Обвиняемый в убийстве нарвитянки Дарьи свою вину на суде не признал

Дата публикации: Сегодня, 09:45

Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи молодой человек на начавшемся в понедельник судебном процессе не признал свою вину.

Вируская окружная прокуратура передала в суд дела двух молодых людей — 19-летнего Тоомаса, обвиняемого в убийстве и 17-летнего Алексея, обвиняемого в сокрытии преступления.

«Если Тоомас на сегодняшнем заседании суда себя виновным не признал, то Алексей признал свою вину. В понедельник суд заслушал одного из пострадавших и расследовал письменные доказательства», - сообщил BNS пресс-секретарь суда.

Окружная прокуратура предъявила обвинения двум молодым людям, один из которых обвиняется в убийстве девочки, а второй — в сокрытии убийства, сообщил BNS пресс-секретарь окружной прокуратуры.

Согласно обвинению, родившийся в 1997 году молодой человек вечером 4 декабря 2015 года убил на территории расположенной на тропах здоровья Пяхклимяэ в Нарве спортивной базы Эккекюла 14-летнюю девочку. Тело пропавшей девочки нашли пять дней спустя.

По словам ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, прошедшие в рамках уголовного следствия экспертизы установили, что девочка скончалась от удушения.

«Следствие стало серьезным испытанием для правоохранительных органов, но благодаря эффективному сотрудничеству между следственной группой и экспертами мы можем представить суду доказательства, которые, на наш взгляд, подтверждают вину отданных под суд молодых людей», - сказал Гросс.

Подозрения были предъявлены в мае 2016 года.

Предварительное следствие по уголовному делу провела Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.

BNS