2016: Шаг за шагом

Жизнь2016: Шаг за шагом
Вспоминаем знаменательные события уходящего 2016 года.
Январь - Февраль
На электростанции Аувере из-за сломавшегося клапана произошёл выброс золы, пострадали 8 человек, проводивших пусконаладочные работы. Потом весь год приходили новости, которые заставляли волноваться за будущее эстонской энергетики в целом, и вовсе не из-за этой аварии. К началу года VKG сократило треть работников. Eesti Energia уверяла, что едва вышедший на полную мощность завод масел Enefit280 будет работать и дальше, хотя бывший руководитель концерна признавался, что производство имеет смысл, только если нефть стоит дороже 75 долларов.
Отели Нарва-Йыэсуу не досчитались 30-35% гостей из России: там упал курс рубля, начали банкротиться крупные турфирмы, появились первые запреты на путешествия, пока для сотрудников силовых структур. На этом фоне эстонские политики яростно затоптали идею создать у границы безвизовую зону для туристов.
Тем временем в Нарве питерская компания “Эмлак” открыла завод красок, первоначально собираясь продавать продукцию в России, и это был значительный комплимент эстонскому бизнес-климату.
Март
На фоне неутихающих споров по поводу возможного появления современного здания в замке возник параллельный конфликт - депутаты поручили мэру проверить, как музей использует городские деньги. Мэр, входящий в совет ЦУ «Нарвский музей», сразу сказал, что претензий к музею не имеет, но часть депутатов до сих пор не может добиться нужных им документов. К концу года спор привёл к тому, что музею недодали 200 тыс. евро, а конфликт плавно перетекает в 2017 год.
Правительство провело выездное заседание в Нарве. Ещё раньше на встречи с нарвитянами зачастили министры, но заседание правительства в Нарве было апофеозом столичного внимания. Члены правительства решили в Нарве снизить налоги для энергетиков и по- обещали много-много рабочих мест.
Пока правительство открывало для себя Нарву, в Нарве закрылась городская баня. Давным-давно здание было продано в частные руки, но с обязательст- вом 15 лет оказывать банные услуги населению.
Все об этом забыли, и потому закрытие оказалось неожиданным. Инициативная группа любителей попариться с веником дошла до зампреда горсобрания, город выделил участок под новую баню, а старая через 2,5 месяца снова заработала - в таком же запущенном состоянии.
Апрель - Май
Полиция и прокуратура объявили, что установили вероятного убийцу Вари Ивановой, смерть которой потрясла город четырьмя годами ранее. К этому моменту подозреваемый уже умер от передозировки наркотиков.
Нарва предложила Усть-Нарве и волости Вайвара объединиться в единое самоуправление. Волостные власти сразу заявили, что этому не бывать никогда, а в Нарва-Йыэсуу начались споры, которые, по сути, не утихли и к концу года.
Между двумя городами добровольцы ко Дню Победы отреставрировали памятник, известный как “Три штыка”.
В штыки приняли нарвские депутаты просьбу волости Вайвара отдать ей районы садоводств Кудрукюла и Ольгина, чтобы Вайвара могла набрать на пару с Нарва-Йыэсуу 5 тысяч жителей, необходимых для слияния самоуправлений.
Тем временем, добираться до этих дачных пригородов стало сложнее - начало летнего сезона выявило целую лавину проблем в новой системе автобусных перевозок.
А для тех, кто предпочитает отдыхать не на грядках, на Липовке открылось новое пляжное здание с тренажёрным залом, баней и велосекцией спортшколы «Энергия». Не заработал в нём только запланированный ресторан - два конкурса по поиску фирмы-оператора закончились неудачно. Новый конкурс пройдёт уже в наступающем году.
Июнь
Александровская церковь из-за банкротства прихода могла пойти с молотка и перестать быть церковным зданием. Чтобы спасти ситуацию, МВД и приход Евангелической лютеранской цер-кви пошли на беспрецедентный шаг - вскладчину выкупили здание за 375 тыс. евро.
Беспрецедентный интерес у нарвитян вызвал приезд Эдгара Сависаара, который тогда рассматривался как вполне вероятный кандидат в президенты. Народу на встречу в НКТУ набился полный зал. Выяснилось, что, пожалуй, самая большая надежда, которую собравшиеся возлагали на Сависаара, - налаживание отношений с Россией.
Практически на границе с Россией располагалось здание бывшей 7-й школы, новый собственник которого согласился устроить День открытых дверей. Попрощаться со школой пришли не меньше тысячи её учеников и учителей. Обещают, что на месте снесённого здания появятся жилые дома. Город 10 лет после закрытия школы отапливал, охранял и безуспешно пытался продать здание по завышенной цене.
Более успешно, по мнению КаПо, воспользовался своими возможностями председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов. В июне стало известно, что его подозревают в незаконном получении 5 тыс. евро через фиктивный больничный.
Июль
Стартовал следующий этап нашумевшей реформы трудоспособности. С июля оценивать трудоспособность людей стала Касса по безработице.
Выяснилось, что затеял реформу и Департамент шоссейных дорог, который решил прекратить с 2017 года принимать экзамены на водительские права в Нарве, а с 2018-го - в Йыхви. Перспектива ездить на экзамен в Раквере подняла бурю недовольства, и государство в кои-то веки пошло на попятный, оставив нарвитянам нужную им услугу.
