Возвратная тара: рады бы сдать, да не получается

Дата публикации: Сегодня, 11:35

В эти праздники сигнал от читательницы застал меня прямо на месте действия: возле пункта приема тары на Таллиннском, 19 в Нарве. Моя старая знакомая, полагающая, что «журналисты должны знать все», привлекла меня к поиску ответа: почему пункт приема тары категорически не хочет принимать ее бутылки.

Дело-то, вроде, простецкое

Сразу поясню: сдача бутылок для нее не бизнес и даже не хобби. Моя знакомая - человек с экологическим мышлением. Выбрасывая в контейнер товарищества пластиковые бутылки, Елена, назовем ее так, всякий раз испытывает дискомфорт. Какой вред она нанесла в этот момент окружающей среде и будущим поколениям - это то, что ее беспокоит по-настоящему. И я ее озабоченность понимаю.

И вот, воспользовавшись выходным днем, моя приятельница решила осуществить свое давнее намерение: научиться сдавать тару, которой у нее накапливается великое множество, поскольку нарвитянка ведет еще и здоровый образ жизни, потребляя воду в количествах, рекомендуемых диетологами. Хотя, конечно, и получить обратно изъятые при покупке деньги за бутылки - тоже не лишено смысла.

На двери пункта приема на момент ее прихода висело объявление, что сегодня, то есть 26 декабря, он работает по праздничному графику. У нашей дамы, согласно этой информации, в запасе был 1 час. Моя знакомая изучила инструкцию рядом с приемным окошечком, благо, что тут она есть и на русском языке, и положила на транспортер первую бутылку.

На дисплее появилась информация: производится сканирование этикетки. Сканируется пять минут, десять, пятнадцать... Женщина понимает, что что-то пошло не так, что какую-то тонкость в этом на первый взгляд простецком деле она не усвоила. И выходит из павильона, чтобы подключить к операции кого-то из посвященных - ну, не тащиться же в самом деле с сумкой бутылок обратно?

Операторы заняты...

Здесь мы с ней и встречаемся. А нашими консультантами становится пожилая пара - действительно, опыт сдачи тары у них имеется. Диагноз, кажется установлен: за транспортер зацепилась пивная банка. Мужчина подручным материалом скидывает с транспортера помеху... Однако работать транспортер категорически не хочет.

Что ж, будем звонить по указанному номеру телефона. Звоним 4 минуты: «Все операторы сейчас заняты...» Звоним 5 минут: «Все операторы сейчас заняты». Связь обрывается.

Уже скопившийся в павильоне народ ставит пакеты на пол и уходит, рассуждая по ходу дела о том, отчего транспортер не работает и кому эта поломка выгодна.

Основные варианты: это устраивают бомжи, чтобы затем заработать на брошенной в павильоне посуде; это выгодно фирме-оператору: тара скапливается, а деньги за нее выплачивать не надо.

Не являясь поклонниками «теорий заговора», мы поступаем просто: на следующий день звоним фирме-оператору - OÜ P.A.K. К сведению: эта фирма действует в Нарве с 2005 года и обслуживает все пункты приема возле магазинов Maxima. В этот раз номер 6005626 свободен!

Зафиксирована ошибка

В итоге мы общаемся с техническим руководителем Евгением Симоновым.

Согласно его объяснениям, в работе тарного автомата на Таллиннском, 19 вечером понедельника была зафиксирована ошибка: возможно, какой-то предмет заслонил датчик, возможно, приемный контейнер переполнился. В связи с чем операторам звонили многие. Однако, как установлено служебным расследованием, звонки на телефонах операторов не зафиксировались, то есть до них не дошли. Поэтому у OÜ P. A. K. имеются претензии к телекоммуникационной компании Telia, у которой фирма закупает услугу. Пока ответов на свою претензию они не получили.

Второй вопрос, с которым, отмечает Евгений Симонов, надо разобраться - почему сотрудник фирмы, в обязанности которого входит обход приемных пунктов в Нарве, не отреагировал на ситуацию на Таллиннском, 19.

Евгений Симонов заверил наших читателей, что OÜ P.A.K. ценит участие нарвитян в утилизации возвратной тары, то есть бережного отношения к окружающей среде. И со своей стороны будет прилагать усилия к тому, чтобы приемные пункты работали нормально.

- Нам также важна обратная связь, это помогает компании успешно выполнять свои задачи, - говорит технический руководитель OÜ P.A.K.- Сообщайте нам о неполадках, это в наших общих интересах.

Наша справка:

Тарные автоматы принимают всю содержащую на этикетке залоговый знак посуду из-под слабоалкогольных, прохладительных напитков емкостью до 3 л: из пластика, алюминия или стекла. Размер залога (сумма, подлежащая возврату) - 10 центов за единицу.



Татьяна Завьялова



