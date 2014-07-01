Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

Закон
Председатель Нарвского горсобрания предстанет перед судом в апреле

Дата публикации: Сегодня, 10:01

Председатель Нарвского горсобрания предстанет перед судом в апреле

 

Как сообщает портал rus.err.ee, Вируский уездный суд приступит к рассмотрению уголовного дела обвиняемого в мошенничестве председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова в апреле.

Первое заседание по уголовному делу пройдет 11 апреля, прения сторон назначены на июнь.

Как заявил прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Калмер Каск, собранные доказательства указывают на то, что Александр Ефимов во всех шести случаях не собирался оставаться на больничном и в действительности на нем не находился, продолжая выполнять обязанности зампреда, а также параллельно работая в качестве индивидуального предпринимателя.

"Мне есть, что возразить и что противопоставить указанному в обвинительном акте. У меня есть свои доказательства. Буду защищаться. Пусть суд вынесет справедливое решение", - сказал rus.err.ee председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов.

 

Источник: Портал rus.err.ee,

Похожие новости
Комментарии (1)
avatar скованные одной цепью Сегодня, 11:44
Цитировать
Вижу два варианта развития событий , первый оправдают как офсянникова и второй пристроят после приговора как хомякову .
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + ноль (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задайте вопрос вице-мэру по социальным вопросам...

У вас есть возможность задать вопросы Татьяне Пацановской....

4 106 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Стало известно о российско-израильском «кодексе поведения»...

Intelligence online сообщил о наличии секретного соглашения между Россией и Израилем....

0 64 / Подробнее...

СМИ сообщили сроки безвизового режима для Украины...

Сначала должен быть окончательно одобрен режим приостановки....

0 125 / Подробнее...

Британский парламент проголосовал за начало "брексита"...

Законопроект правительства поддержали 498 депутатов, против выступили 114....

0 112 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Чудеса XXI века...

Недавно гостил у дочери. Попросил у нее газету - Папа, это 21 век, возьми мой IPаd!....

0 96 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Притяжение

(2017) фантастика

Лего Фильм: Бэтмен

(2017) мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

На пятьдесят оттенков темнее

(2017) драма, мелодрама

Джон Уик 2

(2017) боевик, триллер, криминал

Балерина

(2016) мультфильм, мюзикл, приключения, семейный  

Невеста

(2017) ужасы, триллер
Вся афиша кино

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска

Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ

В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Выбор редакции

Застройщики Усть-Нарвы по-прежнему надеются на россиян...

"ВП" продолжает разговор о состоянии местного рынка недвижимости....

1 322 / Подробнее...

+Галерея. С новыми вызовами поможет справляться старый метод...

Шахта «Эстония» сумела существенно повысить эффективность добычи сланца....

0 374 / Подробнее...

Нарва потеряла более 1000 жителей за год...

Антс Лийметс представил самые свежие статистические данные по городу....

0 750 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100