Не только водители, но и велосипедисты получили некоторую ясность относительно велодорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. Бесконечные переговоры с волостью Вайвара закончились ничем, и в Таллинне решено было, что велодорожку к 2018 году построят вдоль автодороги, поскольку для этого не нужно разрешения волости. Вайвара настаивала, чтобы дорожку проложили западнее района Кудру- кюла, где в перспективе могут появиться новые жилые и промышленные районы.
В самом районе Кудрукюла (в садах “на 12-м километре”) выяснилось, что старая дренажная система не работает как одно целое - где-то канавы заброшены, где-то их чистят, а где-то на- оборот, засыпают. Дали об этом знать сильные дожди, в результате которых садоводы пережили настоящий потоп.
Август
Городские власти Нарвы решили воссоздать Департамент городского хозяйства, который был закрыт в 2012 году, формально - для оптимизации структуры управы, по мнению оппозиционеров - чтобы избавиться от директора департамента Тамары Луйгас, которая теперь и сама является оппозиционным депутатом. Воссоздание департамента власти также использовали для кадровой чистки - всех кандидатов на должности пропустили через конкурс.
Также оппозиция в горсобрании предложила с января 2017-го повысить зарплаты воспитателям детсадов на 20%. Первоначально правящая коалиция отказала, но через месяц пошла навстречу, и депутаты сошлись на повышении в 15%.
Никак не могли найти общий язык сторонники и противники присоединения к Нарве в Нарва-Йыэсуу. В августе активисты начали собирать подписи за начало переговоров с Нарвой. Но это ни к чему не привело - горсобрание ограничилось лишь неформальными встречами с нарвскими представителями. А вот с волостью Вайвара начались официальные переговоры.
Сентябрь - Октябрь
Прокуратура сообщила, что передаёт в суд дело об убийстве 14-летней Дарьи, которую в декабре 2015-го нашли мёртвой в лесу на Ореховой горке. Подозреваемые - двое знакомых девушки.
22 сентября в Нарве прошёл День без автомобиля. Несколько спортивных мероприятий и закрытая для парковки Петровская площадь не сильно уменьшили количество нарвитян, передвигающихся за рулём, но, по крайней мере, Нарва внесла себя в список многих прогрессивных городов мира, где проводится эта экологическая акция.
Прогрессивные города всё чаще сталкиваются с проблемой опустевших церковных зданий, и по их опыту Министерство культуры предложило переделать Александровскую церковь в библиотеку, при этом не прекращая в ней и службы. В Нарве побоялись, что содержать библиотеку в старинном здании будет слишком затратно, а саму идею восприняли, как интересную, но больно уж сложную в реализации.
Пожалуй, ещё более замысловатой стала история с выборами нового президента. Кандидатов, по закону, должны были выдвигать депутаты парламента, но в этот раз известные политики, желающие занять высший пост, впервые сами стали заявлять о своём желании. Из-за чего возник даже термин “кандидат в кандидаты в президенты”. Но главу государства не смогли выбрать ни депутаты парламента, ни члены коллегии выборщиков, после чего представители парламентских партий неожиданно для общественности договорились и выдвинули совершенно нового кандидата - Керсти Кальюлайд, которую парламент и избрал президентом страны.
Ноябрь - Декабрь
Договор об объединении с волостью Вайвара горсобрание Нарва-Йыэсуу выставило на публичное обсуждение. Состоялся также опрос в форме голосования, где большинство жителей курортного города от идеи открестились. Учитывая, что немало людей поставили подписи за объединение с Нарвой, можно было уверенно сказать, что народ высказался именно за этот вариант. Но - вот ведь парадоксы демократии - опрос и подписи силы закона не имели, и горсобрание в итоге решило объединяться с Вайвара.
Договор об объединении председатели собраний двух самоуправлений подписали в декабре. Но требуемых пяти тысяч жителей у объединённого самоуправления пока нет, несмотря даже на объявленный розыгрыш внедорожника между всеми, кто пропишется в объединяющихся самоуправлениях. И быть ли «Большому Нарва-Йыэсуу», теперь дол- жно решить правительство.
Уже новое правительство, поскольку лидера реформистов Таави Рыйваса парламент снял с поста премьера. Новым главой правительства стал центрист Юри Ратас, до этого сменивший Сависаара на месте лидера Центристской партии. Перестановка в эстонской политике получилась очень заметная, ведь полтора десятка лет правили реформисты, а центристов к реальной власти не допускали. Новое правительство повернуло штурвал влево, но не так уж сильно - пока не видно, что в социалку и медицину потекли деньги.
Так, в ноябре стало известно, что в Нарвской больнице закрывается детское отделение. По словам руководителя больницы Олева Силланда, оно полупустое и детей переведут в более комфортные палаты в другом отделении. Однако среди жителей это решение вызвало протест, начался сбор подписей за сохранение отделения, а 1 декабря прошёл митинг. Такого бурного выражения протеста в Нарве не было, пожалуй, с Бронзовой ночи в 2007 году.
И уже под занавес года пришла хорошая новость о Нарвской больнице - государство выделило ей аж миллион евро на обновление отделения экстренной помощи.
"ВП"
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