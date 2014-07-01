Что порадует в новом году, а что будет потерей?

Дата публикации: Сегодня, 13:26

Депутаты Нарвского городского собрания приняли бюджет города на 2017 год. Обещанное повышение зарплат педагогам детских садов и школ по интересам состоялось. При этом депутаты полностью закрыли финансирование центра “Ребёнку свой дом”, в котором психологи помогали семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию.

Началось заседание городского собрания с подарков. Председатель комиссии по культуре и спорту Владимир Бутузов, облачившись в костюм Деда Мороза, поздравил коллег и раздал им коробки с конфетами. Николай Андреев

Зарплаты педагогам повысили

По словам члена управы и директора Финансового департамента Елены Голубевой, повышение зарплат педагогам было приоритетом при составлении бюджета.

Ранее депутаты решили повысить на 15% зарплаты педагогам детских садов. Прямо перед принятием бюджета они приняли документы, повышающие зарплаты на 10% педагогам школ по интересам и на 5% чиновникам и работникам городской управы, кроме мэра и других членов управы.

Вице-мэр Вячеслав Коновалов пояснил, что под педагогами школ по интересам в данном случае понимаются тренеры спортшкол, педагоги хоровой, художественной и музыкальных школ, Дома детского творчества, КЮМа, а также педагоги общеобразовательных школ, которым платит зарплату не государство, а город: руководители кружков, групп продлённого дня и учителя по интересам.

Елена Голубева сообщила также, что готовится повышение на 5% зарплат и работникам подведомственных городу учреждений, которых сейчас повышение зарплаты не коснулось, в частности, работникам библиотек, ДК “Ругодив” и Нарвского молодёжного центра.

Объём городского бюджета на 2017 год составил 63,6 млн евро. Больше всего поступлений в городскую казну принесут подоходный налог жителей и государственные субсидии. Самые большие расходы бюджета пойдут через Отдел культуры на учреждения культуры и образования.

НКО Наталии Умаровой «обнесли»

Во время обсуждения проекта бюджета в комиссиях появилась поправка, предлагающая прекратить финансирование некоммерческой организации Lapsele Oma Kodu (“Ребёнку - свой дом”), которую возглавляет Наталья Умарова, депутат горсобрания, которая в прежней коалиции была председателем финансовой комиссии, а после смены власти оказалась в оппозиции.

НКО работает в городе 22 года, оказывает психологическую помощь трудным детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Авторы поправки мотивировали своё предложение тем, что психологи есть в каждой школе и городу незачем содержать организацию, которая их дублирует. Озвучили и претензии к отчётности, которые Наталия Умарова отвергла.

По её словам, за год сотрудники НКО работали со 130 случаями, проведя около 1200 консультаций своих клиентов.

- Если хотите сводить счёты со мной, то это не повод уничтожать НКО, - сказала Наталия Умарова. - Вы делаете заложниками ситуации семьи, которые нуждаются в психологической помощи. Самый дешёвый в городе приём психолога стоит 15 евро, а мы оказываем услуги бесплатно. Учитывая, какая сложная ситуация в городе, уже через полгода мы увидим результат вашего решения!

Депутатское большинство на увещевания Наталии Умаровой не отреагировало и приняло большой пакет поправок, среди которых было и прекращение финансирования НКО “Ребёнку свой дом”.

Деньги для музея придержали

Как мы сообщали ранее, во время работы над бюджетом в депутатских комиссиях возникло предложение урезать на 200 тыс. евро финансирование ЦУ “Нарвский музей”. Руководитель музея Андрес Тооде в этом случае обещал заметно уменьшить деятельность, закрыв для посетителей Художественную галерею, а на зимний период - и Нарвский замок. Посетивший Нарву министр культуры Индрек Саар обещал симметрично на такую же сумму уменьшить и государственное финансирование музея.

В итоге субсидию музею всё-таки уменьшили, но высвободившиеся 200 тысяч не распределили по другим статьям, а отложили в резерв до весны, когда в рамках дополнительного бюджета будет возможность всё же выделить эти деньги ЦУ “Нарвский музей”.

- Самое главное, что господин Тооде позвонил мне, предложил встретиться и всё обсудить, - сказал на сессии горсобрания один из инициаторов сокращения финансирования Владимир Бутузов. - Это нормально. Надо идти на компромисс. Всё будет решено, но только тогда, когда мы будем равноправными партнёрами. Сейчас мы равноправны только на бумаге.

Николай Андреев



