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Закон
Вируский Уездный суд признал мужчину виновным

Дата публикации: Сегодня, 12:54

Вируский Уездный суд признал мужчину виновным

 

19 января Вируский Уездный суд признал 56-летнего Михаила Ширяева виновным в попытке убийства и приговорил его к 8 годам тюремного заключения, началом отбытия наказания считать 5.08.2016.

Вируская окружная прокуратура предъявила Михаилу Ширяеву обвинение в том, что он 5 августа 2016 года возле гаража, находящегося во дворе дома по Мыйза теэ в Кохтла-Ярве, ударил инструментом, напоминающим молотком по голове 54-летнего мужчину. После нанесения ему удара, пострадавший отправился в свой дом, однако Ширяев преследовал его и неоднократно пытался ударить пострадавшего по голове. Пострадавшему удалось зайти в дом и позвать на помощь сына.

Действия Михаила Ширяева остались незаконченными по независящим от него обстоятельствам, так как на место происшествия прибыл сын пострадавшего, который вызвал полицию и скорую помощь. В результате удара, пострадавший получил опасный для жизни вред здоровью.

Обвиняемый не наказывался ранее в уголовном порядке. Суд установил, что Ширяев совершил преступление в связи с трудными личными обстоятельствами и сожалеет об этом.

Представлявший обвинение прокурор Вируской окружной прокуратуры Ирина Каро довольна назначенным обвиняемому наказанием. «За совершение каждого тяжкого преступления должно назначаться строгое наказание,» добавил окружной прокурор Каро.

О желании воспользоваться апелляционным правом следует сообщить в письменном виде Вирускому Уездному суду в течение 7 дней, начиная с 19.01.2017.г.

Приговор суда не вступил в силу.

Уголовное дело рассматривалось в порядке общего производства.

 

Елена Филиппова
Пресс-секретарь
Вируская окружная прокуратура

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