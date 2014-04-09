Суд приговорил насильника

Дата публикации: Сегодня, 14:40

Суд приговорил к максимальному тюремному заключению насильника 17-летней девушки

Вируский Уездный суд признал вчера, 16 марта, Андрея Юганова (35) виновным в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшем 18 лет и лицом, совершившим уже ранее изнасилование.

Суд присудил ему максимальное наказание и приговорил его к 15 годам тюремного заключения.

К присужденному наказанию присоединили назначенное ему приговором Вируского Уездного суда от 09.04.2014 г. наказание сроком 2 года и 6 месяцев тюремного заключения и наказанием по совокупности присудили Андрею Юганову 17 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

Началом отбытия наказания считать с момента задержания Юганова с 16 октября 2015 года.

Согласно обвинению, поздно вечером 3 октября 2015 года, 33-летний мужчина напал на бульваре Эстония в Кохтла-Ярве на 17-летнюю девушку, заставил ее отойти в сторонку и затем он ее изнасиловал.

«Лица, совершившие тяжкие сексуальные преступления должны быть изолированы от общества,» сказал окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Ольга Дороган.

Вируский Уездный суд рассматривал уголовное дело в общем порядке на закрытом заседании.

Приговор суда не вступил в силу.

Елена Филипова

Пресс-секретарь

Вируская окружная прокуратура