Предвыборные обещания: расплывчатость против точности

Дата публикации: Вчера, 11:27

Участники избирательной кампании в Нарве представили общественности свои предвыборные тезисы. Первыми это сделали центристы —Тезисы предвыборной программы местного отделения партии были опубликованы в газете «Город» от 18–24 августа. На что уже последовала реакция жителей Нарвы, будущих избирателей. Предлагаем вниманию читателей следующее мнение, дабы наши местные политики не забывали быть на высоте положения и в вопросах языковой грамотности: будьте внимательны, господа, вас читают!

Чтение этого текста вызывает, мягко говоря, вопросы по поводу как сути, так и стилистики некоторых положений.

В преамбуле сказано, что при составлении программы центристы опирались, в том числе, на «конкретные дела пятнадцати лет управления и руководства городом». Срок, как видим, солидный. За это время можно было многое сделать.

Смотрим раздел «Наши приоритеты», который открывается следующей, надо полагать, базовой сентенцией. «Создадим условия, при которых уезжавшие на заработки нарвитяне могли бы вернуться в Нарву и найти здесь достойно оплачиваемую работу». То есть, получается, что за 15 лет правления центристы так ничего и не сделали для достижения этой главной цели? Повышение зарплат не наблюдается, безработица растет, цены устремляются ввысь, уровень жизни падает. Доказательств сколько угодно, но это отдельная тема.

Кроме того, хромает стилистика. В цитируемой фразе надо бы использовать причастие настоящего времени — «уезжающие на заработки». Так лучше, поскольку речь идет о сегодняшнем явлении.

Еще о стиле, точнее, логике. Среди приоритетов находим «развитие и ремонт Дома народов». Наверно, сначала все-таки «ремонт», а потом уже «развитие»!

Первая цель раздела «Городское хозяйство…» заявлена так: «Построение логистики маршрутов автобусов с учетом потребностей горожан». Я понимаю, что «логистика» слово модное, но все же основное его значение связано с материально-технической поддержкой. А здесь речь идет о логически обоснованной схеме движения.

Никуда не годится такая синтаксическая конструкция: «увеличение поддержки для (!) квартирных товариществ на (!) ремонт территорий…» Что вообще происходит с русским языком? Существительное «поддержка» требует родительного падежа, кроме того, ее обычно не увеличивают, а усиливают. Ну а «поддержка… на» — это и вовсе какой-то новояз!

Наконец раздел «Образование». Казалось бы, вот где можно развернуться! Ибо без надлежащего образования, особенно высшего, жители Нарвы, «самый важный ресурс города», как заявлено в начале текста, очень скоро перестанут быть «трудолюбивыми», «культурными» и «позитивными». Между тем в этом разделе мы находим только одну фразу: «Ремонт и реновация зданий школ, детских садов, школ по интересам, школьных стадионов и детских площадок». Вы ничего не перепутали, господа? По-вашему, это и есть сфера образования?

Тезисы, то есть сокращенное изложение более обширного текста, — очень трудный жанр. Каждое слово здесь должно быть тщательно обосновано, взвешено и отточено. В противном случае возникает стилистическая несуразица и расплывчатость понятий.

Сергей Трохачев,

кандидат филологических наук