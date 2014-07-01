Передачу России останков воинов планируют осуществить 20 сентября в Нарве

Вам словоПередачу России останков воинов планируют осуществить 20 сентября в Нарве
28 августа представители Палаты некоммерческих объединений Эльдар Эфендиев – председатель правления и Даниил Галицкий – член правления (руководитель группы «Поиск» клуба «Камерад») побывали с визитом в Музее генерала Лайдонера (Министерство обороны ЭР) с целью оформить разрешение на передачу России обнаруженные останки воинов РККА, погибших на Нарвском плацдарме в 1944 году.
В марте 2017 года уже была организована передача останков летчиков ПЕ-2 с последующим захоронением на Военном мемориале в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Город Сланцы был готов принять и захоронить останки 11 воинов на Военном мемориале еще в июне 2016 года, но в силу разных обстоятельств передача не состоялась и пришлось оформлять все заново. Теперь (после получения разрешения Эстонии на передачу останков) дело будет за «малым» - решением Генконсульства России в Нарве на прием и передачу останков воинов представителям города Сланцы в Ивангороде.
История же началась в 2012 году, когда поисковики обнаружили в районе Аувере в небольшой воронке останки 6 воинов РККА. Останки были в смешанном состоянии и фрагментарные, что говорило о постороннем вмешательстве в захоронение в послевоенное время. Среди находок оказалась медаль «За отвагу» за № 378000.
По номеру медали определили кавалера награды. Им оказался Моисеенко Филипп Максимович. Через некоторое время были найдены родственники погибшего воина и на конференции «Закрытие Вахты памяти в Ленинградской области 2015 года» награда Моисеенко Ф.М. была передана его потомкам –внучке и правнуку, проживающим в Санкт-Петербурге.
После изучения материалов в архивах ЦАМО выяснилось, что имена воинов Красной армии, погибших в боях в районе Аувере, в том числе и Моисеенко Ф.М., увековечены на воинском мемориале № 47-375 в г. Сланцы Ленинградской области (мемориал Северная окраина)
В ходе дополнительных работ в районе обнаружения первого захоронения к 2016 году были найдены останки еще 5 советских воинов. Стало очевидным, что останки не всех воинов были найдены и перезахоронены на воинском мемориале в г. Сланцы, а прах некоторых воинов, и, вероятно, Моисеенко Ф.М., остался в первичном захоронении на месте гибели. Это послужило основанием для решения о перезахоронении найденных останков воинов на воинском мемориале в г. Сланцы – где покоятся их боевые товарищи-однополчане. В настоящее время затруднительно быстро выяснить имена всех 11 воинов, но есть надежда, что работа в архивах раньше или позже даст результат, и нам удастся найти данные об именах погибших.
Передачу останков воинов из Нарвы в Ивангород планируется провести 20 сентября.
Это будет завершающая акция Палаты и Клуба «Камерад» в 2017 году по передаче останков воинов РККА, погибших в боях под Нарвой в 1944 году. В этом году в марте была организована передача останков летчиков ПЕ-2 с последующим захоронением на Военном мемориале в Кировском районе Санкт-Петербурга. В апреле в Киеве посол Эстонии передал единственную реликвию правнучке погибшего в 1944 году под Нарвой Надточего И.М. 5 августа на Синимяэском Военном мемориале было организовано захоронение останков 202 воинов, среди которых более 50 десантников Мерикюльского десанта.
Палата некоммерческих объединений благодарит всех, кто проявил участие и помогал в этом непростом деле и, прежде всего, МИД Эстонии в лице Юри Трея и посла Эстонии на Украине – Герта Антсу, Министерство Обороны Эстонии, Музей генерала Лайдонера в лице Пеепа Рейссера. П.Рейссеру и Ю.Трею от лица Палаты и Клуба «Камерад» вручены благодарственные письма.
Большую помощь оказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Эстонии Петров А.М. и представители администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Во многом успех зависел от совместной деятельности с российскими и украинскими поисковиками, которые оказали неоценимую помощь как в архивной деятельности, так и в поиске родственников погибших воинов.
Помощь оказали Александр Ефимов и Лариса Оленина, представляющие Нарвское городское собрание, и Вейко Лухолайд – старейшина Вайварской волости, а также Михаил Москалев и члены организации «Бастион».
Особую благодарность Палата выражает нарвским предпринимателям: Олегу Углову и Елене Вечеренко, которые взяли на себя значительные расходы по захоронению останков воинов РККА в Синимяэ 5 августа. Без их поддержки столь сложное мероприятие могло бы и не состояться.
Мы всегда чувствовали поддерку и внимание со стороны руководителя Нарвской студии Радио-4 Галины Шустровой, редакции газеты "Виру Проспект", журналиста Романа Викулова. Именно они обеспечили полноценное и своевременное освещение проводимых мероприятий.
Даниил Галицкий,
член правления Палаты некоммерческих объединений, руководитель группы «Поиск» клуба «Камерад»
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