Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Вам слово
Гармонь играет и радость дарит

Дата публикации: Сегодня, 11:10

Павел Игнатьевич Смирнов, руководитель хора общества «Надежда», летом 2017 года побывал в России на одном из фестивалей. Там он познакомился с интересной командой гармонистов. И решил пригласить их с концертом в Нарву. Мы долго не объявляли о том, что концерт будет, так как требовалось оформить документы, провести большую подготовительную работу.

 

Гармонь играет и радость дарит

 

И вот теперь с радостью всем любителям гармони, русской песни объявляем: 1 октября, в День музыки и в День пожилого человека, в культурном центре «Женева» в 19.00 состоится концерт наших российских гостей «Гармонь играет и радость дарит». Стоимость билета – 2 евро.

Кто же покажет нам свое творчество? Пять гармонистов из разных мест, но это один коллектив, им руководит Владимир Кузнецов.

 

Гармонь играет и радость дарит

 

Сам он из Самары, это самобытный гармонист, выросший на деревенских песнях и наигрышах. С 1990 года Владимир является участником Всероссийского фестиваля «Играй, гармонь» им. Г. Д. Заволокина, а в настоящий момент он продюсер этого фестиваля в г. Иваново. «Я пою честно и от сердца, как чувствую, так и передаю на публику свои чувства, образ и красоту песен», - говорит Владимир. В 2016 году ему присвоили звание Заслуженного гармониста России.

 

Гармонь играет и радость дарит

 

Алексей Симонов - из Рязани. Гармонистами в роду Симоновых были все: прадед, дед, отец, а теперь и сам Алексей. Природный талант быстро нашел свое применение: в 11 лет стал лауреатом Рязанского областного конкурса гармонистов. По настоянию родителей, он получил высшее образование инженера-механика, но по-прежнему вдохновение ему дарит именно гармонь! «Жаль, что среди наших слушателей мало молодежи. Очень хочется научить любить гармонь и моих ровесников, и ребят помоложе», – сетует Алексей.

Из города Одинцово Московской области к нам пожалует дуэт - Сергей Ижукин и Людмила Весельская. Сергей вот уже 30 лет бессменно руководит народным ансамблем «Россияночка», он профессиональный танцор, но гармонь – это его любовь. У Людмилы на гармони играл отец, а мама учила дроби «выколачивать». Сегодня в репертуаре ансамбля более 500 песен! И у Сергея, и у Людмилы, и у их ансамбля огромное количество титулов. Это мастера своего дела! Сергей - заслуженный работник культуры, ему присвоено звание народного гармониста России!

Будет на концерте представлен и Пермский край. На нашу сцену с любимой гармонью  выйдет Юрий Красноперов, музыкант из деревни Конец-Бор. Он известен как автор и исполнитель своих песен. Тихий голос, простые слова, мелодии…Казалось бы, что такого особенного в песнях деревенского барда? Но в каких бы конкурсах, фестивалях, концертах ни принимал участие Юрий Красноперов, всегда его творчество отмечают наградами, а, главное, запоминают те самые неприметные песни, которые своей искренностью, добротой и правдивостью заставляют сердца откликнуться!
Приходите на концерт, дорогие нарвитяне! Вечер будет приятным, задорным!

Это подарок общества «Надежда» и нарвского отделения Центристской партии всем!

Лариса Оленина,
член правления общества «Надежда»

 

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
девять + девять (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Поворчим немного

О прогрессе и сухих ногах...

Как перейти дорогу, если поток воды обойти невозможно? ...

0 128 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Дежурный по городу

Задайте вопрос городскому секретарю Нарвы...

Встречу с прессой проведет городской секретарь Антс Лийметс....

2 172 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Северная Корея заявила о стремлении к балансу сил с США...

«Наша конечная цель — создать баланс сил с США», — сказал глава...

0 127 / Подробнее...

НАТО выступает за большую прозрачность учений с участием...

Североатлантический альянс не выступает против российско-белорусских учений "Запад-2017"...

0 131 / Подробнее...

ВИДЕО: На учениях вертолет обстрелял ракетами зрителей...

Во время учений ”Запад-2017” вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами...

0 170 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Официант, я уже два часа жду холодец!...

Официант, я уже два часа жду холодец! — Всё-всё,......

0 370 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Киноафиша

Любовь в городе ангелов

(2017) комедия

Реальная белка 2

(2017) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Кингсман: Золотое кольцо

(2017) боевик, комедия, приключения

ЛЕГО Ниндзяго Фильм

(2017) мультфильм, боевик, комедия, приключения, семейный

Удача Логана

(2017) комедия, криминал

Напарник

(2017) комедия, приключения
Вся афиша кино

Слово редактора

Все материалы рубрики

Выбор редакции

Безработица в Нарве: нужно быть «универсальным» солдатом...

Кого потеря работы ведет в тупик, а кто находит в себе силы не сдаваться?...

0 1251 / Подробнее...

«Закон писан кровью», или Почему так важно соблюдать...

Недавний рейд показал, что собственники дач не серьезно относятся к вопросу безопасности....

4 908 / Подробнее...

Крепости на Раху и их «криминальное» появление...

Горожане, живущие в районе Раху, отличают дом №38 по оригинальным клумбам....

0 4320 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100