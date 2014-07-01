Обвиняемый в убийстве нарвитянки Дарьи свою вину на суде не признал

ЗаконОбвиняемый в убийстве нарвитянки Дарьи свою вину на суде не признал
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи молодой человек на начавшемся в понедельник судебном процессе не признал свою вину.
Вируская окружная прокуратура передала в суд дела двух молодых людей — 19-летнего Тоомаса, обвиняемого в убийстве и 17-летнего Алексея, обвиняемого в сокрытии преступления.
«Если Тоомас на сегодняшнем заседании суда себя виновным не признал, то Алексей признал свою вину. В понедельник суд заслушал одного из пострадавших и расследовал письменные доказательства», - сообщил BNS пресс-секретарь суда.
Окружная прокуратура предъявила обвинения двум молодым людям, один из которых обвиняется в убийстве девочки, а второй — в сокрытии убийства, сообщил BNS пресс-секретарь окружной прокуратуры.
Согласно обвинению, родившийся в 1997 году молодой человек вечером 4 декабря 2015 года убил на территории расположенной на тропах здоровья Пяхклимяэ в Нарве спортивной базы Эккекюла 14-летнюю девочку. Тело пропавшей девочки нашли пять дней спустя.
По словам ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, прошедшие в рамках уголовного следствия экспертизы установили, что девочка скончалась от удушения.
«Следствие стало серьезным испытанием для правоохранительных органов, но благодаря эффективному сотрудничеству между следственной группой и экспертами мы можем представить суду доказательства, которые, на наш взгляд, подтверждают вину отданных под суд молодых людей», - сказал Гросс.
Подозрения были предъявлены в мае 2016 года.
Предварительное следствие по уголовному делу провела Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.
BNS
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