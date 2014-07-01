Спецпрокурор в роли адвоката: репортаж из зала суда

ЗаконСпецпрокурор в роли адвоката: репортаж из зала суда
«Того, кто украл булку — посадят в тюрьму.
А того, кто украл железную дорогу — выберут в парламент»
Марк Твен
Странно, что приведенное в эпиграфе выражение мне вспомнилось в судебном заседании по криминальному делу Александра Ефимова, которое проходило во вторник 11 апреля в Нарвском судебном доме. Ведь не в парламент пока он выбран, а только председателем Нарвского горсобрания, и украл не железную дорогу, и вообще ещё не признан в чем-либо виновным…
Поэтому никакой оценки ни действиям Ефимова, ни решениям (определениям) суда я давать не имею права.
Александр Гамазин, юрист I класса прокуратуры СССР в 1976 году, почётный гражданин Эстонской Республики в 2011 году.
А вот позиция прокурора по спецделам Вируской окружной прокуратуры не просто удивила, а поразила: давно так открыто не высказывались от имени обвинения защитительные речи.
Необычности начались с того, что в зале уже собрались и прокурор Каськ, и представитель гражданского истца (Больничной кассы), взяли на изготовку свои теле- и аудиоустройства журналисты, вошел в зал состав суда, а защитника всё нет. Даже когда судья объявила, что адвокат решил не участвовать в сегодняшнем заседании, я, в качестве стороннего наблюдателя, решил, что дело будут откладывать из-за срочной командировки защиты. Вон и 5 (пять!) томов уголовного производства лежат у левого локтя прокурора, а не на судейском столе.
Но вот поднимается обвинитель и почему-то заявляет, что присяжный адвокат Ефимова заявил на данной стадии процесса просьбу в адрес прокуратуры ходатайствовать перед судом о прекращении дела по мотиву отсутствия в данном процессе… публичного интереса. И прокуратура, цитирую, «после бесед как с защитником, так и с самим подсудимым», решила удовлетворить означенное прошение и просит теперь об этом суд.
Нет публичного интереса? Чем же мотивировал спецпрокурор столь необычную просьбу?
Полный текст публикации, автором которой является нарвский юрист Александр Гамазин, читайте в свежем номере «Нарвской Газеты» за четверг, 20 апреля. Там же Вы сможете ознакомиться и с ответом прокуратуры, данным редакции по поводу мнения А. Гамазина. И удивитесь еще раз…
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