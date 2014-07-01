Приговоренный за убийство нарвской школьницы может освободиться досрочно

ЗаконПриговоренный за убийство нарвской школьницы может освободиться досрочно
Foto: Sergei Stepanov, NPA
Уже в следующем месяце выйти на свободу досрочно теоретически может 20-летний Тоомас Семыкин, который в июле этого года был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи.
Обвинительный приговор в законную силу еще не вступил, таким образом в настоящее время Семыкин отбывает наказания за предыдущие преступления — разбойные нападения в Нарве, и формально соответствует требованиям условно-досрочного освобождения.
Вируский уездный суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Семыкина 12 октября.
"Прокуратура не будет поддерживать условно-досрочное освобождение Тоомаса Семыкина", — заявила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.
Напомним, 13 июля суд первой инстанции признал Семыкина виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи.
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