, многие отмечали: радостно, что «Благовест» собирает деньги для Нарвы».   

Рита Тернос, член правления некоммерческого объединения «Матвейка», признается, что даже не ожидала, что люди с таким воодушевлением участвуют в этой благотворительной акции. «Я, наверное, прослушала 80 процентов заявок, которые прозвучали по Радио 4 в дни «Рождественского благовеста», и, знаете, в очень многих из них обращались с поздравлением и пожеланиями здоровья и всех благ не только к своим близким и знакомым, но и к нам - нашим детям и сотрудникам. Это очень трогательно! - говорит Рита. - Были среди них и абсолютно незнакомые нам люди. Сюрпризом для меня стали поздравления от моих одноклассников и земляков, с которыми я не виделась с тех пор, как уехала из родного Калласте. А вообще для нас абсолютно неважно, какую сумму жертвует нам тот или иной человек, мы очень благодарны всем, кто о нас услышал и решил помочь! Столько тепла и сочувствия, мы, пожалуй, никогда еще не ощущали».

 Рита надеется, что собранных денег хватит, чтобы купить специальную подвесную систему, с помощью которой дети с нарушением движения смогут научиться ходить, приобретать и восстанавливать необходимые навыки, тренироваться и даже участвовать в импровизированных спортивных соревнованиях. Причем, говорит Рита Тернос, предполагается, что этой системой воспользуются не только нарвитяне, но и семьи с детьми, живущие в других городах Ида-Вирумаа. Услугу эту «Матвейка» будет предлагать бесплатно.

Система, планирует Рита, будет установлена в спортивном зале на Юхкентали, 5. Его с ноября прошлого года арендует НКО «Матвейка», которое за 5 лет своего существования заметно выросло, и в помещениях на Линда, 4 уже трудно разместиться всем, кто сюда приходит.

 

Наша справка:

Акция «Рождественский благовест» по традиции длится с 24 декабря до 7 января. «Рождественский благовест» проводится с 1993 года. За это время собранные средства использовались в приобретении медицинского оборудования для Таллиннской детской клинической больницы, Тартуской, Ныммеской и Нарвской детских больниц. «Благовест» поддержал детские дома и дома детей инвалидов в Силламяэ, Йыхви, Нарве, Кохтла-Ярве, Карула, Пярну, Хаапсалу, Имасту, Кохтла-Нымме, Тахева, Нарва-Йыэсуу, Вильяндимаа, Тапа и Таллинне, воспитанников Тартуской Эмайыэской школы, нарвского детсада «Сказка», Кохтла-Ярвеского детского дома.

 

Светлана Зайцева


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