Нарвитян порадовали сразу две больницы

Дата публикации: Сегодня, 13:30

Реорганизация детского отделения Нарвской больницы, как планировалось ранее, отменяется. Решение было принято советом целевого учреждения «Нарвская больница», в который входят депутаты городского собрания.

Доктор Елена Кардава (слева) и доктор Татьяна Волкова продолжают работать в Нарве, но теперь - от Ида-Вируской центральной больницы.

На прием к специалистам Ида-Вируской центральной больницы в Нарве можно зарегистрироваться во всех регистратурах ИВЦБ, по телефону 33 111 33 или в электронной регистратуре на домашней странице больницы в интернете ivkh.ee

Тем временем, Центральная больница Ида-Вирумаа открыла филиал в поликлинике Нарвской больницы.

Как сообщил прессе председатель совета ЦУ «Нарвская больница» и лидер правящей центристской фракции Нарвского горсобрания Алексей Воронов, по его предложению совет ЦУ рассмотрел вопрос о запланированной реорганизации больницы.

- Приняв во внимание мнение нарвитян и общественную значимость оказания качественной медицинской помощи нарвским детям, совет решил не закрывать детское отделение Нарвской городской больницы, сохранив его работу, - сообщил Алексей Воронов.

Учитывая необходимость инвестиций в новое оборудование для больницы, на которые планировалось направить экономию от реорганизации, совет рекомендовал использовать внутренние резервы больницы, а в случае недостатка у больницы средств на покупку нового оборудования ходатайствовать о выделении финансовой помощи из городского бюджета.

В последние дни уходящего года Департамент здоровья добавил к разрешению на деятельность Ида-Вируской центральной больницы новое место оказания услуг – ул. Вестервалли, 15 - здание поликлиники Нарвской бо- льницы. Это означает, что Центральная больница может приступать к оказанию медицинских услуг непосредственно в Нарве. Для проведения приемов были оборудованы три кабинета.

В среду 4 января начали ежедневно вести прием два невролога, уже знакомые нарвским пациентам доктор Елена Кардава и доктор Татьяна Волкова. Помимо неврологов в Нарве прием будет вести офтальмолог.

На данный момент Нарвская больница (которая является общей) оказывает приемы по нескольким специальностям, которые уже не входят в перечень услуг, оказываемых общей больницей.

Наша справка:

Для того, чтобы избежать снижения уровня доступности врачебной помощи в Ида-Вирумаа и Нарве, 27 июня 2016 года между ИВЦБ, Нарвской больницей и Клиникумом Тартуского университета был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве, благодаря которому Центральная больница начала работать также непосредственно в Нарве.

Николай Андреев



