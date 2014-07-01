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Закон
Суд взял под стражу водителя, совершившего тяжкое ДТП в Силламяэ

Дата публикации: Сегодня, 09:41

Суд взял под стражу водителя, совершившего тяжкое ДТП в Силламяэ

 

Суд взял под стражу водителя, совершившего тяжкое ДТП в Силламяэ, сообщил в понедельник BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны.

В четверг 24 августа около 13.30 в Силламяэ на перекрестке улиц Кеск и Павлови произошло ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе наезд на пешехода совершил автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 44-летний Данил в состоянии алкогольного опьянения. Получившую повреждения 81-летнюю женщину доставили в больницу, где она, к сожалению, скончалась в ночь на пятницу.

В пятницу Вируская окружная прокуратура подала в Вируский уездный суд ходатайство о взятии мужчины под стражу, суд ходатайство удовлетворил. Пока мужчина останется под стражей на два месяца.

„ Этот водитель ранее неоднократно наказывался за нарушения Закона о дорожном движении и другие виновные деяния, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в последний раз в марте этого года, – сказала помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Марина Загорец. - Так как у нас было основание полагать, что лицо может продолжать совершать подобные нарушения, а также может начать уклоняться от делопроизводства, мы ходатайствовали о взятии его под стражу на время досудебного делопроизводства“.

Водитель находился в состоянии опьянения, управление транспортным средством в котором наказуемо в уголовном порядке. Для выяснения всех подробных обстоятельств ДТП начато уголовное делопроизводство на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении требований движения, повлекшем по неосторожности причинение смерть человека. В случае признания виновным суд может вынести в качестве наказания тюремное заключение сроком до пяти лет. Досудебное производство ведет Идаская префектура, ведением уголовного делопроизводства руководит Вируская окружная прокуратура.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Нарвского отделения полиции Андрес Ягго выражает соболезнование близким погибшей женщины. „В случае ДТП с участием нетрезвых водителей мы не можем говорить о несчастных случаях. Такие ДТП не являются следствием случайного совпадения непредвиденных обстоятельств. Это умышленный поступок и осознанный выбор водителя, который ставит в опасность свою жизнь и жизни других участников дорожного движения. ДТП, происходящие по вине нетрезвых водителей, можно предотвратить. Для этого нужен лишь один небезразличный человек, который не пустит такого водителя за руль или сообщит о нем в полицию, – сказал Ягго. - О водителе, который может находиться в состоянии опьянения, надо обязательно передать информацию по номеру 112 прежде, чем произойдет трагедия, последствия которой необратимы“.

В этом году в ДТП на дорогах Эстонии погибло 33 человека. По вине нетрезвых водителей в 2017 году произошло 314 ДТП, в которых погибло восемь человек и пострадало 112 человек.

 

BNS

 

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