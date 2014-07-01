Суд решил не закрывать дело Александра Ефимова

Дата публикации: Сегодня, 11:17

Вируская окружная прокуратура на первом судебном заседании по делу об обвинении в мошенничестве председателя Нарвского горсобрания Александра Ефимова ходатайствовала о прекращении уголовного дела, но суд не удовлетворил ходатайство.

Процесс над председателем горсобрания Нарвы продолжится, хотя прокуратура просила его прекратить.

По оценке прокуратуры, для продолжения рассмотрения дела против Ефимова отсутствует публичный интерес, и его вина незначительна, поэтому дело следует закрыть, сообщил во вторник, 11 апреля, новостной портал ERR. Несмотря на ходатайство прокуратуры, Вируский уездный суд постановил продолжить слушание дела Ефимова.

Согласно обвинению, с 2014 по 2015 год Ефимов, занимая в тот период пост зампреда горсобрания, обманным путем получил от Больничной кассы компенсацию по больничному листу в размере около 5000 евро. В общей сложности он шесть раз получал возмещение, которое ему не полагалось, поскольку, находясь на больничном, продолжал работать.

Сам Ефимов заявил на суде, что у него есть возражения относительно предъявленных обвинений. В разговоре с “НГ” председатель горсобрания, который сам является юристом, сославшись на свой опыт, предпочёл не комментировать ситуацию до завершения судебного процесса.

- Во время процесса давать любые комментарии было бы с моей стороны неправильно, - сказал он.

Прения сторон по делу назначены на июнь.







