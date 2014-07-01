Я, арт-клуб и политика: эссе на тему

Дата публикации: Сегодня, 14:54

Решил я тут разрозненные мысли свои содержательные, факты своей биографии, коими делился обрывочно на протяжении последних недель, воедино собрать. Ведь и самому еще не раз пригодится связная история на тему моего появления на свет и пред ваши очи, да и тем, кто со мной дружит, работает или просто посещает, скажем, мои заведения, она облегчит восприятие нашей общей действительности.

Итак, родился я в Кивиыли. Правда, семья совсем скоро переехала в Нарву, так что первых лет своей жизни почти не помню. В Нарве родились мои сестра и брат, и я прожил здесь всю свою сознательную жизнь. Окончил среднюю школу №6, затем пошел на завод «Балтиец» учеником токаря. В 1987 году был призван в ряды советской армии, а там попал в школу младшего командирского состава, где меня оставили как лучшего на весь оставшийся срок службы. В запас в 1989-м уходил старшим сержантом!

Вернувшись в родную Нарву, снова пошел на завод токарем, но проработал недолго: как молодого и перспективного, меня направили в Ленинградский военно-механический институт. Уверенно поступил и хорошо учился, но решил поменять направление: подал документы на океанолога в Гидрометеорологический институт. Я ведь романтик! После военмеха с его сложной программой учиться было одно удовольствие. До сих пор жалею, что не закончил. Но кто тогда был студентом, меня поймет!

Снова вернулся в Нарву, и вот тут-то началась моя предпринимательская деятельность. Пробовал себя в коммерции: на юг возили ширпотреб, оттуда – овощи и фрукты. Быстро понял, что это не мое. Я не любитель острых ощущений, хотя от опасности никогда не сбегаю, предпочитая решать вопросы по мере поступления.

И тогда в моей жизни появился «Модерн». Шел 1993 год, и я полюбил это место всей душой, и вложил ее – тогда всю, без остатка – в его развитие.

Вскоре клуб стал центровым, культовым, невероятно модным; здесь витал дух свободы, здесь встречались и проводили ночи напролет молодые люди – творческие и мыслящие. Неудачным было только расположение заведения – в цокольном этаже жилого дома, и со временем справедливые жалобы жильцов на шум и гам до утра подрезали нам крылья. Мы начали вынужденное отступление, сократив часы работы. Интерес посетителей потихоньку пошел на спад, но я знал, чувствовал, что круглосуточные бдения – это возможно, надо лишь еще немножко подумать, поискать, решить вопрос креативно.

И откуда только силы у нас брались! Несмотря на все сложности, которых и поныне достаточно, «Ро-ро» громко выстрелил и до сих пор остается блестящим проектом – живым, видоизменяющимся, растущим вместе с его обитателями. Проектом, намного опередившим время!

Первыми это заметили иностранцы. Вернее, местные заметили тоже, но они, как правило, теряли дар речи и справлялись с этой своей реакцией тоже молча. А зарубежные гости громко восторгались и давали взвешенные оценки. Это помогло понять, что мы находимся на правильном пути, и ориентировало на осуществление все новых идей.

Именно «Ро-ро» стал настоящей Меккой для свободных художников – я имею в виду представителей всех творческих жанров и направлений. Быть таковым в середине нулевых стало престижно, а посему и посещать «Ро-ро» стало хорошим тоном, а для завсегдатаев так и вовсе сформировало образ жизни. Арт-клуб стал и творческой мастерской, и площадкой для претворения в жизнь любых, даже абсурдных, идей. Мы постоянно в поиске – музыкальном, фестивальном, духовном и, конечно же, кулинарном. В тонкости меню я погружен лично, продукты закупаю сам и сам же ввожу в обиход новые блюда. Первую пробу снимаю, конечно же, тоже я.

Но к чему это все?.. Ах да, выборы.

Как много слов звучит сегодня о том, что нет свежих молодых сил в местной управе! Вот они мы, молодые (относительно, конечно, но по соотношению возраст – накопленный опыт – да, свежак). Моя деятельность напрямую связана с развитием культуры. С соратниками мы много, очень много сделали в этой сфере, постепенно стали известны на всю страну и теперь – далеко за ее пределами.

Формально коммерческий проект, «Ро-ро» по сути дела является прямым партнером города, помогая создавать и действительно создавая неповторимый облик Нарвы. Но механизма взаимодействия нет! Нет представителя от города, кто бы с нами контактировал напрямую. Поэтому на любимый вопрос скептиков: «Что ж ты лезешь-то туда, своей кормушки недостаточно?» отвечу, что сегодня как никогда обозначилась, ребром и клином встала поперек жизни необходимость поддержки наших проектов городом, государством, в общем – властными структурами. В городе полно знаковых, сильных, одаренных людей, давно сложившихся личностей, профессионалов каждый в своей области, которые тащат на себе всю материальную нагрузку – как правило, в ущерб своему благосостоянию. Нередко они остаются совершенно одиноки, и как им удается выжить, одному богу известно. Они себя не пиарят, но их проекты живут приносят городу колоссальную пользу. Мне бы хотелось принести пользу им или хотя бы облегчить их бремя, подключив город к осуществлению этих затей, и иного пути, кроме как попытаться самому представить город, я не вижу. На пальцах объяснять устанешь, да и кто будет тебя слушать?

К сожалению, у многих чиновников появилась ошибочная уверенность, что только они должны решать, соавторами каких проектов им становиться. Именно так: соавторство, не меньше. Не зная многих вопросов изнутри, они умело привлекают средства фондов и расходуют часто на тривиальные, не представляющие культурной или иной ценности проекты. Чиновниками сегодня становятся выпускники соответствующих факультетов вузов. Люди с теоретической подготовкой по составлению бизнес-планов решают судьбы Нарвы, не имея достаточно практического опыта. Я не говорю, что они ничего не могут. Просто нам, опытным и достаточно еще пока сильным и инициативным, нужно объединить усилия с новым поколением управленцев.

Вместе мы сможем дать уверенность в завтрашнем дне тем, кто в ней нуждается. Дать зеленый свет проектам, которые закалились, которые успешно работают в течение продолжительного времени и надеются на поддержку города. А следом за ними подхватим и молодежные эксперименты, которые не менее интересны и позволяют окинуть действительность свежим взглядом.

И вот когда этот многоступенчатый механизм поддержки заработает, молодежь поймет, что в этом городе ценят свих жителей и заботятся о них. Мы в силах прекратить отток молодых специалистов из города! Туристам ведь интересна самобытность, а не копипасты иностранцев.

Друзья удивляются, близкие тоже. Коллеги желают победы на выборах, но все же десятки раз в день я слышу один и тот же вопрос: «Ты – и в политику?». Да, я. Да, туда. Просто пришло время и осознание того, что вот сейчас я именно тот человек, который имеет определенное реноме, беззаветно любит город и его жителей и взвешенно воспринимает все, что здесь происходит. Человек, который руководствуется чистыми помыслами и вдохновлен своими идеями, который знаком с инструментами достижения целей. Еще четыре года назад, наверное, было «нет», а теперь – твердое «да»: обладая богатым опытом, твердой репутацией, я предан нарвитянам и готов отстаивать их интересы как интересы своих детей, а значит – как свои собственные.

Роман Бойко

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