Треть дачников не спешат узаконить свои строения

Дата публикации: Сегодня, 10:28

Примерно 70 процентов нарвских дачников не имеют проблем с документальным оформлением собственности. А вот оставшиеся 30 не относятся к своей недвижимости с должной ответственностью и часто не идут на контакт с чиновниками.

Если вы перестроили дачу, и дом перестал соответствовать сделанному когда-то проекту, требуется узаконить строение, оплатив госпошлину в 500 евро.

По оценке Эллен Уускюла, руководителя Отдела надзора Департамента архитектуры и городского планирования, большая часть собственников недвижимости, имеющих участки и дома в дачных товариществах (примерно две трети), имеют на руках все необходимые документы и разрешения, их недвижимость занесена в государственный регистр, и никаких вопросов у чиновников к ним нет.

Тем не менее, после публикаций в прессе, которые разъясняли требования Строительного кодекса, вступившего в силу с 1 июля 2015 года и требующего регистрации зданий и строений, многие из дачников приходят в Департамент архитектуры, чтобы проверить, всё ли у них в порядке.

- К специалистам нашей службы в неделю обращается порядка 30-40 человек, при этом только одному-пяти из них действительно необходимо оформить те или иные документы, - говорит Эллен Уускюла. - Получается, к нам обращаются за консультациями и проверяют состояние своей недвижимости в основном те, у кого нет проблем. Оставшиеся 30% дачников, к сожалению, не желают знать и выполнять требования Строительного кодекса и Закона о защите окружающей среды. Нужно понимать, что строительства без правил не существует. Есть понятия противопожарной безопасности, санитарных требований. Плюс - взаимное уважение соседей. Как только люди поймут, что есть закон, который регулирует область строительства, сразу всё придёт в норму.

40% игнорируют письма чиновников

- Наши специалисты, сталкиваясь с нарушением закона, пытаются договариваться с собственниками, подсказывают, какие действия им необходимо предпринять, чтобы избежать официального предписания, - рассказывает Эллен Уускюла. - Процесс административного производства и выдачи предписания – достаточно длительный, и для всех будет предпочтительнее, если владелец участка сразу пойдёт навстречу и выполнит требования закона. В большинстве случаев так и происходит. Но есть люди, которые не хотят идти на контакт. Самое неправильное решение – это просто проигнорировать приглашение от Службы надзора вместе явиться на объект для его первичного осмотра. Если мы обнаруживаем, что на спутниковой фотографии есть строения, которые отсутствуют в регистре, то, несмотря на отсутствие ограждения, мы стараемся не входить на территорию без её собственника. Чтобы провести осмотр на местности, сначала мы посылаем собственнику приглашение. Но процентов сорок получателей таких приглашений их просто игнорируют, и тем самым только усугубляют проблему.

Что будет после 2020 года?

Закон предусматривает, что все здания и строения должны быть внесены в регистр к 2020 году. Что будет после с теми строениями, которые в регистр всё же не занесут?

- Меня часто спрашивают об этом. Чисто формально мы сами зарегистрируем все имеющиеся в наличии здания, но в регистре будет видно, что строение не имеет всех необходимых документов, разрешения на использование, существует без законных оснований и, как минимум, в отношении собственника начато производство о предписании. Те, кто сегодня прячутся, обязательно попадут под эту процедуру. А как этот вопрос будет решаться дальше, зависит уже не от нас, - отвечает госпожа Уускюла.

Строительство всегда шло по требованиям

Для того, чтобы возвести здание на своём участке, собственник должен пройти довольно долгий путь: получить условия на проектирование или детальную планировку, заказать проект, получить от органов местного самоуправления разрешение на строительство, потом – на использование и, в конце концов, внести строение в регистр.

Подобные требования существовали и в советское время. Если какой-то собственник не исполнил их вовремя, значит, следует пройти всю процедуру сейчас. При этом может оказаться, что сумма, которую когда-то нужно было заплатить за все эти действия и которая когда-то казалась довольно значительной, сейчас выглядит не такой уж большой. Так стоило ли тянуть время?

Продавать легче и быстрее

По словам Вадима Сениченкова, представителя агентства недвижимости ARCO VARA, надо различать законное и незаконное строительство. Если у собственника есть старые, ещё советские, строительные проекты, разрешения, и он в течение прошедшего времени ничего не расширял и не перестраивал – значит, строение является законным, и его можно без проблем внести в регистр.

Наличие или отсутствие документов при оформлении продажи недвижимости играет определённую роль. Если лет 10 назад про документы часто не спрашивали, то сейчас покупатели обязательно выясняют точное состояние дел. В случае отсутствия документов покупатель или ждёт их оформления (если у него есть на это время) или берёт все официальные процедуры на себя, но при этом цена недвижимости снижается. Покупатель может и отказаться от покупки, если посчитает, что у него могут возникнуть проблемы с регистрацией строения.

Проведение аудита, который состоит из трёх частей (электрическая, пожарная и строительная часть), обходится примерно в 500 евро. Государственная пошлина за регистрацию незаконно возведённых или расширенных строений составляет ещё 500 евро. При стоимости участка в 15-50 тысяч это может показаться не слишком обременительным. Но для тех собственников, которые не собираются в ближайшее время продавать дачу, сумма на официальное оформление выглядит довольно значительной. Однако это - вложения в собственность, которые окупятся в будущем.

При продаже, завещании, дарении и прочих юридических действиях статус вашей собственности играет важную роль. До 31 марта прошлого года строительный регистр носил информативный характер, а с 1 апреля он является официальным правовым источником по строениям, и нестыковки между реальным положением дел и данными в регистре могут осложнить продажу, дарение или наследование дачи.

Софья Боборенко