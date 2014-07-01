Суд сделал условными сроки бывшим руководителям Нарвы

Дата публикации: Сегодня, 08:21

Тартуский окружной суд оставил в силе срок заключения, назначенный Вируским уездным судом бывшим руководителям города Нарвы, но сделал его условным.

В пятницу Тартуский окружной суд отменил наказание, назначенное Вируским уездным судом в 2014 году бывшим руководителям города Нарвы Андрею Филиппову (58), Федору Овсянникову (57), Сергею Хамицкому (57) и Александру Арсентьеву (58), сообщил пресс-секретарь судов. Окружной суд не изменил сроки наказания, но сделал их условными с двухлетним испытательным сроком. В течение этого периода обвиняемые должны выполнять контрольные требования пробации. Для всех четырех испытательный срок начинается сегодня.

Тем самым, окружной суд изменил решение уездного суда в той же части и таким же образом, как и в 2015 году.

В остальном окружной суд оставил решение уездного суда без изменений.

Дело вновь рассматривали в суде второй инстанции, поскольку так в декабре прошлого года решил госсуд. Госсуд постановил, что окружной суд в своем прошлом решении при оценке законности слежки существенным образом нарушил уголовно-процессуальное право, что привело к аннулированию решения окружного суда и передачу дела на новое рассмотрение в том же окружном суде. Коллегия госсуда также не согласилась с защитником, утверждавшим, что уголовное делопроизводство следует прекратить из-за истечения разумного срока производства.

8 апреля прошлого года Тартуский окружной суд аннулировал решение Вируского уездного суда от 7 апреля 2014 года в той части, в которой Овсянникова, Хамицкого, Арсентьева и Виктора Белснера признали виновными в преступлении против конкуренции, Филиппова — в получении взяток в качестве должностного лица и содействии преступлению против конкуренции, а Хамицкого также в даче взяток. Окружной суд оправдал фигурантов по этим пунктам обвинения и в остальном не изменил решение уездного суда. Окружной суд также отменил решение о взыскании у Филиппова в пользу государства 459,44 евро.

Тартуский окружной суд вновь рассмотрел дело на основе решения госсуда, принятого 15 декабря позапрошлого года. Госсуд вернул дело в окружной суд для проверки законности слежки, проводившейся по разрешению судьи по предварительному следствию, данному 29 октября 2010 года, и для принятия нового решения.

29 октября 2010 года Вируский уездный суд дал разрешение на слежку за Филипповым, Хамицким и Белснером в период с 29 октября по 28 декабря 2010 года.

Окружной суд при оценке законности связанных со слежкой действий учел, что разрешение было предоставлено до вступления в силу (1 января 2013 года) новой редакции пенитенциарного кодекса, допускающей слежку в отношении еще несовершенного преступления. Ни акт обвинения, ни другие доказательства не подтверждают, что какие-либо преступные действия могли совершаться до ноября 2010 года. До 1 января 2013 года тайный сбор информации вне уголовного следствия регулировался законом о слежке, а требующие разрешения суда действия можно было совершать только в месте задержания и при осуществлении защиты свидетелей. В данном случае речь не шла ни об одной из альтернатив. Таким образом, речь идет о сборе информации о готовящемся преступлении, который не является допустимым. Окружной суд постановил, что разрешение уездного суда было противоправным, как и проведенная на его основании слежка.

В этой связи окружной суд решил, что собранные иным путем материалы не являются достаточным доказательством вины подсудимых и поэтому Овсянникова Хамицкого, Арсентьева, Белснера и Филиппова следует оправдать по пункту преступлений против конкуренции. Окружной суд также решил, что отсутствуют не связанные с незаконной слежкой конкретные доказательства получения взятки Филипповым и ее дачи Хамицким.

Окружной суд решил, что решение Вируского уездного суда за 7 апреля 2014 года следует аннулировать из-за существенного нарушения уголовно-процессуального права, а обвиняемых оправдать.

Вируская окружная прокуратура обжаловала решение окружного суда через госсуд, который в августе прошлого года принял жалобу к рассмотрению.

Согласно обвинению, в 2008 - 2011 году центрист Федор Овсянников как член горсобрания Нарвы и конкурсной комиссии по госпоставкам, используя свое влияние, и предприниматель Геннадий Фанфора при распределении городских строительных подрядов среди фирм, используя различные схемы, получали 10-процентные "откаты" от сумм строительных контрактов.

По данным полиции безопасности, согласившиеся уплатить деньги фирмы включали в список получателей приглашений на тендер. Тем самым с помощью вредящих конкуренции соглашений или манипулирования условиями тендеров фирмам гарантировали победу.

Бывший вице-мэр Нарвы по хозяйственным вопросам, в сферу которого входили и строительные подряды, Андрей Филиппов, согласно обвинению прокуратуры, в октябре - ноябре 2010 года отдал одной фирме подряд на проведение всех аварийных ремонтных работ на городских объектах без конкурса, а за это фирма отремонтировала квартиру родственника чиновника со скидкой. Кроме того, стороны договорились, что при необходимости Филиппов получит и другие льготы.

Кроме этого, Федор Овсянников обвинялся в требовании взятки с предпринимателя. В 2010 году одна фирма для участия в проекте, финансируемом из Европейского социального фонда, хотела получить помощь от города для обеспечения доли самофинансирования. Федор Овсянников за положительное решение со стороны города потребовал с предпринимателя взятку, фирма отказалась платить.

BNS