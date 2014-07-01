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Веб-камера RMK показывает осеннюю миграцию журавлей

Дата публикации: Сегодня, 16:05

Веб-камера RMK показывает осеннюю миграцию журавлей

 

  Мобильная веб-камера, которая недавно демонстрировала нам миграцию птиц семейства куликовых в Ноароотси, теперь установлена на полуострове Сасси в Матсалуском национальном парке. Это место предполагаемой ночевки мигрирующих серых журавлей. За жизнью этих птиц можно наблюдать в блоге о природе RMK посредством веб-камеры.


 Государственный координатор наблюдений за серыми журавлями Айвар Лейто считает, что самое важное место ночевки перелётных журавлей в окрестностях Матсалу – это как раз территория Пыгари – Сасси между островом Таукси и побережьем Тууру. В окрестностях залива во время осенней миграции останавливается до 20 000 птиц.
 Сейчас их перелет набирает обороты и достигнет апогея, как обычно, во второй половине сентября, когда погода в северной части Европы станет прохладнее. «Примерно в 5-ти километрах от полуострова Сасси на сжатом поле уже видели стаю журавлей примерно в 500 птиц. Основные места их кормовых стоянок находятся здесь на больших полях к востоку  от полуострова Сасси вплоть до Киримяэ и Мартна», - рассказал зоолог и фотограф природы Тийт Хунт.
 Время прибытия журавлиных стай к месту ночевки по большей части от двух часов до захода солнца до получаса после заката. А вылетают дальше - с его восходом. «Именно в это время мы имеем самую большую вероятность увидеть с помощью камеры этих грациозных путешественников. Ну, а если они не попадают в кадр, то уж их дивные голоса вы услышите непременно», - говорит Хунт.
 Кроме журавлей в ближайшие недели можно будет наблюдать стаи гусей и казарок, цапель, соколообразных, уток и других перелетных и оседлых птиц. И тут надо приглядываться даже днем.
 Блог RMK о природе помогает нам обращать внимание на красоту природы и рассказывает о работе по охране природы. В блог пишут зоолог и фотограф природы Тийт Хунт, а также сотрудники отдела охраны природы RMK. Из-под пера Тийта Хунта выходят острые заметки о разных видах животных, растений и птиц Эстонии. Сотрудники отдела охраны природы RMK рассказывают в блоге о своих впечатлениях и мыслях о работе, выражают своё мнение, которое не обязательно совпадает с официальной точкой зрения RMK. Блог следит и за деятельностью бобров – они в поле зрения веб-камеры на Сааремаа, картинку теперь дополняет мобильная природная камера из разных мест Эстонии.

 Блог RMK о природе : www.rmk.ee/loodusblogi
На русском языке: www.rmk.ee/orghanizatsiia/blog

Дополнительная информация:
Тийт Хунт
зоолог и фотограф природы


 

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