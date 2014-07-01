Директора нарвского детсада "Красная шапочка" будут судить по обвинению в подделке документов

Дата публикации: Сегодня, 20:51

Татьяна Корелина на фоне Таллинна. Автор: Facebook

Как сообщает портал rus.err.ee, руководитель нарвского детского сада "Красная шапочка" Татьяна Корелина предстанет перед судом по обвинению в подделке документов. Сама Корелина виновной себя не считает. В случае признания ее виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, в прошлом году Татьяна Корелина заказала для работников детского сада обучение и отправила фирме-организатору список его участников. Мероприятие, проходившее в форме учебной экскурсионной поездки, назначили на 19 ноября. Еще до его проведения выяснилось, что многие из внесенных Корелиной в список педагогов принять участие в обучении не смогут.

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