Приговоренный за убийство нарвской школьницы может освободиться досрочно

Дата публикации: Сегодня, 10:34

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Уже в следующем месяце выйти на свободу досрочно теоретически может 20-летний Тоомас Семыкин, который в июле этого года был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи.

Обвинительный приговор в законную силу еще не вступил, таким образом в настоящее время Семыкин отбывает наказания за предыдущие преступления — разбойные нападения в Нарве, и формально соответствует требованиям условно-досрочного освобождения.

Вируский уездный суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Семыкина 12 октября.

"Прокуратура не будет поддерживать условно-досрочное освобождение Тоомаса Семыкина", — заявила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Напомним, 13 июля суд первой инстанции признал Семыкина виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи.