Вам словоГармонь играет и радость дарит
Павел Игнатьевич Смирнов, руководитель хора общества «Надежда», летом 2017 года побывал в России на одном из фестивалей. Там он познакомился с интересной командой гармонистов. И решил пригласить их с концертом в Нарву. Мы долго не объявляли о том, что концерт будет, так как требовалось оформить документы, провести большую подготовительную работу.
И вот теперь с радостью всем любителям гармони, русской песни объявляем: 1 октября, в День музыки и в День пожилого человека, в культурном центре «Женева» в 19.00 состоится концерт наших российских гостей «Гармонь играет и радость дарит». Стоимость билета – 2 евро.
Кто же покажет нам свое творчество? Пять гармонистов из разных мест, но это один коллектив, им руководит Владимир Кузнецов.
Сам он из Самары, это самобытный гармонист, выросший на деревенских песнях и наигрышах. С 1990 года Владимир является участником Всероссийского фестиваля «Играй, гармонь» им. Г. Д. Заволокина, а в настоящий момент он продюсер этого фестиваля в г. Иваново. «Я пою честно и от сердца, как чувствую, так и передаю на публику свои чувства, образ и красоту песен», - говорит Владимир. В 2016 году ему присвоили звание Заслуженного гармониста России.
Алексей Симонов - из Рязани. Гармонистами в роду Симоновых были все: прадед, дед, отец, а теперь и сам Алексей. Природный талант быстро нашел свое применение: в 11 лет стал лауреатом Рязанского областного конкурса гармонистов. По настоянию родителей, он получил высшее образование инженера-механика, но по-прежнему вдохновение ему дарит именно гармонь! «Жаль, что среди наших слушателей мало молодежи. Очень хочется научить любить гармонь и моих ровесников, и ребят помоложе», – сетует Алексей.
Из города Одинцово Московской области к нам пожалует дуэт - Сергей Ижукин и Людмила Весельская. Сергей вот уже 30 лет бессменно руководит народным ансамблем «Россияночка», он профессиональный танцор, но гармонь – это его любовь. У Людмилы на гармони играл отец, а мама учила дроби «выколачивать». Сегодня в репертуаре ансамбля более 500 песен! И у Сергея, и у Людмилы, и у их ансамбля огромное количество титулов. Это мастера своего дела! Сергей - заслуженный работник культуры, ему присвоено звание народного гармониста России!
Будет на концерте представлен и Пермский край. На нашу сцену с любимой гармонью выйдет Юрий Красноперов, музыкант из деревни Конец-Бор. Он известен как автор и исполнитель своих песен. Тихий голос, простые слова, мелодии…Казалось бы, что такого особенного в песнях деревенского барда? Но в каких бы конкурсах, фестивалях, концертах ни принимал участие Юрий Красноперов, всегда его творчество отмечают наградами, а, главное, запоминают те самые неприметные песни, которые своей искренностью, добротой и правдивостью заставляют сердца откликнуться!
Приходите на концерт, дорогие нарвитяне! Вечер будет приятным, задорным!
Это подарок общества «Надежда» и нарвского отделения Центристской партии всем!
Лариса Оленина,
член правления общества «Надежда»
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