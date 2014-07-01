«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТ» - для центра «МАТВЕЙКА»

Дата публикации: Сегодня, 13:04

В этом году адресат традиционной благотворительной акции Радио 4 "Рождественский благовест" - нарвский детский центр «Матвейка», в котором проходят реабилитацию дети с особыми потребностями, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Центру необходимы специальные тренажеры, с помощью которых неходячие дети получат возможность безопасно и, главное, самостоятельно двигаться.

Акция «Рождественский благовест» по традиции длится с лютеранского Рождества (24 декабря) до православного (7 января). Строится она по принципу концерта по заявкам. Каждый звонок на платный автоответчик и есть взнос радиослушателей в копилку акции. Помочь можно и перечислением пожертвований на специальный счет. Приятно отметить, что и на этот раз ряд школ проводят благотворительные ярмарки и концерты, средства от которых также перечисляют в фонд «Рождественского благовеста».

Каждый участник благотворительной акции может через Радио 4 поздравить своих родственников, передать привет коллегам и знакомым. Свои послания следует отправить с копией банковского платежного поручения по адресу: Таллинн, 15020, Гонсиори 21, Радио 4.

Банковские реквизиты:

MTÜ «Pereprojekt».

EE 882200221056920492.

В пояснении отметить: Jõulurõõmu kuulutus, Рождественский благовест.

Поздравить можно и по телефону. Платный автоответчик работает круглосуточно с 18 декабря по 7 января. Набрав номер 900 70 08, вы жертвует 5 евро. А набрав номер 900 70 09 — 15 евро. «Рождественский благовест» поддерживают TELIA, TELE2, ELISA.

«ВП»