КАПО задержала старшего специалиста Нарвской горуправы

Дата публикации: Сегодня, 15:57

25 сентября, сотрудники полиции безопасности задержали несколько человек для того, чтобы проверить подозрения, связанные с объектами по строительству дорог в городе Нарва. Предполагаемые нарушения заключались в недостатках, связанных при осуществлении надзора собственником, в результате чего строительные работы не соответствуют требованиям по качеству.

Имеется основание полагать, что осуществляющая дорожные работы строительная фирма, в результате нарушений получила незаконный доход, окончательная сумма которого выяснится в ходе расследования. Одним из задержанных является старший специалист Нарвской городской управы, которому будет предъявлено подозрение в нарушении требований осуществления государственных закупок и в пособничестве в совершении мошенничества. Также были задержаны два работника строительной фирмы и лицо, осуществляющее строительный надзор.

По информации прокуратуры.