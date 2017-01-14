Между новыми жителями Вайвара и Нарва-Йыэсуу сегодня разыграют автомобиль

ЖизньМежду новыми жителями Вайвара и Нарва-Йыэсуу сегодня разыграют автомобиль
В нарвском торговом центре Fama во вторник вечером состоится розыгрыш нового внедорожника, приобретенного на средства волости Вайвара, сообщил корреспонденту rus.err.ee старейшина волости Вейкко Лухалайд.
Обладателем автомобиля станет один из новоиспеченных жителей Вайвара и города Нарва-Йыэсуу. Акция официально завершает кампанию по привлечению новых жителей, которую два самоуправления, запланировавшие объединение, провели в декабре.
Однако, несмотря на масштабную рекламу, волость Вайвара и город Нарва-Йыесуу так и не набрали необходимого по закону об административной реформе количества жителей в 5000 человек: за месяц привлекли более 250, но 210 не хватило.
При этом власти обоих самуоправлений все же надеются на то, что правительство разрешит им объединиться в порядке исключения.
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