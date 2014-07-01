Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

Жизнь
Что порадует в новом году, а что будет потерей?

Дата публикации: Сегодня, 13:26

Депутаты Нарвского городского собрания приняли бюджет города на 2017 год. Обещанное повышение зарплат педагогам детских садов и школ по интересам состоялось. При этом депутаты полностью закрыли финансирование центра “Ребёнку свой дом”, в котором психологи помогали семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию.

 

Что порадует в новом году, а что будет потерей?

Началось заседание городского собрания с подарков. Председатель комиссии по культуре и спорту Владимир Бутузов, облачившись в костюм Деда Мороза, поздравил коллег и раздал им коробки с конфетами.  Николай Андреев

Зарплаты педагогам повысили

По словам члена управы и директора Финансового департамента Елены Голубевой, повышение зарплат педагогам было приоритетом при составлении бюджета.

Ранее депутаты решили повысить на 15% зарплаты педагогам детских садов. Прямо перед принятием бюджета они приняли документы, повышающие зарплаты на 10% педагогам школ по интересам и на 5% чиновникам и работникам городской управы, кроме мэра и других членов управы.

Вице-мэр Вячеслав Коновалов пояснил, что под педагогами школ по интересам в данном случае понимаются тренеры спортшкол, педагоги хоровой, художественной и музыкальных школ, Дома детского творчества, КЮМа, а также педагоги общеобразовательных школ, которым платит зарплату не государство, а город: руководители кружков, групп продлённого дня и учителя по интересам.

Елена Голубева сообщила также, что готовится повышение на 5% зарплат и работникам подведомственных городу учреждений, которых сейчас повышение зарплаты не коснулось, в частности, работникам библиотек, ДК “Ругодив” и Нарвского молодёжного центра.

 

Объём городского бюджета на 2017 год составил 63,6 млн евро. Больше всего поступлений в городскую казну принесут подоходный налог жителей и государственные субсидии. Самые большие расходы бюджета пойдут через Отдел культуры на учреждения культуры и образования.

НКО Наталии Умаровой «обнесли»

Во время обсуждения проекта бюджета в комиссиях появилась поправка, предлагающая прекратить финансирование некоммерческой организации Lapsele Oma Kodu (“Ребёнку - свой дом”), которую возглавляет Наталья Умарова, депутат горсобрания, которая в прежней коалиции была председателем финансовой комиссии, а после смены власти оказалась в оппозиции.

НКО работает в городе 22 года, оказывает психологическую помощь трудным детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Авторы поправки мотивировали своё предложение тем, что психологи есть в каждой школе и городу незачем содержать организацию, которая их дублирует. Озвучили и претензии к отчётности, которые Наталия Умарова отвергла.

По её словам, за год сотрудники НКО работали со 130 случаями, проведя около 1200 консультаций своих клиентов.

- Если хотите сводить счёты со мной, то это не повод уничтожать НКО, - сказала Наталия Умарова. - Вы делаете заложниками ситуации семьи, которые нуждаются в психологической помощи. Самый дешёвый в городе приём психолога стоит 15 евро, а мы оказываем услуги бесплатно. Учитывая, какая сложная ситуация в городе, уже через полгода мы увидим результат вашего решения!

Депутатское большинство на увещевания Наталии Умаровой не отреагировало и приняло большой пакет поправок, среди которых было и прекращение финансирования НКО “Ребёнку свой дом”.

 

Деньги для музея придержали

Как мы сообщали ранее, во время работы над бюджетом в депутатских комиссиях возникло предложение урезать на 200 тыс. евро финансирование ЦУ “Нарвский музей”. Руководитель музея Андрес Тооде в этом случае обещал заметно уменьшить деятельность, закрыв для посетителей Художественную галерею, а на зимний период - и Нарвский замок. Посетивший Нарву министр культуры Индрек Саар обещал симметрично на такую же сумму уменьшить и государственное финансирование музея.

В итоге субсидию музею всё-таки уменьшили, но высвободившиеся 200 тысяч не распределили по другим статьям, а отложили в резерв до весны, когда в рамках дополнительного бюджета будет возможность всё же выделить эти деньги ЦУ “Нарвский музей”.

- Самое главное, что господин Тооде позвонил мне, предложил встретиться и всё обсудить, - сказал на сессии горсобрания один из инициаторов сокращения финансирования Владимир Бутузов. - Это нормально. Надо идти на компромисс. Всё будет решено, но только тогда, когда мы будем равноправными партнёрами. Сейчас мы равноправны только на бумаге.

 

Николай Андреев

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
семь + девять (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

Балтийским странам нечего опасаться изменения курса США...

В Эстонии с визитом находится сенатор США Джон Маккейн....

0 45 / Подробнее...

Президент Молдавии распорядился снять флаг ЕС с резиденции...

Игорь Додон заявил, что на здании впредь будет висеть только флаг страны....

1 67 / Подробнее...

Глава Европарламента выступил против отмены виз с Турцией...

Действия турецких властей после попытки путча в стране вызывают много вопросов...

0 93 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Почему я не люблю корпоративы?...

Перед началом корпоратива закрепите на шее видеорегистатор....

0 122 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Снежная королева 3. Огонь и лед

(2016) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Ёлки 5

(2016) семейный, комедия

Кредо убийцы

(2016) фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Изгой-один. Звёздные войны: Истории

(2016) фантастика, боевик, приключения, военный

Пассажиры

(2016) фантастика, драма, мелодрама, приключения  

28 Панфиловцев

(2016) военный, драма
Вся афиша кино

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 45000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Продам детскую двухъярусную кровать

Детскую двухъярусную кровать в очень хорошем состоянии с 2 матрасами. Рзборная на 2 отдельные кровати. 160х79 см, высота 130 см. Цена до 100 евро. {Тел.} 58016751.

Сниму 2-комн. квартиру в Нарве

2-комн. квартиру, срочно и недорого. Желательно первый или второй этаж, в районе Кренгольма или ул. Энергия. {Тел.} 58103445.

Продам автомобиль

Hyndai Getz 2007 года. Бензин, двигатель 1.4 см3. Цена 4300 евро. {Тел.} 5098991.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.

Требуется

Водитель такси со своим автомобилем. Просьба не беспокоить безответственных, не терпеливых, грубых людей. Знание эстонского приветствуется. {Тел.} 58206977.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

От редакции

Праздник двух газет прошел по-семейному...

В нынешний День читателя нашей команде пришлось серьезно побороться за гостей....

0 704 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

+Галерея. В богадельню пришла новогодняя сказка...

Четверо Дедов Морозов отправились из ТЦ Astri в богадельню....

0 432 / Подробнее...

Видео. Флешмоб "Застывшие студенты" бросает вызов...

Чем ближе волшебное время Рождества, тем больше становится чудес....

0 693 / Подробнее...

Конфликт вокруг музея может закончиться сменой руководителя...

На прошлой неделе в Нарве побывал министр культуры Эстонии Индрек Саар....

0 888 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100